Krhki mir: Predsednik Donald Tramp rekao je da će uskoro razmotriti novi plan Irana, dok su državni mediji izvestili da je Teheran podneo predlog od 14 tačaka. U međuvremenu, SAD su ubrzano usvojile prodaju oružja svojim saveznicima na Bliskom istoku u vrednosti od 8 milijardi dolara.

Ormuski moreuz: Iranski parlament je spreman da odobri zakon kojim bi se postavila ograničenja u pogledu prolaska brodova kroz kritični plovni put, javila je iranska državna televizija. Izraelskim brodovima nikada neće biti dozvoljen prolaz, a brodovi iz „neprijateljskih zemalja“ moraće da plate reparacije da bi dobili dozvolu, saopštila je televizija.

Povlačenje trupa: Tramp kaže da SAD planiraju da povuku „mnogo dalje“ od 5.000 vojnika koje je Pentagon rekao da će povući iz Nemačke tokom sledeće godine.

U Libanu: Izrael i Hezbolah nastavili su međusobne napade u subotu uprkos proglašenom prekidu vatre u Libanu, prema saopštenjima izraelske vojske i proiranske militantne grupe.

Iran priprema zakon o plovidbi kroz Ormuz, zabrana za Izrael u svakom trenutku Zamenik predsednika iranskog parlamenta Hamidreza Hadžibabaei saopštio je sinoć da je pripremljen nacrt zakona o upravljanju Ormuskim moreuzom, kojim se predviđa zabrana prolaska izraelskih brodova i dodatna ograničenja za plovila iz, kako je navedeno, neprijateljskih država. SAD povlači više od 5.000 vojnika iz Nemačke Američki predsednik Donald Tramp je izjavio da će Sjedinjene Američe Države povuči i više od 5.000 američkih vojnika iz Nemačke. Pentagon je ranije objavio da će SAD povući 5.000 vojnika iz Nemačke. Portparol Pentagona Šon Parnel izjavio je da se očekuje da će povlačenje biti završeno u narednih šest do dvanaest meseci. Tramp: Razmotriću plan Irana, ali Teheran mora da plati "dovoljno visoku" cenu Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će uskoro razmotriti plan o okončanju rata koji je Iran upravo poslao Sjedinjenim Američkim Državama, ali da ne može da zamisli da bi taj plan bio prihvatljiv a da Teheran još nije platio "dovoljno visoku cenu za sve što je uradio čovečanstvu i svetu u poslednjih 47 godina". Upozorenje Izraela stanovnicima južnog Libana