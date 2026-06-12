RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Građanin
13.50 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Jedan svet – Jedna igra
20.50 Fudbal: SP, Kanada – BIH, prenos
22.55 Jedan svet – Jedna igra
23.15 Dnevnik
23.45 Kulturni dnevnik
00.00 Detektiv Madigan, film
01.40 Građanin
02.10 Dnevnik
03.00 Fudbal: SP, Kanada – BIH
04.45 Nepobedivo srce , igrana serija
Najava
Fudbal: SP, Kanada – BIH 20.50 RTS1
Prva utakmica u istoriji svetskih prvenstava na teritoriji Kanade. Duel domaćina i Bosne i Hercegovine na stadionu u Torontu. Favorita nema od prvog kola borba za šestinu finala svetskog prvenstva.
RTS2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.35 Slagalica, kviz
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Obećaj da ćeš čuvati tajnu
08.45 Klesar Svit
09.00 Priče iz Nepričave
09.30 Majonez
09.40 Plava ptica u Severnoj Koreji
09.45 Zanimanje dete
09.55 Treniraj sa šampionom
10.20 Inkluzija – Kad se male ruke slože
10.55 Eko minijature
11.00 Ekologizacija
11.25 Prevaspitani
11.45 Savremeni profil mladih
12.15 Hemija za sve
12.30 Dozvolite
13.00 Do detalja
13.30 Socijalizam ili kapitalizam
14.00 Senka sumnje, film
16.00 Ženski raj 9, serija
16.50 Da nam nije
17.10 Vodič kroz budućnost
17.40 Nauka 2026: Petar Veliki
18.10 Naučni portal
18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.00 Festival na RTS: Dva klavira, film
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Do detalja
22.20 Studio znanja
23.20 Noćni čuvar: Demoni su večni, film
01.30 Koncert grupe Osvajači
02.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.00 Ekologizacija
03.35 Vodič kroz budućnost
04.05 Nauka 2026: Petar Veliki
04.35 Do detalja
Najava
Studio znanja - Zašto donosimo loše odluke 22.20 RTS2
Svi mislimo da donosimo odluke racionalno. A onda kupimo nešto što nam ne treba, pošaljemo poruku u 2 ujutru, pristanemo na nešto što nam ne prija samo da ne bi razočarali nekoga, ili se vratimo na isto mesto za koje smo rekli, "nikad više". Koliko su naše odluke zaista naše, a koliko su rezultat trenutka, emocije i navike? Ili je možda problem u tome što zapravo nikada nismo naučili kako da odlučujemo? Ove nedelje u Studiju znanja se pitamo: "Zašto donosimo loše odluke?" Sagovornici na ovu temu u prvom delu emisije su Nevena Čalovska Hercog, neuropsihijatar i Andrija Blanuša, sociolog, dok su u drugom delu emisije Goran Petković, ekonomista, Mario Potrić, stručnjak za marketing i Milica Lajbenšperger, psiholog.
PINK
05.30 Novo jutro
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita –uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Najava
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni progam
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Godine slatkog greha
23.00 Glam i Drama
00.00 Velika iluzija 2, igrani film
02.15 Na mestu zločina sa Mašanom
02.40 Bekstvo iz divljine, film
04.40 Pobednik
Najava
Praktična žena 16.00 Prva
Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
08.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Nindža, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Mima je u i dalje u bolnici, ima amenziju. Leo se žali Damjanu da je u problemu, jer ga Subotićka i Nataša ne shvataju ozbiljno. Lola je nezadovoljna što je Raša dao Iskri 100 evra i misli da su mu Mara i Iskra namerno ukrale novac. Od kako je počeo da vozi bicikl, i postao malo odlučniji, Zdravko je privlačniji Emiliji. Ona mu objašnjava da može da se vrati u svoju kuću, ali njemu odgovara da bude samostalan.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg proleće
11.10 Moj grad
12.30 Otvoreni Balkan
14.00 Bg 011 Dnevnik
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.10 Savremena oftamologija Sveti vid
23.10 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom
00.10 TV Šopingmanija
00.30 Biljana za vas
01.20 TV Šopingmanija
Najava
Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Most, igrana serija
11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
11.05 Putopisna serija. Na putu svile sa Džoanom Lamli
12.00 TV Dnevnik
12.20 Vreme je za RTV
12.30 Banaćanke, kulinarska serija
13.00 Srpski ekran
13.30 Povratak na selo. Salaš kod Drakčeta
14.00 Vesti
14.05 Vreme je za RTV
14.10 Čari ribolova
14.35 Nauka privredi
15.00 Agrodnevnik
15.25 Izbliza
15.50 Memento
15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija
16.33 Tv šifonjer
16.46 Vrlo zanimljiva emisija o svemu
16.57 Vremenska prognoza
17.00 TV dnevnik
17.20 Politbiro
18.00 Razglednice
19.00 Povest o ljubavi - Voliš li me?
19.30 TV dnevnik
20.05 Signali
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Zelena prognoza
22.33 Art - erija, kulturni magazin
22.45 Sa druge strane, zabavni program
23.10 To su bili dani - TV kabare
00.02 Banaćanke, kulinarska serija
00.28 Izbliza
Najava
Lud, zbunjen, normalan, serija 15.55 RTV1
Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović. Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.
RTV Pančevo
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Kroz vihor vremena
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
17.05 Uključenje u program TV Informera
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.00 Serija
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
Najava
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Razbuđivanje
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, igrana serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
Najava
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
07.35 Besa, domaća igrana serija
08.30 Besa, domaća igrana serija
09.25 Balkanski špijun, domaći film
11.05 Nacionalna bezbednost, igrani film
12.40 Supermen 3, igrani film
14.50 Kako sam sistematski uništen od idiota, domaći igrani film
16.25 Gas do daske 3, igrani film
18.05 XxX povratak Zandera Kejdža, igrani film
20.05 Besa, igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
21.55 Ubodne rane, igrani film
23.45 Samoubilački odred, igrani film
Najava
Gas do daske 3 16.25 Superstar
U samom srcu Pariza nalazi se smrtonosna tajna. Na drugoj strani sveta, u Los Anđelesu, biznismen Han sprema se da je razotkrije.
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Andelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Čerčil, igrani film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, serija
11.50 Munje, film
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, serija
15.50 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
18.00 Preživeti Beograd, serija
19.10 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.10 Biseri
UNA TV
09.20 Ljubavne veze, igrana serija
10.10 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.05 Enklava, film
14.50 Rubi, serija
15.50 Ljubavne veze, igrana serija
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.25 Esmeralda
20.20 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.35 Invazija sveta: Bitka Los Anđeles, film
00.35 Eskejp rum, film
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 ABS šou
09.00 Zanatlije - Šeširdžija
09.30 Klan, serija
10.30 Bos il’ hadžija, serija
11.00 Zbogom budale, film
13.00 City Hype
14.00 Aviondžije
15.00 (NE)dokazani - Jan Bolić
16.00 Crveni udar, film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Aviondžije
21.00 Klan, serija
22.00 Mahalske priče - gost: Farah Explores
23.00 Čekaj me, ja sigurno neću doći, igrani film
01.00 Bos il’ hadžija, serija
Cinemania
07.00 Janošik, film
09.35 Itaka, igrani film
11.05 Džulijet, film
12.40 Gadna gomila, igrani film
14.35 Kolet, igrani film
16.25 Janošik, igrani film
18.45 Orao je sleteo, igrani film
21.00 Zajedno, igrani film
22.50 Vikend s mrtvacem, igrani film
00.25 Zločin u talsi, igrani film
02.15 Pobeđuje ko se usudi, igrani film
03.35 Krug prijatelja, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Ukusi 2 generacije
14.00 Španski Božić: Rik Stajn
15.15 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu
16.45 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
21.00 Gurmanski voz: Džonatan Pang
Star Movies
05.20 Dobra nevolja, igrana serija
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.40 Zlatni kompas, igrani film
09.00 Uhvati ritam 3, igrani film
11.10 Liga izuzetnih džentlmena, igrani film
13.25 Noć uoči Božića, film
15.30 Fred Mraz, igrani film
18.00 Voliš li pse?, igrani film
20.00 Zoro: Maska Zoroa, film
22.45 Jedan dan života, film
Star Life
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 Dr Haus
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 Ljubavni život
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 Dr Haus
20.00 Dr Haus
21.00 Amonit, film
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
23.50 Bračne vode
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