23.25 RTS1

Spartak

Godine 73. pre nove ere, jedan trački rob predvodi pobunu u gladijatorskoj školi. Ustanak se proširi po Apeninskom poluostrvu i u njemu učestvuju hiljade robova. Plan je da se obezbede sredstva za nabavku brodova od silicijskih gusara, koji bi ih prevezli u druge zemlje. Rimski senator Grah smisli da Marko Publije Glabrus, zapovednik rimskog garnizona, povede vojsku protiv robova koji se nalaze na Vezuvu. Kada Glabrus bude poražen, njegov mentor, senator i general Marko Licinije Kras, pokreće svoju vojsku protiv robova. Spartak i hiljade oslobođenih robova stižu do luke i saznaju da su ih Silicijci napustili. Kreću na sever da bi se suočili sa rimskom vojskom... Uloge: Kirk Daglas, Lorens Olivije, Toni Kertis, Džin Simons, Čarls Loton, Piter Justinov.

23.20 RTS2

Odluka da se ode

Detektiv koji istražuje smrt jednog čoveka u planinama tokom svoje istrage upoznaje tajanstvenu suprugu pokojnika. Sa planinskog vrha u Južnoj Koreji jedan čovek pada u smrt. Da li je skočio ili je gurnut? Kada detektiv He-džun dođe na lice mesta, počinje da sumnja na suprugu pokojnika, So-re. Ali kako sve dublje zalazi u istragu, otkriva da je uhvaćen u mrežu obmane i želje... Uloge: Tang Vej, Park Hae-il, Li Džung-hjun

22.15 B92

Bul

Ovo je brutalan, razarajući i pakleno napet osvetnički triler scenariste i reditelja Pola Endrua Vilijamsa. Nakon 10 godina odsustva, Bul se vraća u stara mesta da pronađe svog nestalog sina i želi da se osveti onima koji su ga prevarili i ostavili da umre. Uporedo sa otkrivanjem bolnih tajni iz prošlosti, Bul kao opsednut čovek neće se zaustaviti ni pred čim da bi uzvratio onima koji moraju da se iskupe za svoje grehe. Uloge: Dejvid Nelist, Kevin Harvi.