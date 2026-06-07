Arena Premium 1

10.00  Mali fudbal Arenino Svetsko Prvenstvo

12.30  Košarka ABA liga G2: Dubai - Partizan, finale

14.30  Fudbal: Priče iz gradova - Kanzas Siti

15.00  Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Meč za treće mesto

17.00  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 3

17.30  Fudbal Engleska liga: Osvajači sveta, epizoda 4

18.00  Rukomet EHF Liga šampiona (Ž), finale

20.00  Fudbal Liga Šampiona: Pregled sezone

21.00  Fudbal Prijateljske utakmice: Maroko - Norveška

 

Arena Premium 2

04.30  Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Brest - Gyori, polufinale 2

07.30  Rukomet EHF Liga šampiona (Ž): Metz - CSM Bucuresti, polufinale 1

09.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Belgija - Srbija

11.00  Košarka Finale G2 ABA liga

13.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Kina - Poljska

16.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Dominikanska Republika - Holandija

19.30  Odbojka Liga Nacija (Ž): Brazil - Italija

23.00  Odbojka Liga Nacija (Ž): Bugarska – Turska

 

Eurosport 1

05.00  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 8

06.30  Endurance Moto Trke: 8 Hours of Spa, Trka

08.30  Sportsko penjanje: Svetska Serija, Prag, Boulder, žene, finale

09.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, žene, finale

11.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Dubl, žene, finale

13.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, polufinala

14.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

15.30  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale

18.30  Magazin: Tenis Grend Slem, Roland Garros Courtside

19.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1

20.30  Biciklizam: Svetska turneja, Điro d’Italija, žene, Etapa 9

22.00  Biciklizam: Svetska turneja, Tour Auvergne Rhone Alpes, muškarci, Etapa 1

23.00  Tenis: Grend Slem, Rolan Garos, Singl, muškarci, finale