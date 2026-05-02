22.00 RTS1

Nedelja

„Nedelja“ prati život popularnog pevača Džeja Ramadanovskog, odnosno period od njegove najranije mladosti do ulaska u muzičke vode. Džej je dorćolski dečak, neverovatno šarmantan i velikodušan. Plemenit u namerama i baksuzan u konačnici je razlog zbog čega je deo mladosti proveo u popravnim domovima, iz koje tačke i kreće priča. Uloge tumače: Husein Alijević, Alen Selimi, Marko Janketić, Stefan Vukić, Aleksej Bjelogrlić, Maša Đorđević...

20.00 B92

Bal na vodi

Radnja filma smeštena je u pedese godine u Beogradu. Jedna devojka i četiri mladića su nerazdvojni, idu u isti razred, zajedno veslaju, imaju orkestar, porodice im se poznaju. Sva četiri mladića su potajno zaljubljeni u svoju drugaricu, dok ih ona smatra samo svojim nerazdvojnim prijateljima. Ljubav će joj se dogoditi ipak, i to sa provinicijalcem koji je tek došao u Beograd. Ona ostaje u drugom stanju, što nije želela da otkrije svojim drugovima, kao ni svom mladiću u koga se razočarala. Ubrzo zatim majka joj umire, a otac je emigrant koji od posle rata živi u inostranstvu, tako da njeni drugovi odlučuju da joj pomognu. Ovo je jedan od prvih jugoslovenskih filmova koji je otvoreno ismevao komunizam. Uloge: Gala Videnović, Nebojša Bakočević, Dragan Bjelogrlić, Srđan Todorović, Goran Radaković.

00.25 RTS1

Radnička klasa ide u pakao

Fabrika koja je nekada zapošljavala ceo grad i okolna sela zatvorena je zbog sumnjive privatizacije i tragičnog incidenta u kom je grupa njenih radnika stradala u namerno podmetnutom požaru. Preostali radnici, devastirani gubitkom svojih najmilijih i posledičnom korumpiranom prodajom fabrike, pokreću proteste, ali čini se da su njihovi napori uzaludni i ne daju konkretne rezultate. Osećajući se napuštenim od strane vlasti, pa čak i crkve, oni traže utehu i odgovore u natprirodnom. Uloge: Tamara Krcunović, Leon Lučev.