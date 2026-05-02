Tramp je sada najavio da će Sjedinjene Američke Države povući 5.000 aktivnih vojnika iz Nemačke, saveznika u NATO-u, u narednih šest do 12 meseci, čime ispunjava ranije pretnje nakon sukoba sa nemačkim kancelarom oko rata u Iranu.

Američki predsednik je već početkom nedelje zapretio ovim potezom, nakon što je Merc ocenio da je Vašington „ponižen“ od strane iranskog rukovodstva i kritikovao nedostatak strategije u vođenju rata.

Portparol Pentagona Šon Parnel saopštio je da je „odluka doneta nakon temeljne revizije rasporeda snaga u Evropi i u skladu sa potrebama na terenu i trenutnim uslovima“.

Nemačka je domaćin više američkih vojnih objekata, uključujući komande za Evropu i Afriku, vazdušnu bazu Ramštajn i medicinski centar u Landštulu, gde su lečeni ranjenici iz ratova u Avganistanu i Iraku. U zemlji se nalaze i američke nuklearne rakete.

Broj vojnika koji će biti povučen iznosi oko 14 odsto ukupnog američkog vojnog prisustva u Nemačkoj, koje premašuje 36.000 pripadnika.

Najava povlačenja izazvala je brzu reakciju demokrata u američkom Kongresu, koji upozoravaju da bi ovaj potez mogao ići u korist ruskog predsednika Vladimira Putina i oslabiti bezbednosne interese SAD.

„Ovaj potez sugeriše da su američke obaveze prema saveznicima zavisne od raspoloženja predsednika“, rekao je senator Džek Rid iz Rod Ajlenda, vodeći demokrata u Odboru za oružane snage Senata.

„Predsednik bi odmah trebalo da obustavi ovu nepromišljenu odluku pre nego što izazove nepovratne posledice po saveze i dugoročnu nacionalnu bezbednost“, dodao je Rid.

Tramp je sličnu pretnju izneo i tokom svog prvog mandata, kada je najavio povlačenje skoro 10.000 od tadašnjih oko 34.500 američkih vojnika u Nemačkoj, ali taj proces nije započeo.

Demokratski predsednik Džo Bajden je po stupanju na dužnost 2021. godine formalno zaustavio planirano povlačenje.

Tramp već godinama razmatra smanjenje američkog vojnog prisustva u Nemačkoj i često kritikuje NATO zbog, kako tvrdi, nedovoljne podrške SAD u ratu koji je započeo 28. februara američko-izraelskim napadima na Teheran.

Saveznici u NATO-u pripremali su se za mogućnost povlačenja trupa otkako je Tramp ponovo preuzeo funkciju prošle godine, nakon što je Vašington upozorio da će Evropa ubuduće morati sama da brine o svojoj bezbednosti, uključujući i Ukrajinu.

U zavisnosti od operacija, vežbi i rotacija, SAD trenutno imaju između 80.000 i 100.000 vojnika raspoređenih širom Evrope. Analitičari upozoravaju da bi ovaj potez mogao imati ozbiljne posledice u trenutku pojačane globalne nestabilnosti, sukoba i ratova.