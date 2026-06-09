Arena Premium 1

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd – finale

13.30  Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale

16.00  Fudbal Engleska liga: Najbolji golovi

17.00  Fudbal Mozzartbet Superliga: Crvena zvezda - Radnički 1923

19.00  Fudbal, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo (Ž): Srbija – Danska

21.00  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 1

22.00  Košarka NBA G3: Njujork - San Antonio, finale

00.00  Košarka NBA ekšn

00.30  Košarka Grčka liga G3: Olimpijakos – Panatinaikos, finale

0230   Fudbal Prijateljske utakmice: Argentina – Island

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka VTB liga G3: UNICS - CSKA, finale

08.00  Košarka: Olimpijakos – Panatinaikos

10.00  Košarka Francuska liga G4, Polufinale

14.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina – Poljska

16.30  Odbojka Liga Nacija: Ukrajina – Francuska

18.30  Košarka Nemačka liga G5: Alba - Bamberg

20.30  Košarka Španska liga G1, polufinale 1

22.30  Košarka VTB liga G4: Lokomotiv - Zenit

02.00  Hokej NHL G4: Las Vegas Golden Knights - Karolina harikensi, Finale

 

Eurosport 1

04.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2

05.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale

06.30  Endurance Auto Trke: 6 Sati Imole, Trka

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2

10.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, muškarci, finale

11.00  Endurance Moto Trke: 8 Hours of Spa, Trka

12.30  Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar

13.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2

15.20  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3

17.15  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale

18.30  Magazin : Biciklizam, Cycling Show

19.00  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

19.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale

20.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 3

21.00  Trke motornim čamcima: Italija, Pregled

21.30  Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar

22.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale

23.00  Endurance Auto Trke: 24h Le Mana, Pregled