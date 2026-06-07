Arena Premium 1
10.00 Mali fudbal Arenino Svetsko Prvenstvo
12.30 Košarka ABA liga G2: Dubai - Partizan, finale
14.30 Fudbal: Priče iz gradova - Kanzas Siti
15.00 Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Meč za treće mesto
17.00 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 3
17.30 Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 4
18.00 Rukomet EHF Liga šampiona (Ž), finale
20.00 Fudbal Liga Šampiona: Pregled sezone
21.00 Fudbal Prijateljske utakmice: Maroko - Norveška
Arena Premium 2
04.30 Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Brest - Gyori, polufinale 2
07.30 Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Metz - CSM Bucuresti, polufinale 1
09.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija - Srbija
11.00 Košarka Finale G2 ABA liga
13.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Poljska
16.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Dominikanska Republika - Holandija
19.30 Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil - Italija
23.00 Odbojka Liga Nacija (Ž): Bugarska – Turska
Eurosport 1
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 8
06.30 Endurance Moto Trke: 8 Hours of Spa, Trka
08.30 Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale
09.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale
11.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Dubl, žene, finale
13.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala
14.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
15.30 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale
18.30 Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside
19.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1
20.30 Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 9
22.00 Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1
23.00 Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale
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