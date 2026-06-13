RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Poruka u boci, Neptun, ebu program za decu
11.15 Plešimo uz rokenrol, ebu program za decu
11.30 Portreti epoha
12.00 Dnevnik
12.30 Svet: Uživo
13.30 Put pobednika
14.00 Novi početak,r.
15.00 Vesti
15.10 TV lica… kao sav normalan svet
16.00 Gastronomad
16.20 Otmica, igrana serija
17.05 Košava, film
18.25 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Otmica, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.05 Vesti
22.20 Jedan svet – Jedna igra, sportski program
23.50 Fudbal: SP, Brazil – Maroko, prenos
02.00 Dnevnik
02.35 Šarenica
04.15 TV lica… kao sav normalan svet
Najava
Svet: Uživo 12.30 RTS1
Da li je Rusija izgubila moć na Kavkazu? Analiziramo šta donosi izborna pobeda Nikole Pašinjana. Iz Jerevena za Svet. Uživo se uključuje Narek Minasjan, ekspert Jermenskog saveta. Tramp kaže da je Amerika završila rat sa Iranom, ali Teheran još nije potvrdio sporazum. Kakva su očekivanja na Bliskom istoku, iz Dohe nam prenosi Rade Maroević, urednik na portalu RTS-a, a Mirka Dautovića, stručnjaka za međunarodne odnose, pitamo da li mir ima šansu. - Javna pisma, tajni izaslanici, i dalje bez mirovnih pregovora Moskve i Kijeva. Da li Evropa ima snage da se suprotstavi Rusiji bez Amerike i da li može Putin bez Sija? Za Svet. Uživo govori Velina Čakarova, austrijsko-bugarska ekspertkinja za geostrateške analize.
RTS2
06.05 Verski kalendar
06.15 Datum
06.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.25 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Muzej Aha
08.15 Ti si čudo
08.30 Porodica u divljini
09.00 Na slovo na slovo
09.30 Pustolov (2007)
10.00 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.30 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Mesto za nas
13.15 Studio znanja
14.15 Eko perspektive
15.00 Eko minijature
15.15 Velika iluzija
16.05 Fudbal SP: Kanada – BIH, snimak
18.05 Zapis u vremenu : 90 godina Narodnog orkestra RTS
18.20 Festival na RTS: Dva klavira, film
20.00 Specijalna emisija, Sterijino Pozorje – 70 god. postojanja
21.05 Koncert Marije Šerifović, dolazi ljubav
22.20 Na nišanu, serija
23.05 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Trst“
00.30 Muzika Sergeja Prokofijeva
01.15 Specijalna emisija, Sterijino Pozorje – 70 god. postojanja
02.15 Studio znanja
03.10 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Trst“
04.35 Eko perspektive
Najava
TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Trst“ 23.05 RTS2
Ova setna i komična, tragična i neodoljivo šarmantna drama, govori o ljubavi Jugoslovena prema Trstu, kao osobenoj ličnoj i kolektivnoj utopiji, ali i kao gradu gde su se rodile emocije, započinjale ljubavne veze. U luksuznim sobama hotela Savoia na različite načine se zapliću i raspliću priče započete u tom gradu i pre mnogo godina. Uloge: Branka Petrić, Feđa Stojanović, Jelisaveta Seka Sablić, Branislav Zeremski, Svetozar Cvetković, Dara Džokić, Isidora Minić, Milica Mihailović, Miloš Klanšček, Katarina Žutić
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica
14.30 Galileo
15.15 Pobednik
15.30 Radna akcija sa Tamarom
17.10 Godine slatkog greha
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Zvezde Granda 21.00 Prva
Ne propustite "Zvezde Granda" ni ove subote na Prvoj televizji od 21.00, jer smo sve bliže samoj završnici sezone. Kroz grandioznu binu "Zvezdi Granda" prošlo je mnogo pevača, mentori su radili sa njima i spremali ih kako bi što bolje nastupali. Tokom sezone, bilo je mnogo emotivnih momenata, pevačkih duela i pravih malih finala. Zato budite uz Prvu televiziju i ove subote od 21.00.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
11.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Crni Gruja, serija
20.00 Ćao Inspektore 2: Vampiri su među nama, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, serija
Najava
Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92
Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.
STB
07.07 Inovacija za početnike
07.35 Nepoznate priče prirode
09.05 Pravi jutarnji program
13.07 Zdravlje i vi
14.10 Biljana za vas
15.07 Savremena oftamologija Sveti vid
15.40 TV Šopingmanija
16.10 Profil
17.10 TV Šopingmanija
17.25 Subotom u 5
18.40 TV Šopingmanija
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.00 Vesti
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.00 Vesti
22.10 TV Šopingmanija
22.25 Subotom u 5
23.50 TV Šopingmanija
00.00 Vesti
00.25 Noćni progam
Najava
Profil 16.10 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.20 Poslednji lov na čoveka, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Druga strana nade, igrani film
21.45 TV šifonjer
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.26 Grad bez pravila, igrana serija
00.14 Moja priča
00.39 Tri note
Najava
Tri note 17.30 RTV1
Tri note - tri pesme, tri žanra, jedna poznata ličnost i bezbroj emocija koje će podeliti sa vama!
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Vrata do vrata, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Vrata do vrata, serija
23.10 Po vašem izboru
00.35 Deca su ukras sveta
01.10 Komnet Srbija
Najava
Vrata do vrata 18.00 Pančevo
U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.
Happy
05.30 Vesti
05.50 Razbuđivanje
08.50 Vesti
09.00 Novi život
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.50 Vesti
13.00 Ljubavne priče
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, igrana serija
19.05 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.25 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Aktuelnosti
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
07.15 Balkan ekspres, domaći igrani film
09.05 Balkan ekspres, domaći igrani film
11.00 Džošua tri sam protiv svih, igrani film
12.45 Ljudi od rata, igrani film
14.35 Atentat u Pragu, igrani film
16.15 Misionar, igrani film
18.00 Ubodne rane, igrani film
19.50 Sumpor, domaća igrana serija
21.00 Sumpor, domaća igrana serija
22.15 Gas do daske, igrani film
00.05 Gas do daske 2, igrani film
01.45 Gas do daske 3, igrani film
Najava
Ljudi od rata 12.45 Superstar
Nik je bivši vojnik, plaćenik, koji se teško prilagođava civilnom životu. Kada mu se ponudi posao na tropskom ostrvu tokom hladne čikaške zime, on ga prihvata.
Prva Plus
05.45 Hotel, serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Andelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Hotel, serija
10.40 Andrija i Andelka, igrana serija
11.40 Popadija, igrana serija
16.15 Hotel, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Najhrabriji, igrani film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Lude godine, igrani film
12.00 Vesti
12.15 Karaula, film
13.45 Vesti
14.00 Karaula, film
14.10 Scena
14.30 Na terapiji
15.25 Metar moga sela
16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.45 Metar moga sela
18.20 Šeherezada, igrana serija
23.00 Teško je biti fin, igrani film
00.40 Balkanskom ulicom
UNA TV
07.00 Sutjeska, film
09.15 Specijalno vaspitanje, film
11.20 Ma nije on takav, film
13.00 Una vesti
13.05 Šangajski vitezovi, film
15.05 SportUna
16.10 Mućke, serija
17.15 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život: Operska pevačica
19.25 Balkanska pravila, film
21.35 Loši momci 2, igrani film
00.30 Pritajeno zlo: Apokalipsa, film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.10 ABS šou
11.00 Čekaj me, ja sigurno neću doći, igrani film
13.00 Crveni udar, igrani film
15.00 Sada i ovde; gost - Prim. Dr. Marija Đurović
17.00 Šesta brzina, igrani film
19.00 Alapače, igrana serija
19.30 Alapače, igrana serija
20.00 Hype zvezde
23.30 Pretres, gost - Ksenija Đokić
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
08.50 Zajedno, film
11.20 Džulijet, film
12.55 Jakari spektakularno putovanje, doku. film
14.15 Kolet, igrani film
16.05 Smrt čoveka na Balkanu, film
17.25 Orao je sleteo, igrani film
19.40 Mrtvi, igrani film
21.00 Smrdljiva bajka, igrani film
22.35 Zajedno, film
00.25 Zlatne godine, igrani film
02.00 Zločin u Talsi, igrani film
03.50 Jedini živi dečko u Njujorku, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.15 Kadrovi vremena
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.10 Kadrovi vremena
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Ostrvski zalogaji sa hebridskim pekarom
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
15.00 Džejmi Oliver: Zajedno
16.00 U kuhinji sa Primožem
18.00 Pecite sa Akisom
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji
Star Movies
05.10 Dobra nevolja, igrana serija
06.00 Dobra nevolja, igrana serija
06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, serija
07.05 Sloboda za Vilija, igrani film
09.20 Uhvati ritam: Revolucija, film
11.30 Pompeja, film
13.40 U njenim cipelama, film
16.20 Kao pas i mačka, film
18.10 Zvezda, igrani film
20.00 Radnik meseca, igrani film
22.10 Zelena milja, igrani film
Star Life
06.00 Ti i ja
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Doktor Odisej 1
09.25 911
12.05 Odjednom tata, igrani film
13.45 Ti i ja
14.20 8 jednostavnih pravila
17.05 Uvod u anatomiju
18.00 Uvod u anatomiju
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Dnevnik Bridžet Džouns, film
22.10 911
23.05 911
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