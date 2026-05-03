Američki predsednik Donald Tramp otvoreno opisuje postupke američke vojske pri oduzimanju iranskih plovila kao pirateriju, hvaleći se da se "ponaša kao pirat", izjavio je danas portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei.

"To nije jezička omaška. To je bilo direktno priznanje kriminalne prirode njihovih akcija protiv međunarodne pomorske plovidbe", napisao je Bagei na svom nalogu na mreži X.

On je pozvao međunarodnu zajednicu, članice Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara UN Antonija Gutereša da "čvrsto odbace" normalizaciju kršenja međunarodnog prava.

Prethodno je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp tokom govora u Vašingtonu izjavio da se američka mornarica ponaša "kao pirati" prilikom sprovođenja pomorske blokade iranskih luka i plovila koja kojima je su one početna ili krajnja destinacija, a koja je je počela kao odgovor na to što je Iran blokirao Ormuski moreuz za prolaz brodova iz, ''neprijateljskih zemalja''.

"Preuzeli smo brod, preuzeli smo teret, preuzeli smo naftu. To je veoma profitabilan posao. Mi smo kao pirati. Mi smo nekako kao pirati, ali ne igramo igre", rekao je predsednik Donald Tramp koji je govorio o zapleni broda od strane američkih snaga pre nekoliko dana, prenosi Rojters.

Sjedinjene Američke Države su zaplenile više iranskih brodova nakon što su napustili luke u toj zemlji, zajedno sa sankcionisanim kontejnerskim brodovima i iranskim tankerima u azijskim vodama.

U odgovoru na iransku blokadu Ormuskog moreuza, Tramp je naredio američkoj mornarici da ne dozvoli prolazak kroz taj moreuz brodovima koji dolaze iz, ili idu u iranske luke.

Sve ovo je deo nastavka “hladnog rata” koji vode Iran I Sjedinjene Američke Države od trenutka kada je nastupilo primirje nakon napada Sjedinjenih Američkih Država I Izraela na Iran I uzvratnih udara koje je izvršio Teheran.

Taj sukob je već sam po sebi izazvao veliki ekonomski i bezbednosni haos u svetu, a ova taktika blokade na blokadu preti da podigne cenu energenata do neslućenih razmera.