Sestre Ovens, inače veštice, ponovo su zajedno u filmu "Praktična magija 2"

Reč je o nastavku kultnog klasika iz 1998. godine.

U nastavku, živote sestara Sali (Bulok) i Džilijan (Kidman) Ovens potrese dolazak misterioznog čoveka, koga igra Li Pejs, u njihov živopisni gradić u Novoj Engleskoj. On ima novi zadatak za njih, ali do sada nisu otkriveni detalji zapleta.

Još 2024. godine, Nikol Kidman je otkrila časopisu People da je nastavak u pripremi, rekavši da su ona i Bulok „pronašle način“ da se vrate u svet originalnog filma. Filmska ekipa je u saopštenju iz 2025. godine dodala: „Trajna odanost publike ovim likovima inspirisala nas je da sledeće poglavlje porodične priče Ovens predstavimo novim fanovima, kao i onima koji su bili sa nama od samog početka.“

Bulok i Kidman su nedavno predstavile film na SinemaKonu u Las Vegasu, gde su publici veselo rekle: „Veštice su se vratile!“

Glumačkoj ekipi pridružuju se Džoi King kao Salina ćerka, Mejzi Vilijams, Ksolo Mariduenja i Soli Meklaud. Stokard Čening (82) kao pragmatična tetka Franses „Freni“ Ovens i Dajen Vist (78) kao otkačena tetka Bridžit „Džet“ Ovens, koje su sestre odgajile, takođe će ponoviti svoje uloge iz originala.

Scenario za nastavak potpisuju Akiva Goldsman, scenarista originalnog filma, i Džordžija Pričet, poznata po svom radu na seriji „Nasledstvo“. Bulok i Kidman su takođe producentkinje filma. Ovo je prva uloga za Sandru Bulok nakon 2022. godine i filmova „Izgubljeni grad“ i „Brzi metak“.

Originalni film, zasnovan na romanu Alis Hofman iz 1995. godine, pratio je sestre Džilijan i Sali dok su se borile sa porodičnom kletvom koja je sprečavala žene iz njihovog porekla da pronađu ljubav, uzrokujući smrt muškaraca u koje su se zaljubile.

„Praktična magija 2“ stiže u bioskope 18. septembra, piše People.