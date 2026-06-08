Arena Premium 1

10.00  Mali fudbal Arenina liga šampiona: Stari Grad – finale

11.30  Fudbal FIFA Svetsko prvenstvo: Priče iz gradova: Filadelfija

12.30  Partizan - Crvena zvezda 20.9.

15.00  Real Madrid - Barselona 26.10.

17.00  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta

18.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija – Srbija

20.00  Košarka Grčka liga: Olimpijakos – Panatinaikos

22.00  Košarka VTB liga G3: UNICS - CSKA

00.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Francuska - Sev. Irska

 

Arena Premium 2

08.30  Košarka VTB liga G3: Lokomotiv - Zenit

10.30  Košarka Španska liga G3: Valensija - Bilbao

12.30  Košarka Španska liga G3: Baskonia - Huventud

15.00  Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Meč za treće mesto

18.30  Košarka VTB liga G3: UNICS - CSKA, finale

20.45  Fudbal Prijateljske utakmice: Holandija – Uzbekistan

23.00  Košarka Grčka liga G3: Finale: Olimpijakos - Panatinaikos

01.00  Košarka Francuska liga G4, polufinale

03.30  Monako: Trka Formula 1

 

Eurosport 1

04.00  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Lead, muškarci i žene, finale

05.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1

10.00  Triatlon: PTO Tour, San Francisko

11.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale

13.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 9

14.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1

15.20  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2

17.15  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale

19.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 2

20.30  Magazin : Tenis Grend Slem Turnir, Najbolje Od Rolan Garosa

21.30  Magazin: Reli Rejd Dakar, Sarah Price Chasing Dakar

22.30  Endurance Moto Trke: 8 Hours of Spa, Trka