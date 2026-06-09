Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd – finale
13.30 Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale
16.00 Fudbal Engleska liga: Najbolji golovi
17.00 Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Radnički 1923
19.00 Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (Ž): Srbija – Danska
21.00 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 1
22.00 Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale
00.00 Košarka NBA ekšn
00.30 Košarka Grčka liga G3: Olimpijakos – Panatinaikos, finale
0230 Fudbal Prijateljske utakmice: Argentina – Island
Arena Premium 2
06.00 Košarka VTB liga G3: UNICS - CSKA, finale
08.00 Košarka: Olimpijakos – Panatinaikos
10.00 Košarka Francuska liga G4, Polufinale
14.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina – Poljska
16.30 Odbojka Liga Nacija: Ukrajina – Francuska
18.30 Košarka Nemačka liga G5: Alba - Bamberg
20.30 Košarka Španska liga G1, polufinale 1
22.30 Košarka VTB liga G4: Lokomotiv - Zenit
02.00 Hokej NHL G4: Las Vegas Golden Knights - Karolina harikensi, Finale
Eurosport 1
04.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2
05.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale
06.30 Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Trka
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2
10.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale
11.00 Endurance Moto Trke: 8 Hours of Spa, Trka
12.30 Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar
13.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2
15.20 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3
17.15 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
18.30 Magazin : Biciklizam, Cycling Show
19.00 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
19.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale
20.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3
21.00 Trke motornim čamcima: Italija, Pregled
21.30 Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar
22.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
23.00 Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Pregled
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