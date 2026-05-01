RTS1
05.55 Jutarnji program
11.00 Koreni, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.10 Građanin
13.45 Jedan dan
14.35 Zdravstveni dnevnik
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.10 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.00 Novi početak
22.00 Stigni me ako znaš
22.50 Dnevnik
23.10 Kulturni dnevnik
23.25 Spartak, film
02.35 Dnevnik
Spartak 23.25 RTS1
Godine 73. pre nove ere, jedan trački rob predvodi pobunu u gladijatorskoj školi. Ustanak se proširi po Apeninskom poluostrvu i u njemu učestvuju hiljade robova. Plan je da se obezbede sredstva za nabavku brodova od silicijskih gusara, koji bi ih prevezli u druge zemlje. Rimski senator Grah smisli da Marko Publije Glabrus, zapovednik rimskog garnizona, povede vojsku protiv robova koji se nalaze na Vezuvu. Uloge: Kirk Daglas, Lorens Olivije, Toni Kertis, Džin Simons, Čarls Loton, Piter Justinov.
RTS2
08.00 Dečji program
11.20 Prevaspitani
11.40 Kliker za…: Promišljanje života – Aleksandra Pavićević
12.25 Dozvolite
12.55 Do detalja:
13.25 Socijalizam ili kapitalizam
14.00 Veliki kineski zid, igrani film
15.45 Ženski raj, serija
16.30 Eko perspektive
17.00 Da nam nije
17.20 Naučni intervju: Dragomir Milanović
17.45 Naučni intervju: Prof. dr Marija Đurić – kosti pamte
18.15 Naučni portal
18.55 Odbojka. Plej of, finale 2, prenos
21.00 Ženski raj, igrana serija
21.50 Do detalja
22.20 Studio znanja
23.20 Odluka da se ode, igrani film
01.40 Irena Blagojević – srebro i zlato
Odluka da se ode 23.20 RTS2
Detektiv koji istražuje smrt jednog čoveka u planinama tokom svoje istrage upoznaje tajanstvenu suprugu pokojnika. Uloge: Tang Vej, Park Hae-il, Li Džung-hjun.
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
12.00 Premijera
12.15 Ekskluzivno
12.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.15 Odbačena, igrana serija
22.15 Sudbina, igrana serija
23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou
Oteta 17.45 Pink
Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.
PRVA
05.55 Jutro
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti
19.00 Pogodi cenu tačno
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 MasterChef Srbija
23.15 Glam i Drama
00.15 Uhvati Gringa, igrani film
02.00 Na mestu zločina sa Mašanom
02.25 Ekskluziv
02.45 Porodični čovek, igrani film
Najbolji san 21.00 Prva
Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, serija
09.15 7 dana: Kvar na srcu
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92
19.05 Sanjalica, serija
20.05 Leteći start
21.05 Pelagijin venac, serija
22.15 Bul, igrani film
00.00 Pričam danju pevam noću
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, serija
03.00 Laku noć i srećno, film
Sanjalica 19.05 B92
Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.
STB
07.00 Beograde dobro jutro
10.20 Bg Proleće
11.10 Moj grad
12.30 Otvoreni Balkan
15.07 Srpski spomenici
15.30 Telestar
16.00 Tehnomanija Karavan sreće
17.10 Vaše zdravlje naša briga
17.25 Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom
18.25 Moja polisa
19.05 Vaše zdravlje naša briga
20.15 Neustrašive žene Srbije
20.45 TV Šopingmanija
21.10 Focus radio Ritam nedelje
22.00 Vesti
23.20 TV Šopingmanija
23.30 Biljana za Vas
Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom 17.25 STB
Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori: Milena Tomović i Marko Pantić.
RTV1
07.00 Dobro jutro, Vojvodino
10.00 Poaro, serija
10.50 Moja žirafa, film
12.00 Vesti
12.05 Mihael Kolhas, igrani film
14.00 Muzički program
15.00 Muzički program
16.00 Muzički program
16.55 Memento
17.00 TV dnevnik
17.20 Hotel „Beograd“, igrani film
19.05 Zbornica, serija
19.30 TV dnevnik
20.05 Muzički program
21.00 Petkazanje
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Hotel „Beograd“, igrani film
00.11 Mihael Kolhas, igrani film
02.08 To su bili dani - TV kabare
02.58 Moja priča
Hotel „Beograd“ 17.20 RTV1
Pavle je bogati naslednik i vlasnik prestižnog hotela „Beograd“, poznat po svojim burnim izlascima i raskalašnom načinu života.
RTV Pančevo
06.35 Iz naših krajeva
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Podvizi
10.30 Uključenje u program TV Informera
12.15 Kroz vihor vremena
13.00 Tajne vinove loze, serija
14.10 Podvizi
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.00 Tajne vinove loze, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Makedonski ubavini
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Žene iz mog sokaka
21.30 Bezbednost na prvom mestu
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo
U emisiji „Žene iz mog sokaka“ predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, serija
18.25 Crvene ruže, igrana serija
19.10 Porodične tajne, igrana serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Poželi pesmu
23.00 Žena, serija
23.44 Crvene ruže, igrana serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.05 Savetnik
01.39 Naslovna strana, kviz
02.11 1 na 1, kviz
02.41 Posle ručka
04.04 Aktuelnosti
Žena 17.40 Happy
Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.
SUPERSTAR
06.45 Krunska 11, domaća igrana serija
07.40 Hajde da se volimo 3, domaći igrani film
09.20 Bilo jednom u Americi, igrani film
13.20 Zgodna mlada, američki igrani film
15.30 Svemirski kauboji, američki igrani film
17.45 Američki gangster, igrani film
21.00 Krunska 11, domaća igrana serija
22.00 Ugovor za ubistvo, igrani film
23.45 Bilo jednom u Holivudu, američki igrani film
Američki gangster 17.45 Superstar
Niko nije primećivao Frenka, vozača jednog od vodećih crnih šefova mafije. Ali kada njegov šef iznenada umre, Frenk uspe da iskoristi pukotinu u strukturi moći...
Prva Plus
10.00 Tate, serija
11.30 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.45 MasterChef Srbija
15.00 Popadija, serija
15.45 Nadrealna televizija, serija
16.45 Radna akcija sa Tamarom
17.45 Urgentni centar, igrana serija
18.45 Besa, serija
19.45 Dvorac od stakla, film
21.55 Andrija i Andelka, serija
22.30 Nadrealna televizija, serija
Blic TV
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Mi nismo anđeli 2, igrani film
13.50 Preživeti Beograd, serija
14.35 Zabranjeno voće, serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Preživeti Beograd, serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Vanga, serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan
00.10 Biseri
UNA TV
09.30 Ljubavne veze, igrana serija
10.15 Esmeralda
11.05 Zabranjena ljubav, serija
12.00 Podne
13.10 Kad porastem biću Kengur, domaći film
15.05 Rubi, serija
15.55 Esmeralda
16.45 Popodne
18.10 Očima deteta
18.30 Una dan
19.00 Ljubavne veze
19.45 Esmeralda
20.35 Zabranjena ljubav, serija
21.30 Holivudiranje
22.30 Savetnik, film
00.35 Izdaja, film
HYPE TV
07.00 City Hype
09.30 Bos il’ hadžija
10.30 Aviondžije
11.00 U raljama života, film
13.00 City Hype
14.00 Kafana na Balkanu, serija
15.00 Korak ispred sa Sandrom
16.00 Put oko sveta, igrani film
18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Hype zvezde
21.30 Aviondžije
22.00 Podcast: Mahalske priče
23.00 Svi tvoji mrtvaci, film
Cinemania
07.30 Moli, igrani film
09.10 Ostrvo koza, igrani film
10.45 Džej Lo igraj opet, igrani film
12.20 Dečak iz džungle, film
13.55 Mardžori Prajm, igrani film
15.40 Staljinova smrt, igrani film
17.35 Moli, igrani film
19.15 Kišni dan u Njujorku, film
21.00 Samo životinje, igrani film
23.05 Život među zvezdama, film
01.10 Tajna djatlovljevog prelaza, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.10 Stav dana
10.30 Signal
11.00 Dijagnoza
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.10 Naša priča
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.10 Stav regiona
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Portal
20.30 Prozori Balkana
21.00 GrađaNIN
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena
24 kitchen
12.00 Lukin glavni sastojak
13.00 Ukusi 2 generacije
14.00 Rik Stajn: Odiseja kroz Daleki istok
15.10 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta
16.10 Markus Vering: Provansa, jednostavno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalovi brzi superobroci
19.00 Lukin glavni sastojak
20.00 Put začina: Šejn Delija
Star Movies
06.00 Džumandži: Sledeći nivo, igrani film
08.15 Intenzivna nega, igrani film
10.35 Prvi vitez, igrani film
13.20 Anakonda, igrani film
15.20 Škola magičnih životinja 2, igrani film
17.40 Moja nazovi žena, igrani film
20.00 Džoj, igrani film
22.40 Soba panike, igrani film
Star Life
07.35 911. Teksas
08.25 911. Teksas
09.15 Vatrogasna stanica 19
10.10 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Uvod u anatomiju
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Igra slučaja
18.00 Telo je dokaz
19.00 911. Teksas
20.00 911. Teksas
21.00 Priča o vitezu, igrani film
22.55 Bračne vode
