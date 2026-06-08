Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad – finale
11.30 Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova: Filadelfija
12.30 Partizan - Crvena zvezda 20.9.
15.00 Real Madrid - Barselona 26.10.
17.00 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta
18.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Srbija
20.00 Košarka Grčka liga: Olimpijakos – Panatinaikos
22.00 Košarka VTB liga G3: UNICS - CSKA
00.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Francuska - Sev. Irska
Arena Premium 2
08.30 Košarka VTB liga G3: Lokomotiv - Zenit
10.30 Košarka Španska liga G3: Valensija - Bilbao
12.30 Košarka Španska liga G3: Baskonia - Huventud
15.00 Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Meč za treće mesto
18.30 Košarka VTB liga G3: UNICS - CSKA, finale
20.45 Fudbal Prijateljske utakmice: Holandija – Uzbekistan
23.00 Košarka Grčka liga G3: Finale: Olimpijakos - Panatinaikos
01.00 Košarka Francuska liga G4, polufinale
03.30 Monako: Trka Formula 1
Eurosport 1
04.00 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale
05.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1
10.00 Triatlon: PTO Tour, San Francisko
11.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale
13.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 9
14.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1
15.20 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2
17.15 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale
19.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2
20.30 Magazin : Tenis Grend Slem Turnir, Najbolje Od Rolan Garosa
21.30 Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar
22.30 Endurance Moto Trke: 8 Hours of Spa, Trka
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