Arena Premium 1
06.00 Arsenal - Totenham 23.11.2025
08.00 Šenova - Inter 14.12.
10.00 Spartak- Crvena zvezda 9.11.
12.00 Košarka VTB liga G5: Zenit - Lokomotiv
14.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Atlanta
15.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meksiko - Južna Afrika
17.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Južna Koreja – Češka
19.30 FIFA Svetsko Prvenstvo: Studio
21.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kanada – BiH
23.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio
00.00 Odbojka Liga Nacija: Belgija – Srbija
02.00 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova - Los Anđeles
02.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD- Paragvaj Ceremonija otvaranja
Arena Premium 2
06.00 Košarka Španska liga G2: Polufinale 1
08.00 Košarka Francuska liga G5: Polufinale
12.00 Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale
14.00 Rukomet Bundesliga: Fukse Berlin – Flenzburg
16.00 Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Iran
18.00 Vaterpolo Liga sampiona: Barseloneta - Ferencvaroš, polufinale 1
20.30 Košarka Španska liga G2: Polufinale 2
01.00 Odbojka Liga Nacija: Iran – Argentina
03.30 Odbojka Liga Nacija: Japan – Poljska
Eurosport 1
05.30 Motokros: Letonija, MX2, trka 1
06.15 Motokros: Letonija, MXGP, trka 1
07.00 Motokros: Letonija, MX2, trka 2
07.45 Motokros: Letonija, MXGP, trka 2
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 5
10.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale
11.30 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Hajperpol
13.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 5
15.20 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 6
17.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, žene
18.15 Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, muškarci
19.15 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 6
20.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, žene, finale
20.45 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, muškarci, finale
21.30 Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence
22.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka
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