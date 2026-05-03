RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vest

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Znanje imanje

12.00 Dnevnik

12.30 Veterinarska misija

13.00 Sat

13.50 Superpotera, kviz

14.55 Gastronomad

15.15 Vesti

15.25 Kuhinja moga kraja

16.25 Vesti

16.30 Zvaćeš se Varvara, TV serija

17.25 Tito – Između Istoka i Zapada

18.25 Sasvim prirodno

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara , igrana serija

21.00 Ja volim Srbiju

22.15 Jeloustoun, serija

23.15 Dnevnik

23.35 Velika iluzija

00.10 Sat

00.55 Šarenica

02.35 Dnevnik 2

03.10 Kuhinja moga kraja

Najava

Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1

U šestoj epizodi serije “Zvaćeš se Varvara” neobični znaci počinju da se pojavljuju tamo gde je tišina trebalo da ostane netaknuta, podsećajući monahinje da se prošlost ne može lako zatrpati. Mina se suočava sa sopstvenim strahom i donosi odluku koja nepovratno menja njen život...

RTS2

06.40 Verski kalendar

06.50 Datum

06.55 Muzika za dobro jutro: Rromane đilja (Romska muzika)

Amen adjes (Mi danas)

08.35 Slagalica

09.00 Saboteri

09.15 Zbogom krempito

09.30 Portreti epoha

09.55 E-TV

10.20 Mi možemo sve

10.50 44/20 (na znakovnom jeziku)

11.20 Verski mozaik Srbije

12.00 Kulturako aresipe (Kultura i tradicija Roma)

12.30 Romanipen

12.45 Od zlata jabuka

13.15 Basket 3x3: World tour, polufinale 1, prenos

13.45 Basket 3x3: World tour, polufinale 2, prenos

14.15 Lični kosmos

14.45 Basket 3x3: World tour, finale, prenos

15.20 Mali fudbal: Igrajmo za šesnaest, snimak

16.55 Svetski – Dušan Palić

17.25 Prevaspitani

17.55 Edu global

18.20 Mira Adanja Polak

19.00 Bol, dokumentarni film

20.20 Treće memorijalno takmičenje za najbolje mlade kompozitore „Andrija Čikić“

21.50 Eko minijature

22.00 Na nišanu, serija

22.45 Džez klub

23.35 Odluka da se ode, film

01.50 Stari rok majstori

02.45 Basket 3x3: World tour, polufinale 1 i 2

03.35 Basket 3x3: World tour, finale

Najava

Bol 19.00 RTS2

Kroz potresna svedočenja roditelja ubijene dece dokumentarni film "Bol" govori o masovnom ubistvu 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Tada je trinestogodišnji učenik ubio devetoro đaka i čuvara škole a nekoliko dece i nastavnicu teško ranio. Pošto je bio maloletan, možda najmlađi masovni ubica za zločin neće odgovarati. Film potpisuju autori Gordana Jakovljević i Veljko Medić, reditelj Saša Gabrić, producent Dragica Barović, direktor fotografije Nikola Đurović, snimatelj Miloš Mitrović i montažer Marko Dragojević.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Premijera vikend specijal, emisija

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Premijera vikend specijal, emisija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Odbačena, igrana serija

21.00 Hit tvit, voditeljka i autorka Verica Bradić

23.00 Elita – izbacivanje, rijaliti šou

Najava

Hit tvit 21.00 Pink

Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

PRVA

05.55 Plodovi

06.55 Nećete verovati

07.30 Ekskluziv

07.55 Jutro

12.00 Galileo

12.45 Grand - specijal

14.45 Najbolji san, igrana serija

15.45 Najbolji san, igrana serija

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti

18.55 Eksploziv

19.30 Ekskluziv - specijal

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Nikad nije kasno

23.30 Na mestu zločina sa Mašanom

00.00 Radna akcija sa Tamarom

01.15 Nećete verovati

02.00 Eksploziv

02.30 Galielo

03.00 Na mestu zločina sa Mašanom

Najava

Nikad nije kasno 21.00 Prva

Ovo je takmičenje pevača veterana (+45) koji će nas svojim životnim pričama upoznati sa snovima nesuđenih zvezda, večnih talenata.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 Slatkara

10.00 Misija Šapa

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 Automoto šou

13.00 Štoperica, kviz

13.30 7 dana: Nedelja sa Nedeljkovićem

14.30 Uzbuna

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92

16.30 Osvrt

17.00 Sa Žikom po Srbiji

18.00 Moje selo veselo

19.00 Šetnja sa lavom, igrana serija

20.00 Teorije zavera

22.00 48 sati svadba

23.00 Uzbuna

00.00 Kuhinja, serija

01.00 Kuhinja, serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

03.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Teorije zavera 20.00 B92

Koncept emisije je fokus na istraživanju različitih teorija zavera ili teorija namera, misterioznih događaja i kontroverznih tema. Voditelj i autor je Saša Borojević.

STB

07.10 Zdravlje i vi

08.10 Telestar

09.05 Pravi jutarnji program

12.05 TV Šopingmanija

14.10 Moja polisa

15.10 Bez garda sa Ivanom Vučićević

16.05 Nepoznate priče prirode

16.35 TV Šopingmanija

17.20 Srcem kroz Srbiju

18.05 Focus radio: Ritam nedelje

19.05 Vaše zdravlje naša briga

19.22 Intervju dana

19.45 TV Šopingmanija

20.10 Srbija radi Srbija se gradi

20.35 Besmrtne srpkinje

21.10 Muške priče

21.40 TV Šopingmanija

22.10 Biljana za Vas

23.25 Focus radio: Ritam nedelje

Najava

Biljana za Vas 22.10 STB

Miks pozorišta, dizajna, sporta, medicine, na brz i moderan način. Emisija je za publiku od plus 30, ali i za domaćice i doktore nauka.

RTV1

06.30 Verski nedeljnik

07.30 Bukvar pravoslavlja

08.00 Dečji program

09.50 Poštareva palata, film

11.30 Povratak na selo

12.05 Brazde

13.00 Dodati život godinama

14.00 Prijatelji zauvek

15.00 Nedeljom

16.00 Tri note

16.30 Čari ribolova

16.55 Promo nedelja

17.00 TV dnevnik

17.25 Svet oko nas

18.00 Grad bez pravila, serija

18.45 Tv šifonjer

19.00 Epizode, serija

19.30 TV dnevnik

20.05 97 minuta, film

21.35 Dokumentarni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.35 Sportska hronika

23.00 Grad bez pravila, serija

23.42 Emigranti, film

Najava

Grad bez pravila 23.00 RTV1

Nakon što je napustio džunglu i predao se policiji u Bogoti, bivši gerilac pristaje na tajni zadatak kako bi izbegao odlazak u zatvor.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Lepota slovačkog jezika

07.35 Bohemska rapsodija

08.00 Po vašem izboru

09.15 Agroinfo

10.10 Velikani

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.00 Lice nacije

13.10 Žene iz mog sokaka

14.00 TV atelje

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.40 Povratak kući, igrana serija

18.00 Bezbednost na prvom mestu

18.35 Inforom

19.00 Velike vesti

19.35 Slovenci smo

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 U centru pažnje

21.30 Doku. program

23.20 Noćni program

Najava

Slovenci smo 19.35 Pančevo

Donosimo Vam reportaže o životu Slovenaca u Vojvodini. Saznajte sve o njihovim nastojanjima da se očuvaju tradicija, kultura i običaji ovog naroda.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Bolja zemlja

09.50 Vesti

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Novi život

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, igrana serija

00.31 Porodične tajne, igrana serija

01.12 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1, kviz

02.33 Posle ručka

04.00 Aktuelnosti

Najava

Bolja zemlja 09.00 Happy

Bolja Zemlja pokriva najnovije vesti iz poljoprivrede i agrobiznisa. Naša misija je da vam pružimo novosti iz agrara, korisne savete i stručne vodiče...

SUPERSTAR

06.50 Nedelja, domaća igrana serija

07.45 Šesta brzina, domaći igrani film

09.30 Više od igre, domaći igrani film

11.25 Mrtav ugao, igrani film

13.40 Male žene, igrani film

15.40 Gospođica Džuli, igrani film

17.55 Jesen u Njujorku, igrani film

19.55 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

22.00 Američki gangster, igrani film

01.15 Lista poslednjih želja, igrani film

Najava

Naziv emisije 17.55 Superstar

Priča o ljubavi koja se rasplamsala za kratko vreme između muškarca koji ne veruje u večnu ljubav i devojke koja živi za trenutak. Uloge: Ričard Gir, Vinona Rajder.

Prva Plus

06.30 Radna akcija sa Tamarom

08.45 Andrija i Anđelka, serija

09.15 Radna akcija sa Tamarom

10.00 Reci 8

10.50 Crni Gruja, igrana serija

11.30 Andrija i Anđelka, serija

12.30 Nadrealna televizija, serija

17.05 Crni Gruja, igrana serija

18.00 Reci 8

18.45 Pogrešan čovek, serija

23.00 Najtraženiji čovek, film

01.10 Besa, serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Zabranjeno voće, serija

14.15 Metar moga sela - Nova sezona

14.45 Ceca šou

16.00 Balkanskom ulicom

17.30 Vesti

17.45 Podkast: Životna priča

18.40 Naj od naj - Nova sezona

19.00 Kad lišće pada, igrana serija

23.00 Biseri

23.50 Uništiteljka, igrani film

03.20 Buldožer, igrani film

UNA TV

08.10 Sjećaš li se, Doli Bel?, film

10.10 Munje, film

11.50 Očima deteta

12.05 Dara iz Jasenovca, domaća serija

13.00 Una vesti

13.05 Između redova

14.00 Titanik, film

17.25 Una intervju: Jelena Jovičić

18.30 Una dan

19.00 Klopka, film

20.55 Godina bola - Mali princ

21.20 Godina bola - Dobra vila

21.40 Prvi vitez

00.10 Transporter 2, igrani film

HYPE TV

07.00 Mobil auto

08.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

10.00 Aviondžije, igrana serija

12.00 Male stvari - gosti: Aleksandra Erić, Duende Senja Vild

13.00 Hype zvezde

16.00 Chit chat gost: Žana Karaklajić

17.00 Deca komete, igrani film

19.00 Ko si kad ne gleda niko - gost: Debela Ninaa, Hasan Dudić

20.00 Alapače, igrana serija

20.30 Mobil auto

21.00 Kafana na Balkanu, igrana serija

22.00 Janošik – istinita priča, igrani film

00.30 Bos il’ hadžija, igrana serija

Cinemania

06.35 Porodica, film

09.50 Škola života, igrani film

11.50 Modna pepeljuga, igrani film

13.40 Džejms Vajt, igrani film

15.15 Kung fu joga, igrani film

17.10 Neočekivana ljubav, film

19.00 Staze, film

21.00 Belkanto, film

22.50 Bitanga s plaže, igrani film

00.35 Zagonetka, igrani film

02.15 Zec bez ušiju 2, igrani film

04.15 Stiks, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav nedelje

14.10 Razumno

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.30 Stav region Skoplje

18.00 Presek

19.00 Portal

19.30 Stav regiona Sarajevo

20.00 Kadrovi vremena

21.00 Dijagnoza

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 David Skoko: Mesto za mene

14.00 Džejson Aterton

15.00 Džejmi na Mediteranu

16.00 Niko Renolds

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica

20.30 Luk Nuen: Vijetnamska železnica

21.00 Ukusi 2 generacije

Star Movies

03.45 Tajne petog staleža, film

06.00 Gle ko to govori 2, igrani film

07.40 Lavirint: Beg kroz zgarište, igrani film

10.15 Potomci, film

12.30 Džumandži: Dobro došli u džunglu, igrani film

15.05 Venčanje mog najboljeg prijatelja, igrani film

17.20 Prvi vitez, igrani film

20.00 Seks i grad, igrani film

23.10 Ona, igrani film

Star Life

06.00 Ljubavni život

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Elsbet

09.25 911

12.05 Sobarica i senator, film

13.45 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

16.35 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

20.00 Dvestogodišnji čovek, film

22.45 911

23.40 911