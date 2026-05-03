Osim uspešne muzičke karijere, pevačica Bilja Krstić izgradila je srećnu i stabilnu porodicu. Sa pokojnim glumcem Tihomirom Arsićem dobila je dve ćerke, Milicu i Lenku, a Milica im je podarila unuku Nou.

Noa je rođena prevremeno, u 26. nedelji trudnoće, u šestom mesecu. Bila je teška samo 700 grama, a nakon porođaja su usledile brojne komplikacije. Imala je tri krvarenja u mozgu, koja su se razvila u ekstremni hidrocefalus koji je ostavio oštećenje na 80% njenog mozga.

Zbog hidrocefalusa dobila je još više od 10 dijagnoza, a među njima su i teška epilepsija i cerebralna paraliza.

Nedavno je napunila 13 godina i mnogima je primer hrabrosti, volje i želje za životom.

Biljina ćerka, Noina mama, posvetila je Instagram profil svojoj devojčici i motivacionim porukama svim roditeljima i deci koji prolaze kroz isto.

Jednom prilikom je napisala da su njenoj mezimici davali minimalne šanse da preživi, ali ih je ona sve demantovala.

‒ Jedna od retkih mama koje su decu ispisale iz muzičke škole. U šali govorim da nisam imala vremena da vežbam. U stvari iznervirala me je jedna profesorka solfeđa koja me je pozvala i rekla mi da nisu nešto navežbale. Odgovorila sam da nemam ja više šta da vežbam, da sam ja svoje navežbala ‒ otkrila je Bilja Krstić.

‒ Ćerka Milica je na Politethnici završila industrijski dizajn, inače veoma lepo fotografiše, ima svoj studio i pristojno radi. Noa, njena ćerka, a moja unuka i mezimica, i raste sa puno pažnje i ljubavi. Iako je dete sa specijalnim potrebama, kažu da je medicinski fenomen, dakle, sve ono što je rečeno da neće moći, mi smo postigli uz ogromnu ljubav i puno vremena - rekla je jednom prilikom za domaće medije Bilja Krstić.

