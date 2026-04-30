Ovo je direktan odgovor na borbene gubitke koje je Mi- 8 pretrpela u Ukrajini, gde ostaje jedno od najšire korišćenih sredstava sa rotokrilcima u ruskom vojnom inventaru i jedno od najčešće uništavanih.

Za platformu koja je nezamenljiva u kratkom roku i centralna je za ruske operacije sa rotokrilcima na celom terenu ratnih dejstava, stopa gubitaka te veličine stvara pritisak da se poboljša preživljavanje koji nijedan ciklus nabavke u mirnodopsko vreme ne bi generisao.

Oklopni sistem, koji je trenutno u eksperimentalnoj eksploataciji u JSC Ulan-Ude Avijskoj fabrici – glavnom ruskom proizvodnom pogonu Mi-8 u Burjatiji – izgrađen je na principu modularne konstrukcije koji omogućava prilagođavanje nivoa zaštite prema prirodi specifične misije.

Četiri različite zone oklopa pokrivaju avion: oklop koji štiti posadu, oklop kabine i tereta koji štiti odeljak za trupe i teret, spoljni oklop na spoljašnjosti trupa i oklop rampe koji štiti kritičnu tačku pristupa u pozadini gde se trupe ukrcavaju i iskrcavaju.

Modularni pristup znači da je helikopter konfigurisan za borbenu misiju u napadu sa visokim rizikom što može nositi maksimalnu zaštitu po cenu tereta, dok isti trup konfigurisan za logistički let sa manjim rizikom može smanjiti težinu oklopa i nadoknaditi tu marginu tereta.

Specifikacije Mi-8

Dizajn iz sovjetskog doba koji je kontinuirano nadograđivan i proizvodio se više od šest decenija - prevozi trupe, municiju i zalihe, vrši evakuaciju ranjenika, podržava specijalne operacije i obavlja niz korisnih misija koje ruska vojska ne može lako dodeliti bilo kom drugom helikopteru u svom trenutnom inventaru. Njegova sveprisutnost je takođe i njegova ranjivost.

Mi-8 je veliki, relativno spor i deluje u pretećem okruženju koje se pokazalo izuzetno smrtonosnim za rotokrilce.

Ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane, uključujući PVO sisteme kojima upravlja pešadija, obarali su ruske helikoptere tokom celog sukoba, a Mi-8 se istaknuto nalazi među potvrđenim gubicima.

Borbeni dosije u Ukrajini je naveo da je potrebna poboljšana zaštita posade i trupa hitnija nego što bi to mogla učiniti bilo koja analiza u mirnodopskom vremenu.

Helikopter koji izgubi posadu ili putnike zbog vatre iz lakog oružja, fragmentacije ili promašaja prenosive rakete protivvazdušne odbrane koja oštećuje, ali ne uništava letelicu, predstavlja sve veće operativne i ljudske troškove.

Oklop koji održava posadu u životu tokom pogotka koji bi inače bio fatalan ili koji štiti trupe u kabini dovoljno dugo da stignu do zone sletanja, pretvara potencijalne katastrofalne gubitke u incidente koji zahtevaju preživljavanje.

Dimenzija optimizacije težine u dizajnu odražava inženjerska ograničenja koja su oduvek upravljala razvojem oklopa helikoptera. Helikopteri su izuzetno osetljivi na težinu na način na koji avioni sa fiksnim krilima nisu — svaki dodatni kilogram oklopa smanjuje nosivost, domet ili oboje, a kompromis između zaštite i performansi mora se rešavati drugačije u zavisnosti od toga šta misija zahteva.

Sistem koji omogućava zemaljskim posadama da konfigurišu opterećenje oklopa pre svake misije, umesto da fiksiraju jedan nivo zaštite za sve namene, daje operaterima fleksibilnost koju trajno instaliran sistem fiksne težine ne može da pruži.

Ruske helikopterske jedinice koje koriste Mi-8 u Ukrajini suočavaju se sa nizom profila misija od borbenih napada u kratkom vremenu u spornim zonama sletanja do logističkih preleta na većim visinama preko manje spornih područja.

Modularni sistem je dizajniran da uskladi nivo zaštite sa profilom pretnje, umesto da prihvati najgori mogući slučaj kazne za težinu na svakom izletu.

Ulan-Udeska avijacijska fabrika je pravi objekat za ovaj razvojni rad

Fabrika je glavno rusko proizvodno mesto za helikoptere serije Mi-8 i Mi-171, budući da je gradila ovaj tip od 1970-ih i akumulirala inženjersku dubinu i proizvodnu infrastrukturu koju programi modifikacije Mi-8 zahtevaju.

Sprovođenje eksperimentalne eksploatacije u fabrici koja proizvodi avione osigurava razvojnom timu direktan pristup reprezentativnim trupovima aviona za proizvodnju, proizvodnim alatima i bazi inženjerskog znanja koja će na kraju biti potrebna za serijsku instalaciju.

Plan da se opremi više od 50 helikoptera različitih modifikacija tokom naredne dve godine sugeriše da se eksperimentalna faza približava završetku i da je program na putanji ka proizvodnom obimu.

Jezik „raznih modifikacija“ u opisu programa je značajan.

Porodica Mi-8 obuhvata brojne varijante optimizovane za različite uloge - jurišni transport, elektronsko ratovanje, komandovanje i kontrolu, medicinsku evakuaciju i druge - a modularni oklopni sistem koji se može prilagoditi višestrukim varijantama bez potrebe za inženjerskim rešenjima specifičnim za varijantu predstavlja znatno skalabilniji program od onog dizajniranog za jednu konfiguraciju.