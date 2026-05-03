RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vest
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Znanje imanje
12.00 Dnevnik
12.30 Veterinarska misija
13.00 Sat
13.50 Superpotera, kviz
14.55 Gastronomad
15.15 Vesti
15.25 Kuhinja moga kraja
16.25 Vesti
16.30 Zvaćeš se Varvara, TV serija
17.25 Tito – Između Istoka i Zapada
18.25 Sasvim prirodno
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara , igrana serija
21.00 Ja volim Srbiju
22.15 Jeloustoun, serija
23.15 Dnevnik
23.35 Velika iluzija
00.10 Sat
00.55 Šarenica
02.35 Dnevnik 2
03.10 Kuhinja moga kraja
Najava
Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1
U šestoj epizodi serije “Zvaćeš se Varvara” neobični znaci počinju da se pojavljuju tamo gde je tišina trebalo da ostane netaknuta, podsećajući monahinje da se prošlost ne može lako zatrpati. Mina se suočava sa sopstvenim strahom i donosi odluku koja nepovratno menja njen život...
RTS2
06.40 Verski kalendar
06.50 Datum
06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)
Amen adjes (Mi danas)
08.35 Slagalica
09.00 Saboteri
09.15 Zbogom krempito
09.30 Portreti epoha
09.55 E-TV
10.20 Mi možemo sve
10.50 44/20 (na znakovnom jeziku)
11.20 Verski mozaik Srbije
12.00 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)
12.30 Romanipen
12.45 Od zlata jabuka
13.15 Basket 3x3: World tour, polufinale 1, prenos
13.45 Basket 3x3: World tour, polufinale 2, prenos
14.15 Lični kosmos
14.45 Basket 3x3: World tour, finale, prenos
15.20 Mali fudbal: Igrajmo za šesnaest, snimak
16.55 Svetski – Dušan Palić
17.25 Prevaspitani
17.55 Edu global
18.20 Mira Adanja Polak
19.00 Bol, dokumentarni film
20.20 Treće memorijalno takmičenje za najbolje mlade kompozitore „Andrija Čikić“
21.50 Eko minijature
22.00 Na nišanu, serija
22.45 Džez klub
23.35 Odluka da se ode, film
01.50 Stari rok majstori
02.45 Basket 3x3: World tour, polufinale 1 i 2
03.35 Basket 3x3: World tour, finale
Najava
Bol 19.00 RTS2
Kroz potresna svedočenja roditelja ubijene dece dokumentarni film "Bol" govori o masovnom ubistvu 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tada je trinestogodišnji učenik ubio devetoro đaka i čuvara škole a nekoliko dece i nastavnicu teško ranio. Pošto je bio maloletan, možda najmlađi masovni ubica za zločin neće odgovarati. Film potpisuju autori Gordana Jakovljević i Veljko Medić, reditelj Saša Gabrić, producent Dragica Barović, direktor fotografije Nikola Đurović, snimatelj Miloš Mitrović i montažer Marko Dragojević.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Premijera vikend specijal, emisija
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Premijera vikend specijal, emisija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Odbačena, igrana serija
21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić
23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou
Najava
Hit tvit 21.00 Pink
Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.
PRVA
05.55 Plodovi
06.55 Nećete verovati
07.30 Ekskluziv
07.55 Jutro
12.00 Galileo
12.45 Grand - specijal
14.45 Najbolji san, igrana serija
15.45 Najbolji san, igrana serija
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti
18.55 Eksploziv
19.30 Ekskluziv - specijal
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Nikad nije kasno
23.30 Na mestu zločina sa Mašanom
00.00 Radna akcija sa Tamarom
01.15 Nećete verovati
02.00 Eksploziv
02.30 Galielo
03.00 Na mestu zločina sa Mašanom
Najava
Nikad nije kasno 21.00 Prva
Ovo je takmičenje pevača veterana (+45) koji će nas svojim životnim pričama upoznati sa snovima nesuđenih zvezda, večnih talenata.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 Slatkara
10.00 Misija Šapa
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 Automoto šou
13.00 Štoperica, kviz
13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem
14.30 Uzbuna
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92
16.30 Osvrt
17.00 Sa Žikom po Srbiji
18.00 Moje selo veselo
19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija
20.00 Teorije zavera
22.00 48 sati svadba
23.00 Uzbuna
00.00 Kuhinja, serija
01.00 Kuhinja, serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
03.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Teorije zavera 20.00 B92
Koncept emisije je fokus na istraživanju različitih teorija zavera ili teorija namera, misterioznih događaja i kontroverznih tema. Voditelj i autor je Saša Borojević.
STB
07.10 Zdravlje i vi
08.10 Telestar
09.05 Pravi jutarnji program
12.05 TV Šopingmanija
14.10 Moja polisa
15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević
16.05 Nepoznate priče prirode
16.35 TV Šopingmanija
17.20 Srcem kroz Srbiju
18.05 Focus radio: Ritam nedelje
19.05 Vaše zdravlje naša briga
19.22 Intervju dana
19.45 TV Šopingmanija
20.10 Srbija radi Srbija se gradi
20.35 Besmrtne srpkinje
21.10 Muške priče
21.40 TV Šopingmanija
22.10 Biljana za Vas
23.25 Focus radio: Ritam nedelje
Najava
Biljana za Vas 22.10 STB
Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.
RTV1
06.30 Verski nedeljnik
07.30 Bukvar pravoslavlja
08.00 Dečji program
09.50 Poštareva palata, film
11.30 Povratak na selo
12.05 Brazde
13.00 Dodati život godinama
14.00 Prijatelji zauvek
15.00 Nedeljom
16.00 Tri note
16.30 Čari ribolova
16.55 Promo nedelja
17.00 TV dnevnik
17.25 Svet oko nas
18.00 Grad bez pravila, serija
18.45 Tv šifonjer
19.00 Epizode, serija
19.30 TV dnevnik
20.05 97 minuta, film
21.35 Dokumentarni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.35 Sportska hronika
23.00 Grad bez pravila, serija
23.42 Emigranti, film
Najava
Grad bez pravila 23.00 RTV1
Nakon što je napustio džunglu i predao se policiji u Bogoti, bivši gerilac pristaje na tajni zadatak kako bi izbegao odlazak u zatvor.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Lepota slovačkog jezika
07.35 Bohemska rapsodija
08.00 Po vašem izboru
09.15 Agroinfo
10.10 Velikani
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.00 Lice nacije
13.10 Žene iz mog sokaka
14.00 TV atelje
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.40 Povratak kući, igrana serija
18.00 Bezbednost na prvom mestu
18.35 Inforom
19.00 Velike vesti
19.35 Slovenci smo
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 U centru pažnje
21.30 Doku. program
23.20 Noćni program
Najava
Slovenci smo 19.35 Pančevo
Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Bolja zemlja
09.50 Vesti
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Novi život
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, igrana serija
00.31 Porodične tajne, igrana serija
01.12 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1, kviz
02.33 Posle ručka
04.00 Aktuelnosti
Najava
Bolja zemlja 09.00 Happy
Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...
SUPERSTAR
06.50 Nedelja, domaća igrana serija
07.45 Šesta brzina, domaći igrani film
09.30 Više od igre, domaći igrani film
11.25 Mrtav ugao, igrani film
13.40 Male žene, igrani film
15.40 Gospođica Džuli, igrani film
17.55 Jesen u Njujorku, igrani film
19.55 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
22.00 Američki gangster, igrani film
01.15 Lista poslednjih želja, igrani film
Najava
Naziv emisije 17.55 Superstar
Priča o ljubavi koja se rasplamsala za kratko vreme između muškarca koji ne veruje u večnu ljubav i devojke koja živi za trenutak. Uloge: Ričard Gir, Vinona Rajder.
Prva Plus
06.30 Radna akcija sa Tamarom
08.45 Andrija i Anđelka, serija
09.15 Radna akcija sa Tamarom
10.00 Reci 8
10.50 Crni Gruja, igrana serija
11.30 Andrija i Anđelka, serija
12.30 Nadrealna televizija, serija
17.05 Crni Gruja, igrana serija
18.00 Reci 8
18.45 Pogrešan čovek, serija
23.00 Najtraženiji čovek, film
01.10 Besa, serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Zabranjeno voće, serija
14.15 Metar moga sela - Nova sezona
14.45 Ceca šou
16.00 Balkanskom ulicom
17.30 Vesti
17.45 Podkast: Životna priča
18.40 Naj od naj - Nova sezona
19.00 Kad lišće pada, igrana serija
23.00 Biseri
23.50 Uništiteljka, igrani film
03.20 Buldožer, igrani film
UNA TV
08.10 Sjećaš li se, Doli Bel?, film
10.10 Munje, film
11.50 Očima deteta
12.05 Dara iz Jasenovca, domaća serija
13.00 Una vesti
13.05 Između redova
14.00 Titanik, film
17.25 Una intervju: Jelena Jovičić
18.30 Una dan
19.00 Klopka, film
20.55 Godina bola - Mali princ
21.20 Godina bola - Dobra vila
21.40 Prvi vitez
00.10 Transporter 2, igrani film
HYPE TV
07.00 Mobil auto
08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
10.00 Aviondžije, igrana serija
12.00 Male stvari - gosti: Aleksandra Erić, Duende Senja Vild
13.00 Hype zvezde
16.00 Chit chat gost: Žana Karaklajić
17.00 Deca komete, igrani film
19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Debela Ninaa, Hasan Dudić
20.00 Alapače, igrana serija
20.30 Mobil auto
21.00 Kafana na Balkanu, igrana serija
22.00 Janošik – istinita priča, igrani film
00.30 Bos il’ hadžija, igrana serija
Cinemania
06.35 Porodica, film
09.50 Škola života, igrani film
11.50 Modna pepeljuga, igrani film
13.40 Džejms Vajt, igrani film
15.15 Kung fu joga, igrani film
17.10 Neočekivana ljubav, film
19.00 Staze, film
21.00 Belkanto, film
22.50 Bitanga s plaže, igrani film
00.35 Zagonetka, igrani film
02.15 Zec bez ušiju 2, igrani film
04.15 Stiks, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav nedelje
14.10 Razumno
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.30 Stav region Skoplje
18.00 Presek
19.00 Portal
19.30 Stav regiona Sarajevo
20.00 Kadrovi vremena
21.00 Dijagnoza
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 David Skoko: Mesto za mene
14.00 Džejson Aterton
15.00 Džejmi na Mediteranu
16.00 Niko Renolds
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica
20.30 Luk Nuen: Vijetnamska železnica
21.00 Ukusi 2 generacije
Star Movies
03.45 Tajne petog staleža, film
06.00 Gle ko to govori 2, igrani film
07.40 Lavirint: Beg kroz zgarište, igrani film
10.15 Potomci, film
12.30 Džumandži: Dobro došli u džunglu, igrani film
15.05 Venčanje mog najboljeg prijatelja, igrani film
17.20 Prvi vitez, igrani film
20.00 Seks i grad, igrani film
23.10 Ona, igrani film
Star Life
06.00 Ljubavni život
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Elsbet
09.25 911
12.05 Sobarica i senator, film
13.45 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
16.35 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
20.00 Dvestogodišnji čovek, film
22.45 911
23.40 911
Komentari (0)