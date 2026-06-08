RTS 1

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

13.00 Sportski dnevnik

13.15 Lov i ribolov

13.50 Jedan dan

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Nepobedivo srce, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Gastronomad

17.40 Beogradska hronika

18.20 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Nepobedivo srce, igrana serija

21.00 Potera, kviz

22.10 Na večeri kod

23.05 Dnevnik

23.30 Kulturni dnevnik

23.45 Paklena staza Indijanopolisa, film

02.00 Dnevnik

02.35 Sisari

03.25 Lov i ribolov

03.50 Na večeri kod

Najava

Paklena staza Indijanopolisa 23.45 RTS1

Frenk Kapua je zvezda u usponu na automobilskim trkama i sanja da ostvari najveću pobedu, onu na trci Indijanapolis 500. Međutim, na putu ka tom cilju rizikuje da izgubi suprugu Eloru, koja se sve više zbližava sa njegovim rivalom Luterom Erdingom, a istovremeno narušava i odnos sa svojim posinkom. Pol Njumen, Džoan Vudvord, Robert Vagner

RTS2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.35 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Plava ptica

08.25 Na slovo na slovo

08.50 Majmunoljupci

08.55 Kućica na drvetu

09.05 Šumske zavrzlame

09.20 Daj mi krila jedan krug

09.55 Radoznalci

10.15 Može i drugačije

10.30 Anin svet

10.45 U susret snovima

11.20 Život sa muzikom

11.50 Staro srpsko pisano nasleđe

12.15 Hemija za sve

12.35 E-TV

12.55 Nas je 10%

13.30 Savremeni svetski pisci

14.00 Čarli Varik, film

15.55 Ženski raj, serija

16.40 Za stolom sa Apostolom

17.45 Drita

18.20 Andre Riju – Dobro došli u moj svet

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.10 Sisari

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Metamorfoze: Dušanka Duda Stojanović

22.20 Suša, film

00.45 Jeloustoun, serija

01.25 Buč Kesidi, best of

02.25 Gorka osveta, serija

03.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

03.15 Za stolom sa Apostolom

Najava

Sisari 20.10 RTS2

Od ledenih prostranstava do užarenih pustinja, od mračnih noći do gustih šuma i gradova koji postaju nova divljina – sisari su osvojili gotovo svaki kutak planete. U spektakularnoj Bi-Bi-Si seriji Sisari otkrijte kako najprilagodljivija bića na Zemlji preživljavaju hladnoću, vrućinu, poplave, sušu i stalne promene sveta oko sebe. Neverovatni prizori, revolucionarni snimci i zadivljujuće priče o borbi za opstanak pokazuju zašto su sisari među najvećim pobednicima prirode.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisjia

11.15 Ekskluzivno, emisjia

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka

Najava

Odbačena 21.15 Pink

Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto 5

20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Ćirilica Milomira Marića

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Glam i Drama

00.50 Ekskluziv

01.15 Eksploziv

01.45 Nećete verovati

02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, igrana serija

03.00 Pobednik

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Na mestu zločina sa Mašanom 23.30 Prva

Najaktuelniji događaji iz crne hronike, realne rekonstrukcije, potere, hapšenja opasnih kriminalaca. Uvek na licu mesta sa Mašanom Lekićem i njegovom ekipom.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Horizont stvarnosti

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92

22.15 Borba za pravdu, film

00.15 Teorije zavera

02.15 7 dana: Horizont stvarnosti

03.15 Štoperica, kviz

03.45 Pelagijin venac

Najava

48 sati svadba 20.05 B92

Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ su Dejan i Marija iz Lapova. Njihova ljubavna priča povezana je sa železnicom – Marija je mašinovođa, dok se Dejan trenutno obučava da i sam postane mašinovođa. Njih dvoje su dokaz da mladi ljudi i danas nastavljaju porodičnu tradiciju i čuvaju duh mesta koje važi za centar srpske železnice. Marija svojim primerom pokazuje da žene mogu da se izbore i uspeju i u zanimanjima koja su nekada važila za isključivo muška. Uz ljubav, podršku i zajedničke snove, njih dvoje grade svoj put – rame uz rame. Očekuje vas epizoda puna adrenalina, emocija i velikih izazova. Kako će se Miki snaći dok pokušava da otkrije kako izgleda život jednog mašinovođe? Da li će uspeti da pronađu pravo odelo za mladoženju? Hoće li svi gosti stići na vreme? I da li će stres uspeti da pokvari njihov najvažniji dan? Sve to i još mnogo više saznaćete u novom izdanju emisije „48 sati svadba“.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

20.55 Ćirilica

23.00 Žena, igrana serija

23.43 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.14 Savetnik

02.04 Naslovna strana, kviz

02.37 1 na 1, kviz

Najava

Ćirilica 20.55 Happy

Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.

Hype TV

07.00 City Hype

09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Čudotvorni mač, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

15.00 Chit chat

16.00 Rekvijem, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Nedokazani

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 Opa šou

23.30 Balada o svirepom, igrani film

02.00 City Hype

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

12.15 Agroinfo

12.40 Vojvođanska događanja

13.10 Preporučujemo

13.40 Državni posao, serija

14.10 Podvizi

14.30 Pančevačko popodne

15.55 Vojvođanska događanja

16.30 Vrata do vrata, serija

19.35 Bugarske ruže

20.00 Serija

21.00 TV atelje

21.30 Sportsko oko

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Preporučujemo

00.00 Vojvođanska događanja

24 KITCHEN

12.00 Kuvaj kao Italijan

13.00 Džejmijeve povoljne gozbe

14.00 Španija: Rik Stajn

16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte

17.00 Pecite sa Akisom

17.30 Pecite sa Akisom

18.00 Tetka Kaćine tajne

19.00 Kuvaj kao Italijan

20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom

STAR LIFE

06.00 Do poslednjeg čoveka

07.35 911: Teksas

09.15 Čikago u plamenu

11.05 Džejn Ejr, film

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Do poslednjeg čoveka

17.05 Na neviđeno

18.00 Telo je dokaz

19.00 911: Teksas

20.00 911: Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 Elsbet

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

23.50 Bračne vode

CINEMANIA

08.30 Fantastična Braća Bejker, igrani film

11.00 U drugo vreme, igrani film

12.30 Zarobljena nada, film

14.10 Tomazo, film

16.05 Una, igrani film

17.40 Duboki san, igrani film

19.20 Opasna granica, film

21.00 Pištoljdžija, igrani film

22.35 Fantastična braća Bejker, igrani film

00.25 Napad dvoglave ajkule, film

SUPERSTAR

07.50 Sumpor, domaća igrana serija

08.55 Sumpor, domaća igrana serija

09.55 Sumpor, domaća igrana serija

10.55 Sumpor, domaća igrana serija

12.00 Zatvorski krug, igrani film

13.45 Balkan ekspres, domaći film

15.35 Kako se rešiti šefa, igrani film

17.20 Megalodon, igrani film

19.20 Nacionalna bezbednost, igrani film

21.00 Besa, igrana serija

22.00 Džošua tri sam protiv svih, igrani film

23.55 Barbi, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Tajna vinove loze, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija

19.45 Dostavljač, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Tajna vinove loze, serija

Blic TV

06.00 Zabranjeno voće, igrana serija

07.00 Jutro na Blic

11.00 Zabranjeno voće, igrana serija

11.50 Balkanskom ulicom

13.00 Metar moga sela

13.30 Blic dan

14.45 Preživeti Beograd, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Metar moga sela

18.20 Nije srpski ćutati

19.05 Scena

19.25 Jedne letnje noći, igrana serija

20.25 Šeherezada, igrana serija

21.20 Šeherezada, igrana serija

22.15 Na terapiji

23.15 Nije srpski ćutati

00.05 Scena

00.25 Dug moru, igrana serija

01.20 Jesen samuraja, igrani film

03.15 Na terapiji

04.05 Scena

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Kadrovi vremena. Dekade

11.00 Presek plus

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Naša priča

20.00 Vesti

20.10 Top story

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Proces

23.00 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening