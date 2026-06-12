„Ljubav prema otadžbini, ponos na njenu istoriju i veliku kulturu, kao i vernost patriotskoj dužnosti, ujedinjuju naš mnogonacionalni narod. Uveren sam da će radni uspesi i ratni podvizi naših predaka, njihova istrajnost i požrtvovanost u slavu otadžbine, uvek služiti kao svetao i nadahnjujući primer i za nas i za buduće generacije“, naveo je Putin u čestitki objavljenoj na sajtu Ruske pravoslavne crkve.
Ruski predsednik je patrijarhu Kirilu poželeo dobro zdravlje, duhovnu snagu i uspeh u daljem radu.
Svet
Putin: Podvizi predaka ostaju večni putokaz
Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je u čestitki patrijarhu Kirilu povodom Dana Rusije da će podvizi predaka i njihova požrtvovanost u službi otadžbine uvek biti uzor budućim generacijama.
„Ljubav prema otadžbini, ponos na njenu istoriju i veliku kulturu, kao i vernost patriotskoj dužnosti, ujedinjuju naš mnogonacionalni narod. Uveren sam da će radni uspesi i ratni podvizi naših predaka, njihova istrajnost i požrtvovanost u slavu otadžbine, uvek služiti kao svetao i nadahnjujući primer i za nas i za buduće generacije“, naveo je Putin u čestitki objavljenoj na sajtu Ruske pravoslavne crkve.
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