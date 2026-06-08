RTS 1
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
11.00 Montevideo, vidimo se, igrana serija
11.55 Eko minijature
12.00 Dnevnik
13.00 Sportski dnevnik
13.15 Lov i ribolov
13.50 Jedan dan
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Nepobedivo srce, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Gastronomad
17.40 Beogradska hronika
18.20 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Nepobedivo srce, igrana serija
21.00 Potera, kviz
22.10 Na večeri kod
23.05 Dnevnik
23.30 Kulturni dnevnik
23.45 Paklena staza Indijanopolisa, film
02.00 Dnevnik
02.35 Sisari
03.25 Lov i ribolov
03.50 Na večeri kod
Najava
Paklena staza Indijanopolisa 23.45 RTS1
Frenk Kapua je zvezda u usponu na automobilskim trkama i sanja da ostvari najveću pobedu, onu na trci Indijanapolis 500. Međutim, na putu ka tom cilju rizikuje da izgubi suprugu Eloru, koja se sve više zbližava sa njegovim rivalom Luterom Erdingom, a istovremeno narušava i odnos sa svojim posinkom. Pol Njumen, Džoan Vudvord, Robert Vagner
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.35 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica, kviz
08.00 Plava ptica
08.25 Na slovo na slovo
08.50 Majmunoljupci
08.55 Kućica na drvetu
09.05 Šumske zavrzlame
09.20 Daj mi krila jedan krug
09.55 Radoznalci
10.15 Može i drugačije
10.30 Anin svet
10.45 U susret snovima
11.20 Život sa muzikom
11.50 Staro srpsko pisano nasleđe
12.15 Hemija za sve
12.35 E-TV
12.55 Nas je 10%
13.30 Savremeni svetski pisci
14.00 Čarli Varik, film
15.55 Ženski raj, serija
16.40 Za stolom sa Apostolom
17.45 Drita
18.20 Andre Riju – Dobro došli u moj svet
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, serija
20.10 Sisari
21.00 Ženski raj, serija
21.50 Metamorfoze: Dušanka Duda Stojanović
22.20 Suša, film
00.45 Jeloustoun, serija
01.25 Buč Kesidi, best of
02.25 Gorka osveta, serija
03.10 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
03.15 Za stolom sa Apostolom
Najava
Sisari 20.10 RTS2
Od ledenih prostranstava do užarenih pustinja, od mračnih noći do gustih šuma i gradova koji postaju nova divljina – sisari su osvojili gotovo svaki kutak planete. U spektakularnoj Bi-Bi-Si seriji Sisari otkrijte kako najprilagodljivija bića na Zemlji preživljavaju hladnoću, vrućinu, poplave, sušu i stalne promene sveta oko sebe. Neverovatni prizori, revolucionarni snimci i zadivljujuće priče o borbi za opstanak pokazuju zašto su sisari među najvećim pobednicima prirode.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisjia
11.15 Ekskluzivno, emisjia
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pretres nedelje i izbor potrčka
Najava
Odbačena 21.15 Pink
Reč je o životnoj avanturi devojčice Melise, koja je kao beba ostala bez roditelja, a koja je ostala u sirotištu. Niko ne zna istinu o tome šta se desilo njenoj porodici.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto 5
20.07 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Ćirilica Milomira Marića
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Glam i Drama
00.50 Ekskluziv
01.15 Eksploziv
01.45 Nećete verovati
02.15 Igra sudbine: Strast i osveta, igrana serija
03.00 Pobednik
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Na mestu zločina sa Mašanom 23.30 Prva
Najaktuelniji događaji iz crne hronike, realne rekonstrukcije, potere, hapšenja opasnih kriminalaca. Uvek na licu mesta sa Mašanom Lekićem i njegovom ekipom.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Horizont stvarnosti
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92, informativni program
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92
22.15 Borba za pravdu, film
00.15 Teorije zavera
02.15 7 dana: Horizont stvarnosti
03.15 Štoperica, kviz
03.45 Pelagijin venac
Najava
48 sati svadba 20.05 B92
Ovonedeljni junaci emisije „48 sati svadba“ su Dejan i Marija iz Lapova. Njihova ljubavna priča povezana je sa železnicom – Marija je mašinovođa, dok se Dejan trenutno obučava da i sam postane mašinovođa. Njih dvoje su dokaz da mladi ljudi i danas nastavljaju porodičnu tradiciju i čuvaju duh mesta koje važi za centar srpske železnice. Marija svojim primerom pokazuje da žene mogu da se izbore i uspeju i u zanimanjima koja su nekada važila za isključivo muška. Uz ljubav, podršku i zajedničke snove, njih dvoje grade svoj put – rame uz rame. Očekuje vas epizoda puna adrenalina, emocija i velikih izazova. Kako će se Miki snaći dok pokušava da otkrije kako izgleda život jednog mašinovođe? Da li će uspeti da pronađu pravo odelo za mladoženju? Hoće li svi gosti stići na vreme? I da li će stres uspeti da pokvari njihov najvažniji dan? Sve to i još mnogo više saznaćete u novom izdanju emisije „48 sati svadba“.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Provodadžija
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
20.55 Ćirilica
23.00 Žena, igrana serija
23.43 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, serija
01.14 Savetnik
02.04 Naslovna strana, kviz
02.37 1 na 1, kviz
Najava
Ćirilica 20.55 Happy
Šou koji često ima formu intervjua, posebno jer su gosti u studiju najaktuelnije ličnosti iz sfere politike, sporta ili estrade, kako iz Srbije, tako i iz regiona.
Hype TV
07.00 City Hype
09.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Čudotvorni mač, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
15.00 Chit chat
16.00 Rekvijem, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Nedokazani
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 Opa šou
23.30 Balada o svirepom, igrani film
02.00 City Hype
RTV PANČEVO
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
12.15 Agroinfo
12.40 Vojvođanska događanja
13.10 Preporučujemo
13.40 Državni posao, serija
14.10 Podvizi
14.30 Pančevačko popodne
15.55 Vojvođanska događanja
16.30 Vrata do vrata, serija
19.35 Bugarske ruže
20.00 Serija
21.00 TV atelje
21.30 Sportsko oko
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Preporučujemo
00.00 Vojvođanska događanja
24 KITCHEN
12.00 Kuvaj kao Italijan
13.00 Džejmijeve povoljne gozbe
14.00 Španija: Rik Stajn
16.15 Markus Vering: Priče iz kulinarske bašte
17.00 Pecite sa Akisom
17.30 Pecite sa Akisom
18.00 Tetka Kaćine tajne
19.00 Kuvaj kao Italijan
20.00 Vikend-odmori sa Gregom Volasom
STAR LIFE
06.00 Do poslednjeg čoveka
07.35 911: Teksas
09.15 Čikago u plamenu
11.05 Džejn Ejr, film
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Do poslednjeg čoveka
17.05 Na neviđeno
18.00 Telo je dokaz
19.00 911: Teksas
20.00 911: Teksas
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 Elsbet
22.55 Bračne vode
23.20 Bračne vode
23.50 Bračne vode
CINEMANIA
08.30 Fantastična Braća Bejker, igrani film
11.00 U drugo vreme, igrani film
12.30 Zarobljena nada, film
14.10 Tomazo, film
16.05 Una, igrani film
17.40 Duboki san, igrani film
19.20 Opasna granica, film
21.00 Pištoljdžija, igrani film
22.35 Fantastična braća Bejker, igrani film
00.25 Napad dvoglave ajkule, film
SUPERSTAR
07.50 Sumpor, domaća igrana serija
08.55 Sumpor, domaća igrana serija
09.55 Sumpor, domaća igrana serija
10.55 Sumpor, domaća igrana serija
12.00 Zatvorski krug, igrani film
13.45 Balkan ekspres, domaći film
15.35 Kako se rešiti šefa, igrani film
17.20 Megalodon, igrani film
19.20 Nacionalna bezbednost, igrani film
21.00 Besa, igrana serija
22.00 Džošua tri sam protiv svih, igrani film
23.55 Barbi, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Tajna vinove loze, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, serija
18.45 Ubice mog oca 5, igrana serija
19.45 Dostavljač, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Tajna vinove loze, serija
Blic TV
06.00 Zabranjeno voće, igrana serija
07.00 Jutro na Blic
11.00 Zabranjeno voće, igrana serija
11.50 Balkanskom ulicom
13.00 Metar moga sela
13.30 Blic dan
14.45 Preživeti Beograd, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Metar moga sela
18.20 Nije srpski ćutati
19.05 Scena
19.25 Jedne letnje noći, igrana serija
20.25 Šeherezada, igrana serija
21.20 Šeherezada, igrana serija
22.15 Na terapiji
23.15 Nije srpski ćutati
00.05 Scena
00.25 Dug moru, igrana serija
01.20 Jesen samuraja, igrani film
03.15 Na terapiji
04.05 Scena
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Kadrovi vremena. Dekade
11.00 Presek plus
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Naša priča
20.00 Vesti
20.10 Top story
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Proces
23.00 Kadrovi vremena: USA Originals
23.30 Top story evening
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