„Ljubav prema otadžbini, ponos na njenu istoriju i veliku kulturu, kao i vernost patriotskoj dužnosti, ujedinjuju naš mnogonacionalni narod. Uveren sam da će radni uspesi i ratni podvizi naših predaka, njihova istrajnost i požrtvovanost u slavu otadžbine, uvek služiti kao svetao i nadahnjujući primer i za nas i za buduće generacije“, naveo je Putin u čestitki objavljenoj na sajtu Ruske pravoslavne crkve.



Ruski predsednik je patrijarhu Kirilu poželeo dobro zdravlje, duhovnu snagu i uspeh u daljem radu.