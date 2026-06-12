RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Građanin

13.50 Jedan dan

14.35 Zdravstveni dnevnik

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Jedan svet – Jedna igra

20.50 Fudbal: SP, Kanada – BIH, prenos

22.55 Jedan svet – Jedna igra

23.15 Dnevnik

23.45 Kulturni dnevnik

00.00 Detektiv Madigan, film

01.40 Građanin

02.10 Dnevnik

03.00 Fudbal: SP, Kanada – BIH

04.45 Nepobedivo srce , igrana serija

Najava

Fudbal: SP, Kanada – BIH 20.50 RTS1

Prva utakmica u istoriji svetskih prvenstava na teritoriji Kanade. Duel domaćina i Bosne i Hercegovine na stadionu u Torontu. Favorita nema od prvog kola borba za šestinu finala svetskog prvenstva.

RTS2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.35 Slagalica, kviz

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Obećaj da ćeš čuvati tajnu

08.45 Klesar Svit

09.00 Priče iz Nepričave

09.30 Majonez

09.40 Plava ptica u Severnoj Koreji

09.45 Zanimanje dete

09.55 Treniraj sa šampionom

10.20 Inkluzija – Kad se male ruke slože

10.55 Eko minijature

11.00 Ekologizacija

11.25 Prevaspitani

11.45 Savremeni profil mladih

12.15 Hemija za sve

12.30 Dozvolite

13.00 Do detalja

13.30 Socijalizam ili kapitalizam

14.00 Senka sumnje, film

16.00 Ženski raj 9, serija

16.50 Da nam nije

17.10 Vodič kroz budućnost

17.40 Nauka 2026: Petar Veliki

18.10 Naučni portal

18.40 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.00 Festival na RTS: Dva klavira, film

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Do detalja

22.20 Studio znanja

23.20 Noćni čuvar: Demoni su večni, film

01.30 Koncert grupe Osvajači

02.55 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.00 Ekologizacija

03.35 Vodič kroz budućnost

04.05 Nauka 2026: Petar Veliki

04.35 Do detalja

Najava

Studio znanja - Zašto donosimo loše odluke 22.20 RTS2

Svi mislimo da donosimo odluke racionalno. A onda kupimo nešto što nam ne treba, pošaljemo poruku u 2 ujutru, pristanemo na nešto što nam ne prija samo da ne bi razočarali nekoga, ili se vratimo na isto mesto za koje smo rekli, "nikad više". Koliko su naše odluke zaista naše, a koliko su rezultat trenutka, emocije i navike? Ili je možda problem u tome što zapravo nikada nismo naučili kako da odlučujemo? Ove nedelje u Studiju znanja se pitamo: "Zašto donosimo loše odluke?" Sagovornici na ovu temu u prvom delu emisije su Nevena Čalovska Hercog, neuropsihijatar i Andrija Blanuša, sociolog, dok su u drugom delu emisije Goran Petković, ekonomista, Mario Potrić, stručnjak za marketing i Milica Lajbenšperger, psiholog.

PINK

05.30 Novo jutro

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita –uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni progam

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Godine slatkog greha

23.00 Glam i Drama

00.00 Velika iluzija 2, igrani film

02.15 Na mestu zločina sa Mašanom

02.40 Bekstvo iz divljine, film

04.40 Pobednik

Najava

Praktična žena 16.00 Prva

Kroz razgovore sa stručnjacima i javnim ličnostima, ali i sa običnim ljudima sa neobičnim pričama, „Praktična žena“ pruža toplinu, podršku i praktična rešenja za život.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Nindža, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Mima je u i dalje u bolnici, ima amenziju. Leo se žali Damjanu da je u problemu, jer ga Subotićka i Nataša ne shvataju ozbiljno. Lola je nezadovoljna što je Raša dao Iskri 100 evra i misli da su mu Mara i Iskra namerno ukrale novac. Od kako je počeo da vozi bicikl, i postao malo odlučniji, Zdravko je privlačniji Emiliji. Ona mu objašnjava da može da se vrati u svoju kuću, ali njemu odgovara da bude samostalan.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg proleće

11.10 Moj grad

12.30 Otvoreni Balkan

14.00 Bg 011 Dnevnik

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

17.10 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

20.15 Neustrašive žene Srbije

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.10 Savremena oftamologija Sveti vid

23.10 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Ne (obične priče) sa Ludim Perom

00.10 TV Šopingmanija

00.30 Biljana za vas

01.20 TV Šopingmanija

Najava

Ne (obične priče) sa Ludim Perom 17.10 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj čovek naći u običnim i neobičnim situacijama! Autor: Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Most, igrana serija

11.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

11.05 Putopisna serija. Na putu svile sa Džoanom Lamli

12.00 TV Dnevnik

12.20 Vreme je za RTV

12.30 Banaćanke, kulinarska serija

13.00 Srpski ekran

13.30 Povratak na selo. Salaš kod Drakčeta

14.00 Vesti

14.05 Vreme je za RTV

14.10 Čari ribolova

14.35 Nauka privredi

15.00 Agrodnevnik

15.25 Izbliza

15.50 Memento

15.55 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija

16.33 Tv šifonjer

16.46 Vrlo zanimljiva emisija o svemu

16.57 Vremenska prognoza

17.00 TV dnevnik

17.20 Politbiro

18.00 Razglednice

19.00 Povest o ljubavi - Voliš li me?

19.30 TV dnevnik

20.05 Signali

21.00 Petkazanje

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Zelena prognoza

22.33 Art - erija, kulturni magazin

22.45 Sa druge strane, zabavni program

23.10 To su bili dani - TV kabare

00.02 Banaćanke, kulinarska serija

00.28 Izbliza

Najava

Lud, zbunjen, normalan, serija 15.55 RTV1

Radnja serije prati Izeta, Faruka i Damira, tri generacije porodice Fazlinović. Oni žive u istom stanu, a svaki od njih je sa specifičnim generacijskim problemima.

RTV Pančevo

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Kroz vihor vremena

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

17.05 Uključenje u program TV Informera

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.00 Serija

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji Žene iz mog sokaka predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Razbuđivanje

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, igrana serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove. Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

07.35 Besa, domaća igrana serija

08.30 Besa, domaća igrana serija

09.25 Balkanski špijun, domaći film

11.05 Nacionalna bezbednost, igrani film

12.40 Supermen 3, igrani film

14.50 Kako sam sistematski uništen od idiota, domaći igrani film

16.25 Gas do daske 3, igrani film

18.05 XxX povratak Zandera Kejdža, igrani film

20.05 Besa, igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

21.55 Ubodne rane, igrani film

23.45 Samoubilački odred, igrani film

Najava

Gas do daske 3 16.25 Superstar

U samom srcu Pariza nalazi se smrtonosna tajna. Na drugoj strani sveta, u Los Anđelesu, biznismen Han sprema se da je razotkrije.

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Andelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Čerčil, igrani film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, serija

11.50 Munje, film

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, serija

15.50 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

18.00 Preživeti Beograd, serija

19.10 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

00.10 Biseri

UNA TV

09.20 Ljubavne veze, igrana serija

10.10 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.05 Enklava, film

14.50 Rubi, serija

15.50 Ljubavne veze, igrana serija

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.25 Esmeralda

20.20 Zabranjena ljubav, serija

21.30 Holivudiranje

22.35 Invazija sveta: Bitka Los Anđeles, film

00.35 Eskejp rum, film

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 ABS šou

09.00 Zanatlije - Šeširdžija

09.30 Klan, serija

10.30 Bos il’ hadžija, serija

11.00 Zbogom budale, film

13.00 City Hype

14.00 Aviondžije

15.00 (NE)dokazani - Jan Bolić

16.00 Crveni udar, film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Aviondžije

21.00 Klan, serija

22.00 Mahalske priče - gost: Farah Explores

23.00 Čekaj me, ja sigurno neću doći, igrani film

01.00 Bos il’ hadžija, serija

Cinemania

07.00 Janošik, film

09.35 Itaka, igrani film

11.05 Džulijet, film

12.40 Gadna gomila, igrani film

14.35 Kolet, igrani film

16.25 Janošik, igrani film

18.45 Orao je sleteo, igrani film

21.00 Zajedno, igrani film

22.50 Vikend s mrtvacem, igrani film

00.25 Zločin u talsi, igrani film

02.15 Pobeđuje ko se usudi, igrani film

03.35 Krug prijatelja, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Ukusi 2 generacije

14.00 Španski Božić: Rik Stajn

15.15 Džejmi i Džimi u gastronomskom izazovu

16.45 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

21.00 Gurmanski voz: Džonatan Pang

Star Movies

05.20 Dobra nevolja, igrana serija

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.40 Zlatni kompas, igrani film

09.00 Uhvati ritam 3, igrani film

11.10 Liga izuzetnih džentlmena, igrani film

13.25 Noć uoči Božića, film

15.30 Fred Mraz, igrani film

18.00 Voliš li pse?, igrani film

20.00 Zoro: Maska Zoroa, film

22.45 Jedan dan života, film

Star Life

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 Dr Haus

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 Ljubavni život

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 Dr Haus

20.00 Dr Haus

21.00 Amonit, film

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

23.50 Bračne vode