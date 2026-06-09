RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.00 Takovska 10

22.00 Košava, film

23.25 Dnevnik

23.50 Kulturni dnevnik

00.05 Najbogatija žena na svetu, film

02.10 Dnevnik 2

02.40 Sisari

Najava

Najbogatija žena na svetu 00.05 RTS1

Milijarderka želi da pokloni milione evra mladom gej umetniku sa kojim je bliska. Njena ćerka podnosi prijavu zbog zloupotrebe ranjive osobe, što u javnosti izaziva veliki skandal. Uloge: Izabel Iper, Rafael Personaz, Matju Demi.

RTS 2

06.10 Verski kalendar

06.20 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča

07.30 Slagalica

08.00 Babino unuče

08.30 Lola i Mila

08.35 Porodica u divljini

09.00 Bleja

09.10 Plava ptica u Kataru

09.15 Važne stvari

09.30 Good bye, good boy

09.45 Priđi bliže

10.35 Eko perspektive

11.00 Eko minijature

11.05 Eko perspektive

11.30 Eko minijature

11.35 Eko perspektive

11.55 Hemija za sve

12.05 Drita

12.35 Metamorfoze

13.15 Velika iluzija

14.00 Paklena staza Indijanopolisa, film

16.05 Ženski raj, serija

16.55 Eko perspektive

17.15 Eko minijature

17.35 Trag

18.05 Vremenska kapsula

18.35 Utopija

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.10 Sisari

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Čitanje pozorišta

22.25 Naučni portal

22.50 Savremeni profil mladih: Digitalna dominacija – mediji pod pritiskom ekrana

23.25 Na nišanu, serija

00.15 Beogradsko proleće 2026

01.15 Gorka osveta, serija

02.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

02.10 Znanje imanje

Najava

Sisari 20.10 RTS2

Od ledenih prostranstava do užarenih pustinja, od mračnih noći do gustih šuma i gradova koji postaju nova divljina – sisari su osvojili gotovo svaki kutak planete. U spektakularnoj Bi-Bi-Si seriji Sisari otkrijte kako najprilagodljivija bića na Zemlji preživljavaju hladnoću, vrućinu, poplave, sušu i stalne promene sveta oko sebe. Neverovatni prizori, revolucionarni snimci i zadivljujuće priče o borbi za opstanak pokazuju zašto su sisari među najvećim pobednicima prirode.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo

23.00 Glam i Drama

00.00 Jednaki, igrani film

01.45 Ekskluziv

02.15 Nikad nije kasno, muzički program

04.10 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Jednaki 00.00 Prva

Futuristička ljubavna priča smeštena u svet gde su emocije zabranjene i izbrisane. Uloge: Kristen Stjuart, Nikolas Hasult, Verneta Lopez, Skot Lorens sane.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Detektiv Najt: Odmetnik, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Od momenta kada se voditelj Miki Đuričić pojavi na vratima odabranog para pred njima je samo 48 sati da realizuju svoje venčanje iz snova.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.46 Crvene ruže, serija

00.33 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Rekvijem, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Opa šou

16.00 San, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani

23.00 Blondi Maksvel nikad ne gubi, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Velikani

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

20.00 Serija

21.00 Zdrav i prav

21.30 U centru pažnje

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Španija: Rik Stajn

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Pecite sa Akisom

17.30 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

20.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

06.50 Opasna granica, film

07.40 Pištoljdžija, film

09.15 U drugo vreme, igrani film

10.45 Zarobljena nada, film

12.25 Premijer, film

14.20 Una, igrani film

15.55 Lična istorija Dejvida Koperfilda, film

17.50 Opasna granica, film

19.30 Nekažnjeno ubistvo, film

21.00 Opasna Džejn, igrani film

22.35 Pištoljdžija, film

00.10 Trenutna smrt, igrani film

SUPERSTAR

07.15 Besa, domaća igrana serija

08.10 Balkan ekspres, domaći film

10.00 Zatvorski krug, igrani film

11.45 Bekstvo u pobedu, igrani film

13.45 Balkan ekspres 2, domaći igrani film

15.40 Kako se rešiti šefa 2, igrani film

17.45 Megalodon 2, igrani film

20.00 Besa, domaća igrana serija

21.00 Besa, igrana serija

22.00 Ljudi od rata, igrani film

00.00 Vavilon, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Andelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Velike oči, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

12.00 Nije srpski ćutati

12.50 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, igrana serija

18.55 Scena

19.15 Metar moga sela

19.30 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.05 Metar moga sela

23.40 Scena

00.00 Dug moru, igrana serija

00.50 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija

02.45 Podkast: Životna priča

03.35 Dug moru, igrana serija

04.25 Čuvar, igrana serija

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Bizlife week

23.00 Kadrovi vremena. Dekade