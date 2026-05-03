19.00 RTS2

Bol

Kroz potresna svedočenja roditelja ubijene dece dokumentarni film „Bol“ govori o masovnom ubistvu 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tada je trinestogodišnji učenik ubio devetoro đaka i čuvara škole a nekoliko dece i nastavnicu teško ranio. Pošto je bio maloletan, možda najmlađi masovni ubica za zločin neće odgovarati. Film potpisuju autori Gordana Jakovljević i Veljko Medić, reditelj Saša Gabrić, producent Dragica Barović, direktor fotografije Nikola Đurović, snimatelj Miloš Mitrović i montažer Marko Dragojević.

23.35 RTS2

Odluka da se ode

Detektiv koji istražuje smrt jednog čoveka u planinama tokom svoje istrage upoznaje tajanstvenu suprugu pokojnika. Sa planinskog vrha u Južnoj Koreji jedan čovek pada u smrt. Da li je skočio ili je gurnut? Kada detektiv He-džun dođe na lice mesta, počinje da sumnja na suprugu pokojnika, So-re. Ali kako sve dublje zalazi u istragu, otkriva da je uhvaćen u mrežu obmane i želje... Uloge: Tang Vej, Park Hae-il, Li Džung-hjun

21.00 CINEMANIA

Belkanto

Čuvena operska pevačica odlazi u južnoameričku državu s vojnom diktaturom da održi koncert na privatnoj zabavi bogatog japanskog industrijalca. Taman kad je počelo bleštavo okupljanje diplomata i političara, dvorac preuzima pobunjenička gerilska grupa koja traži oslobađanje svojih zatvorenih drugova. Pretnje su izrečene, životi su izgubljeni, napeti pregovori su u toku i sledi mesec dana tapkanja u mestu. Taoci i pobunjenici govore različitim jezicima pa su primorani da nađu način da komuniciraju. Muzika, pogotovo božanstvene arije koje izvodi Džulijanin lik, ptica pevačica u zarobljeništvu, rasplamsava zajednički osećaj za prijateljstvo, pa čak i ljubav, ujedinjujući nespojive cimere dok sklapaju neobične veze, prevazilaze međusobne razlike i otkrivaju zajedničku humanost. Uloge: Džulijana Mur, Ken Vatanabe, Sebastijan Koh.

01.15 Superstar

Lista poslednjih želja

Milijarder Edvard Kol i automehaničar Karter Čejmbers, dvojica potpuno različitih ljudi, dele bolničku sobu nakon što im je obojici dijagnostikovan terminalni kancer. Shvativši da im je ostalo malo vremena, oni odlučuju da napuste bolnicu i krenu na putovanje oko sveta kako bi ispunili sve stavke sa svoje liste želja pre nego što umru. Uloge: Džek Nikolson, Morgan Friman.