

Sinoć u Paraćinu dogodio se težak zločin u kojem je život izgubio tridesetdevetogodišnji muškarac S. R., nakon što je zadobio više ubodnih rana tokom sukoba koji se odigrao ispred njegove porodične kuće.

Prema prvim informacijama, incident se dogodio oko 19.30 časova, a prethodila mu je kraća rasprava između dvojice muškaraca. U jednom trenutku sukob je eskalirao, nakon čega je S. R. napadnut oštrim predmetom i zadobio povrede opasne po život. Na lice mjesta ubrzo su stigle ekipe policije i Hitne pomoći, koje su pokušale da pruže pomoć povrijeđenom muškarcu. Međutim, uprkos brzoj intervenciji, ljekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Prema nezvaničnim saznanjima, policija je u kratkom roku identifikovala i pronašla osumnjičenog za ovaj zločin, koji je potom uhapšen. Njemu je određeno zadržavanje, a biće sproveden nadležnom tužilaštvu radi daljeg postupka. Mjesto tragedije bilo je satima pod policijskim obezbjeđenjem dok je trajao uviđaj. Istražitelji prikupljaju dokaze i saslušavaju svjedoke kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do smrtnog ishoda.

Motiv sukoba za sada nije zvanično saopšten, a više detalja očekuje se nakon završetka istrage. Nadležni organi nastavljaju rad na rasvjetljavanju ovog slučaja, dok je vijest o ubistvu potresla građane Paraćina i izazvala brojne reakcije u lokalnoj zajednici.

Alo/Sandzakdanas.rs

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