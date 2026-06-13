RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Poruka u boci, Neptun, ebu program za decu

11.15 Plešimo uz rokenrol, ebu program za decu

11.30 Portreti epoha

12.00 Dnevnik

12.30 Svet: Uživo

13.30 Put pobednika

14.00 Novi početak,r.

15.00 Vesti

15.10 TV lica… kao sav normalan svet

16.00 Gastronomad

16.20 Otmica, igrana serija

17.05 Košava, film

18.25 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Otmica, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.05 Vesti

22.20 Jedan svet – Jedna igra, sportski program

23.50 Fudbal: SP, Brazil – Maroko, prenos

02.00 Dnevnik

02.35 Šarenica

04.15 TV lica… kao sav normalan svet

Najava

Svet: Uživo 12.30 RTS1

Da li je Rusija izgubila moć na Kavkazu? Analiziramo šta donosi izborna pobeda Nikole Pašinjana. Iz Jerevena za Svet. Uživo se uključuje Narek Minasjan, ekspert Jermenskog saveta. Tramp kaže da je Amerika završila rat sa Iranom, ali Teheran još nije potvrdio sporazum. Kakva su očekivanja na Bliskom istoku, iz Dohe nam prenosi Rade Maroević, urednik na portalu RTS-a, a Mirka Dautovića, stručnjaka za međunarodne odnose, pitamo da li mir ima šansu. - Javna pisma, tajni izaslanici, i dalje bez mirovnih pregovora Moskve i Kijeva. Da li Evropa ima snage da se suprotstavi Rusiji bez Amerike i da li može Putin bez Sija? Za Svet. Uživo govori Velina Čakarova, austrijsko-bugarska ekspertkinja za geostrateške analize.

RTS2

06.05 Verski kalendar

06.15 Datum

06.20 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.25 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Muzej Aha

08.15 Ti si čudo

08.30 Porodica u divljini

09.00 Na slovo na slovo

09.30 Pustolov (2007)

10.00 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.30 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Mesto za nas

13.15 Studio znanja

14.15 Eko perspektive

15.00 Eko minijature

15.15 Velika iluzija

16.05 Fudbal SP: Kanada – BIH, snimak

18.05 Zapis u vremenu : 90 godina Narodnog orkestra RTS

18.20 Festival na RTS: Dva klavira, film

20.00 Specijalna emisija, Sterijino Pozorje – 70 god. postojanja

21.05 Koncert Marije Šerifović, dolazi ljubav

22.20 Na nišanu, serija

23.05 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Trst“

00.30 Muzika Sergeja Prokofijeva

01.15 Specijalna emisija, Sterijino Pozorje – 70 god. postojanja

02.15 Studio znanja

03.10 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Trst“

04.35 Eko perspektive

Najava

TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih savremenih drama „Trst“ 23.05 RTS2

Ova setna i komična, tragična i neodoljivo šarmantna drama, govori o ljubavi Jugoslovena prema Trstu, kao osobenoj ličnoj i kolektivnoj utopiji, ali i kao gradu gde su se rodile emocije, započinjale ljubavne veze. U luksuznim sobama hotela Savoia na različite načine se zapliću i raspliću priče započete u tom gradu i pre mnogo godina. Uloge: Branka Petrić, Feđa Stojanović, Jelisaveta Seka Sablić, Branislav Zeremski, Svetozar Cvetković, Dara Džokić, Isidora Minić, Milica Mihailović, Miloš Klanšček, Katarina Žutić

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica

14.30 Galileo

15.15 Pobednik

15.30 Radna akcija sa Tamarom

17.10 Godine slatkog greha

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Zvezde Granda 21.00 Prva

Ne propustite "Zvezde Granda" ni ove subote na Prvoj televizji od 21.00, jer smo sve bliže samoj završnici sezone. Kroz grandioznu binu "Zvezdi Granda" prošlo je mnogo pevača, mentori su radili sa njima i spremali ih kako bi što bolje nastupali. Tokom sezone, bilo je mnogo emotivnih momenata, pevačkih duela i pravih malih finala. Zato budite uz Prvu televiziju i ove subote od 21.00.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

11.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Crni Gruja, serija

20.00 Ćao Inspektore 2: Vampiri su među nama, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Ivanovi protiv Ivanovih, serija

Najava

Sa Žikom po Srbiji 17.15 B92

Kroz emisiju „Sa Žikom po Srbiji“, Živorad Žika Nikolić vodi vas na mesta u Srbiji na kojima možda nikada niste bili.

STB

07.07 Inovacija za početnike

07.35 Nepoznate priče prirode

09.05 Pravi jutarnji program

13.07 Zdravlje i vi

14.10 Biljana za vas

15.07 Savremena oftamologija Sveti vid

15.40 TV Šopingmanija

16.10 Profil

17.10 TV Šopingmanija

17.25 Subotom u 5

18.40 TV Šopingmanija

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.00 Vesti

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.00 Vesti

22.10 TV Šopingmanija

22.25 Subotom u 5

23.50 TV Šopingmanija

00.00 Vesti

00.25 Noćni progam

Najava

Profil 16.10 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.20 Poslednji lov na čoveka, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Druga strana nade, igrani film

21.45 TV šifonjer

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.26 Grad bez pravila, igrana serija

00.14 Moja priča

00.39 Tri note

Najava

Tri note 17.30 RTV1

Tri note - tri pesme, tri žanra, jedna poznata ličnost i bezbroj emocija koje će podeliti sa vama!

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Vrata do vrata, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Vrata do vrata, serija

23.10 Po vašem izboru

00.35 Deca su ukras sveta

01.10 Komnet Srbija

Najava

Vrata do vrata 18.00 Pančevo

U zgradi koja se nalazi blizu negde nas, žive komšije koje se razumeju, vole, podsmevaju, šale, plaču i smeju, udvaraju i zavide jedni drugima tj. jednom rečju žive.

Happy

05.30 Vesti

05.50 Razbuđivanje

08.50 Vesti

09.00 Novi život

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.50 Vesti

13.00 Ljubavne priče

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, igrana serija

19.05 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.25 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Aktuelnosti

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

07.15 Balkan ekspres, domaći igrani film

09.05 Balkan ekspres, domaći igrani film

11.00 Džošua tri sam protiv svih, igrani film

12.45 Ljudi od rata, igrani film

14.35 Atentat u Pragu, igrani film

16.15 Misionar, igrani film

18.00 Ubodne rane, igrani film

19.50 Sumpor, domaća igrana serija

21.00 Sumpor, domaća igrana serija

22.15 Gas do daske, igrani film

00.05 Gas do daske 2, igrani film

01.45 Gas do daske 3, igrani film

Najava

Ljudi od rata 12.45 Superstar

Nik je bivši vojnik, plaćenik, koji se teško prilagođava civilnom životu. Kada mu se ponudi posao na tropskom ostrvu tokom hladne čikaške zime, on ga prihvata.

Prva Plus

05.45 Hotel, serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Andelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Hotel, serija

10.40 Andrija i Andelka, igrana serija

11.40 Popadija, igrana serija

16.15 Hotel, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Najhrabriji, igrani film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Lude godine, igrani film

12.00 Vesti

12.15 Karaula, film

13.45 Vesti

14.00 Karaula, film

14.10 Scena

14.30 Na terapiji

15.25 Metar moga sela

16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.45 Metar moga sela

18.20 Šeherezada, igrana serija

23.00 Teško je biti fin, igrani film

00.40 Balkanskom ulicom

UNA TV

07.00 Sutjeska, film

09.15 Specijalno vaspitanje, film

11.20 Ma nije on takav, film

13.00 Una vesti

13.05 Šangajski vitezovi, film

15.05 SportUna

16.10 Mućke, serija

17.15 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život: Operska pevačica

19.25 Balkanska pravila, film

21.35 Loši momci 2, igrani film

00.30 Pritajeno zlo: Apokalipsa, film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.10 ABS šou

11.00 Čekaj me, ja sigurno neću doći, igrani film

13.00 Crveni udar, igrani film

15.00 Sada i ovde; gost - Prim. Dr. Marija Đurović

17.00 Šesta brzina, igrani film

19.00 Alapače, igrana serija

19.30 Alapače, igrana serija

20.00 Hype zvezde

23.30 Pretres, gost - Ksenija Đokić

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

08.50 Zajedno, film

11.20 Džulijet, film

12.55 Jakari spektakularno putovanje, doku. film

14.15 Kolet, igrani film

16.05 Smrt čoveka na Balkanu, film

17.25 Orao je sleteo, igrani film

19.40 Mrtvi, igrani film

21.00 Smrdljiva bajka, igrani film

22.35 Zajedno, film

00.25 Zlatne godine, igrani film

02.00 Zločin u Talsi, igrani film

03.50 Jedini živi dečko u Njujorku, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.15 Kadrovi vremena

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.10 Kadrovi vremena

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Ostrvski zalogaji sa hebridskim pekarom

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

15.00 Džejmi Oliver: Zajedno

16.00 U kuhinji sa Primožem

18.00 Pecite sa Akisom

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Adam i Po: Malezija u Australiji

Star Movies

05.10 Dobra nevolja, igrana serija

06.00 Dobra nevolja, igrana serija

06.40 Komšiluk u Los Anđelesu, serija

07.05 Sloboda za Vilija, igrani film

09.20 Uhvati ritam: Revolucija, film

11.30 Pompeja, film

13.40 U njenim cipelama, film

16.20 Kao pas i mačka, film

18.10 Zvezda, igrani film

20.00 Radnik meseca, igrani film

22.10 Zelena milja, igrani film

Star Life

06.00 Ti i ja

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Doktor Odisej 1

09.25 911

12.05 Odjednom tata, igrani film

13.45 Ti i ja

14.20 8 jednostavnih pravila

17.05 Uvod u anatomiju

18.00 Uvod u anatomiju

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Dnevnik Bridžet Džouns, film

22.10 911

23.05 911