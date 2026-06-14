Mačka je pretvorila Šekspirovu tragediju u slučajnu komediju.

Mačka je lutala po sceni tokom finala baleta u turskom gradu Izmiru, gde su brazilski plesač Pedro Seara i ruska balerina Tatjana Borger igrali glavne uloge.

Predstava u pozorištu na otvorenom Bornova dostigla je svoj najemotivniji trenutak, sa Romeom koji je ležao mrtav u grobnici i Julijom koja je oplakivala njegovo telo. Narandžasta mačka se smestila pored glave pored glave 27-godišnjeg Seare i počela da se igra sa njegovom kosom.

Ovo je nasmejalo publiku, a ruska balerina je kasnije objasnila: „Zamislite ovo, na samom vrhuncu predstave, kada je Romeo mrtav, a Julija se već „vratila u život“. To je emotivan vrhunac predstave . U tom trenutku, mačka izlazi na scenu i počinje da se igra sa Romeom koji leži mrtav",

Balerina je objasnila da je ovo potpuno uništilo scenu. "Umesto da plače, cela sala je samo počela da se smeje", rekla je ona.

Balerina je na sceni pokušala da nastavi predstavu i da suptilno otera mačku, ali ona je samo ležala na sceni i nije imala nameru da se skloni.

Viralni video sa mačkom prikupio je preko 1,5 miliona pregleda za manje od 24 sata, piše Daily Mail.

Jedan gledalac je rekao: „Mačka je pokušavala da dokaže da se Romeo samo pretvarao da je mrtav.“ „Prvi i verovatno poslednji put da se publika ikada nasmejala tokom ove scene“, rekao je drugi.

Još jedan je objavio: „Počelo je da izgleda kao ubistvo u porodici u kuhinji.“ Drugi je pitao: „Može li mi neko reći kada je sledeća predstava sa mačkom i gde mogu da nabavim karte?“