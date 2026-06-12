Arena Premium 1

06.00  Arsenal - Totenham 23.11.2025

08.00  Šenova - Inter 14.12.

10.00  Spartak- Crvena zvezda 9.11.

12.00  Košarka VTB liga G5: Zenit - Lokomotiv

14.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo - Priče iz gradova: Atlanta

15.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Meksiko - Južna Afrika

17.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Južna Koreja – Češka

19.30  FIFA Svetsko Prvenstvo: Studio

21.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Kanada – BiH

23.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Studio

00.00  Odbojka Liga Nacija: Belgija – Srbija

02.00  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova - Los Anđeles

02.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: SAD- Paragvaj Ceremonija otvaranja

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Španska liga G2: Polufinale 1

08.00  Košarka Francuska liga G5: Polufinale

12.00  Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale

14.00  Rukomet Bundesliga: Fukse Berlin – Flenzburg

16.00  Odbojka Liga Nacija: Bugarska – Iran

18.00  Vaterpolo Liga sampiona: Barseloneta - Ferencvaroš, polufinale 1

20.30  Košarka Španska liga G2: Polufinale 2

01.00  Odbojka Liga Nacija: Iran – Argentina

03.30  Odbojka Liga Nacija: Japan – Poljska

 

Eurosport 1

05.30  Motokros: Letonija, MX2, trka 1

06.15  Motokros: Letonija, MXGP, trka 1

07.00  Motokros: Letonija, MX2, trka 2

07.45  Motokros: Letonija, MXGP, trka 2

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 5

10.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale

11.30  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Hajperpol

13.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

14.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 5

15.20  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 6

17.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, žene

18.15  Brdski biciklizam: Svetski kup, Leogang, XC Kratke staze, Elite, muškarci

19.15  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 6

20.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, žene, finale

20.45  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Bern, Boulder, muškarci, finale

21.30  Magazin: Endurance Car WC, Endurance Uncovered Racing for Excellence

22.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Trka