19.00 RTS2

Dva klavira

U središtu priče je Matijas, nekada muzičko čudo od deteta, koji se nakon godina rada u Japanu vraća u Lion. U Lionu ga njegova bivša mentorka, pijanistkinja Elena, poziva da zajedno nastupe na njenim oproštajnim koncertima, svirajući na dva klavira. Međutim, povratak u rodni grad i susret sa prvom ljubavlju donosi potpuni haos u njegov život... Uloge: Fransoa Sivil, Šarlota Rempling, Nađa Tereškević.

00.00 Prva

Velika iluzija 2

Godinu dana nakon što su nadmudrili FBI i dodvorili se javnosti svojim stilom Robina Huda, iluzionisti se spremaju za veliki povratak na scenu. Vraćaju se da bi razotkrili neetičku praksu tehnološkog magnata koji ih je primorao na pljačku. Njihova jedina nada je da izvedu još jedan spektakularan trik kojim će otkriti ko zapravo stoji iza cele priče. Uloge: Mark Rufalo, Vudi Harelson, Dejv Franko, Džesi Ajzenbeg.

23.20 RTS2

Noćni čuvar: Demoni su večni

Martinova ćerka Ema prihvata posao noćnog čuvara kako bi otkrila šta se dogodilo njenim roditeljima pre skoro trideset godina.Susret sa Vormerom u njegovoj ćeliji budi serijskog ubicu iz kome i pokreće niz sudbonosnih događaja. Uloge: Fani Leander Bornedal, Nikolaj Koster-Valdau, Kim Bodnija.