Brojna istraživanja pokazuju da plava i zelena boja pozitivno utiču na raspoloženje putnika, jer podstiču smirenost, poverenje i prijatnu atmosferu u zatvorenom prostoru kakav je kabina aviona.

Ako ste ikada obratili pažnju na plava sedišta, tepihe ili detalje u avionu, verovatno ste pomislili da je u pitanju samo estetski izbor. Međutim, iza toga stoji mnogo više. Prema analizama kompanija poput Boeing, psihologija boja igra izuzetno važnu ulogu u dizajnu enterijera. Plava boja asocira na nebo i more, što dodatno pojačava osećaj slobode, sigurnosti i prijatnog putovanja, čak i kod onih koji imaju strah od letenja.

Pored toga, nijanse boja utiču i na percepciju prostora. Svetlije nijanse čine kabinu vizuelno većom i prostranijom, dok tamnije boje stvaraju osećaj topline i udobnosti. Upravo balans između svetlih i tamnih tonova omogućava dizajnerima da stvore prijatan ambijent koji ne opterećuje čula, što je posebno važno tokom dugih letova.

Mnoge svetske avio-kompanije, uključujući Lufthansa, koriste plavu kao dominantnu boju jer ona simbolizuje pouzdanost, kvalitet i tehnološku preciznost. Ovakav izbor nije slučajan, već je rezultat pažljivog planiranja kako bi se smanjio stres kod putnika i poboljšalo celokupno iskustvo leta.

Zahvaljujući svom umirujućem efektu, plava boja ne zamara oči ni nakon više sati provedenih u avionu. To je čini idealnim rešenjem za avio-industriju, gde je svaki detalj važan za komfor putnika. Na kraju, jasno je da boje u avionima imaju mnogo veći značaj nego što se na prvi pogled čini – one direktno utiču na naše raspoloženje, percepciju prostora i ukupni doživljaj putovanja.