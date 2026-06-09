RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
13.45 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.05 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.00 Takovska 10
22.00 Košava, film
23.25 Dnevnik
23.50 Kulturni dnevnik
00.05 Najbogatija žena na svetu, film
02.10 Dnevnik 2
02.40 Sisari
Najava
Najbogatija žena na svetu 00.05 RTS1
Milijarderka želi da pokloni milione evra mladom gej umetniku sa kojim je bliska. Njena ćerka podnosi prijavu zbog zloupotrebe ranjive osobe, što u javnosti izaziva veliki skandal. Uloge: Izabel Iper, Rafael Personaz, Matju Demi.
RTS 2
06.10 Verski kalendar
06.20 Datum
06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.30 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča
07.30 Slagalica
08.00 Babino unuče
08.30 Lola i Mila
08.35 Porodica u divljini
09.00 Bleja
09.10 Plava ptica u Kataru
09.15 Važne stvari
09.30 Good bye, good boy
09.45 Priđi bliže
10.35 Eko perspektive
11.00 Eko minijature
11.05 Eko perspektive
11.30 Eko minijature
11.35 Eko perspektive
11.55 Hemija za sve
12.05 Drita
12.35 Metamorfoze
13.15 Velika iluzija
14.00 Paklena staza Indijanopolisa, film
16.05 Ženski raj, serija
16.55 Eko perspektive
17.15 Eko minijature
17.35 Trag
18.05 Vremenska kapsula
18.35 Utopija
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, serija
20.10 Sisari
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Čitanje pozorišta
22.25 Naučni portal
22.50 Savremeni profil mladih: Digitalna dominacija – mediji pod pritiskom ekrana
23.25 Na nišanu, serija
00.15 Beogradsko proleće 2026
01.15 Gorka osveta, serija
02.00 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
02.10 Znanje imanje
Najava
Sisari 20.10 RTS2
Od ledenih prostranstava do užarenih pustinja, od mračnih noći do gustih šuma i gradova koji postaju nova divljina – sisari su osvojili gotovo svaki kutak planete. U spektakularnoj Bi-Bi-Si seriji Sisari otkrijte kako najprilagodljivija bića na Zemlji preživljavaju hladnoću, vrućinu, poplave, sušu i stalne promene sveta oko sebe. Neverovatni prizori, revolucionarni snimci i zadivljujuće priče o borbi za opstanak pokazuju zašto su sisari među najvećim pobednicima prirode.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, autor i voditelj Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Moderan šou koji vodi Ognjen Amidžić. On dovodi najpopularnije ličnosti iz svih oblasti života da pričaju o onome što inače javno ne spominju.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo
23.00 Glam i Drama
00.00 Jednaki, igrani film
01.45 Ekskluziv
02.15 Nikad nije kasno, muzički program
04.10 Pobednik
04.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Jednaki 00.00 Prva
Futuristička ljubavna priča smeštena u svet gde su emocije zabranjene i izbrisane. Uloge: Kristen Stjuart, Nikolas Hasult, Verneta Lopez, Skot Lorens sane.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Detektiv Najt: Odmetnik, igrani film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Od momenta kada se voditelj Miki Đuričić pojavi na vratima odabranog para pred njima je samo 48 sati da realizuju svoje venčanje iz snova.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.46 Crvene ruže, serija
00.33 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Rekvijem, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Opa šou
16.00 San, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani
23.00 Blondi Maksvel nikad ne gubi, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Velikani
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
20.00 Serija
21.00 Zdrav i prav
21.30 U centru pažnje
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Pecite sa Akisom
14.00 Španija: Rik Stajn
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
20.00 911: Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
06.50 Opasna granica, film
07.40 Pištoljdžija, film
09.15 U drugo vreme, igrani film
10.45 Zarobljena nada, film
12.25 Premijer, film
14.20 Una, igrani film
15.55 Lična istorija Dejvida Koperfilda, film
17.50 Opasna granica, film
19.30 Nekažnjeno ubistvo, film
21.00 Opasna Džejn, igrani film
22.35 Pištoljdžija, film
00.10 Trenutna smrt, igrani film
SUPERSTAR
07.15 Besa, domaća igrana serija
08.10 Balkan ekspres, domaći film
10.00 Zatvorski krug, igrani film
11.45 Bekstvo u pobedu, igrani film
13.45 Balkan ekspres 2, domaći igrani film
15.40 Kako se rešiti šefa 2, igrani film
17.45 Megalodon 2, igrani film
20.00 Besa, domaća igrana serija
21.00 Besa, igrana serija
22.00 Ljudi od rata, igrani film
00.00 Vavilon, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Andelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Velike oči, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
12.00 Nije srpski ćutati
12.50 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, igrana serija
18.55 Scena
19.15 Metar moga sela
19.30 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.05 Metar moga sela
23.40 Scena
00.00 Dug moru, igrana serija
00.50 Šešir profesora Koste Vujića, igrana serija
02.45 Podkast: Životna priča
03.35 Dug moru, igrana serija
04.25 Čuvar, igrana serija
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Bizlife week
23.00 Kadrovi vremena. Dekade
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