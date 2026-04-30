23.50 Superstar

Đangova osveta

Nekoliko godina pre Građanskog rata, rob po imenu Đango biva oslobođen od strane dr Kinga Šulca, nemačkog lovca na glave kojem je potrebna Đangova pomoć da identifikuje opasne begunce. Zauzvrat, Šulc obučava Đanga zanatu i obećava mu pomoć u pronalaženju i spasavanju njegove supruge Brumhilde, koja je prodata surovom vlasniku plantaže Kandilend, Kelvinu Kandiju. Njihov plan zahteva infiltraciju na imanje pod maskom trgovaca psima, što vodi ka seriji napetih dijaloga u eksplozivnom, krvavom obračunu u prepoznatljivom stilu Kventina Tarantina. Uoge: Džejmi Foks, Kristof Valc, Leonardo Dikaprio.

23.35 RTS1

Veliki kineski zid

Kada plaćenik iz Evrope bude zatvoren u Velikom zidu, on otkriva mračnu tajnu jednog od svetskih čuda. Čudovišna bića kidišu na tu veliku građevinu i on svoju potragu za bogatstvom pretvara u epsku priču o junaštvu. Pridružuje se elitnoj jedinici koja će se suprotstaviti mračnoj i naizgled nepobedivoj sili... Uloge: Met Dejmon, Tian Đing, Viljem Defo, Pedro Paskal.

22.15 RTS2

Džejninih sedam lica

Džejn proživljava romansu, komediju, tragediju i krize, po vizijama osam različitih reditelja. Glavna junakinja Džejn prolazi kroz niz nadrealnih, lepih i srceparajućih avantura. Nakon što prvi put ostavi svoju ćerku u letnjem kampu i ohrabri svoje povučeno dete da se upusti u nova iskustva, Džejn počinje da sledi sopstveni savet. Uloge: Džilijan Džejkobs, Džoni Rajs, Kevin Evans Džonson.