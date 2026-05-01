RTS1

05.55 Jutarnji program

11.00 Koreni, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.10 Građanin

13.45 Jedan dan

14.35 Zdravstveni dnevnik

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.10 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao, igrana serija

21.00 Novi početak

22.00 Stigni me ako znaš

22.50 Dnevnik

23.10 Kulturni dnevnik

23.25 Spartak, film

02.35 Dnevnik

Najava

Spartak 23.25 RTS1

Godine 73. pre nove ere, jedan trački rob predvodi pobunu u gladijatorskoj školi. Ustanak se proširi po Apeninskom poluostrvu i u njemu učestvuju hiljade robova. Plan je da se obezbede sredstva za nabavku brodova od silicijskih gusara, koji bi ih prevezli u druge zemlje. Rimski senator Grah smisli da Marko Publije Glabrus, zapovednik rimskog garnizona, povede vojsku protiv robova koji se nalaze na Vezuvu. Uloge: Kirk Daglas, Lorens Olivije, Toni Kertis, Džin Simons, Čarls Loton, Piter Justinov.

RTS2

08.00 Dečji program

11.20 Prevaspitani

11.40 Kliker za…: Promišljanje života – Aleksandra Pavićević

12.25 Dozvolite

12.55 Do detalja:

13.25 Socijalizam ili kapitalizam

14.00 Veliki kineski zid, igrani film

15.45 Ženski raj, serija

16.30 Eko perspektive

17.00 Da nam nije

17.20 Naučni intervju: Dragomir Milanović

17.45 Naučni intervju: Prof. dr Marija Đurić – kosti pamte

18.15 Naučni portal

18.55 Odbojka. Plej of, finale 2, prenos

21.00 Ženski raj, igrana serija

21.50 Do detalja

22.20 Studio znanja

23.20 Odluka da se ode, igrani film

01.40 Irena Blagojević – srebro i zlato

Najava

Odluka da se ode 23.20 RTS2

Detektiv koji istražuje smrt jednog čoveka u planinama tokom svoje istrage upoznaje tajanstvenu suprugu pokojnika. Uloge: Tang Vej, Park Hae-il, Li Džung-hjun.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

12.00 Premijera

12.15 Ekskluzivno

12.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Elita – pitanja novinara, rijaliti šou

Najava

Oteta 17.45 Pink

Priča o Orhunu, koji želi da osveti svoju sestru, i Hiri, koja je zarobljenica svoje savesti.

PRVA

05.55 Jutro

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 MasterChef Srbija

23.15 Glam i Drama

00.15 Uhvati Gringa, igrani film

02.00 Na mestu zločina sa Mašanom

02.25 Ekskluziv

02.45 Porodični čovek, igrani film

Najava

Najbolji san 21.00 Prva

Radnja serije prati Ešrefa Teka (koga tumači Čataj Ulusoj), moćnog člana kriminalne organizacije „Jetimler“ (Siročad) u Istanbulu.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Kvar na srcu

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, serija

20.05 Leteći start

21.05 Pelagijin venac, serija

22.15 Bul, igrani film

00.00 Pričam danju pevam noću

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, serija

03.00 Laku noć i srećno, film

Najava

Sanjalica 19.05 B92

Sanem se nalazi između dve vatre, jer se dva brata zaljube u nju. Ona mora da bira između Emrea koji joj je pomogao kad je bilo najteže i Džana za kojim joj srce ludi.

STB

07.00 Beograde dobro jutro

10.20 Bg Proleće

11.10 Moj grad

12.30 Otvoreni Balkan

15.07 Srpski spomenici

15.30 Telestar

16.00 Tehnomanija Karavan sreće

17.10 Vaše zdravlje naša briga

17.25 Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom

18.25 Moja polisa

19.05 Vaše zdravlje naša briga

20.15 Neustrašive žene Srbije

20.45 TV Šopingmanija

21.10 Focus radio Ritam nedelje

22.00 Vesti

23.20 TV Šopingmanija

23.30 Biljana za Vas

Najava

Ne (obične priče) sa Lenkom i Ludim Perom 17.25 STB

Emisija zabavnog karaktera, u kojem će se ovaj dvojac naći u običnim i neobičnim situacijama! Autori: Milena Tomović i Marko Pantić.

RTV1

07.00 Dobro jutro, Vojvodino

10.00 Poaro, serija

10.50 Moja žirafa, film

12.00 Vesti

12.05 Mihael Kolhas, igrani film

14.00 Muzički program

15.00 Muzički program

16.00 Muzički program

16.55 Memento

17.00 TV dnevnik

17.20 Hotel „Beograd“, igrani film

19.05 Zbornica, serija

19.30 TV dnevnik

20.05 Muzički program

21.00 Petkazanje

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Hotel „Beograd“, igrani film

00.11 Mihael Kolhas, igrani film

02.08 To su bili dani - TV kabare

02.58 Moja priča

Najava

Hotel „Beograd“ 17.20 RTV1

Pavle je bogati naslednik i vlasnik prestižnog hotela „Beograd“, poznat po svojim burnim izlascima i raskalašnom načinu života.

RTV Pančevo

06.35 Iz naših krajeva

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Podvizi

10.30 Uključenje u program TV Informera

12.15 Kroz vihor vremena

13.00 Tajne vinove loze, serija

14.10 Podvizi

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Tajne vinove loze, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Makedonski ubavini

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Žene iz mog sokaka

21.30 Bezbednost na prvom mestu

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

Najava

Žene iz mog sokaka 21.00 Pančevo

U emisiji „Žene iz mog sokaka“ predstavljamo žene iz Južnog Banata. Saznajte njihove običaje, tajne recepte i njihove priče.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, serija

18.25 Crvene ruže, igrana serija

19.10 Porodične tajne, igrana serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Poželi pesmu

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, igrana serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

02.41 Posle ručka

04.04 Aktuelnosti

Najava

Žena 17.40 Happy

Bahar je majka dvoje dece koja nakon pogibije supruga Sarpa prolazi kroz teške životne izazove.Mlada udovica nema vremena za tugovanje.

SUPERSTAR

06.45 Krunska 11, domaća igrana serija

07.40 Hajde da se volimo 3, domaći igrani film

09.20 Bilo jednom u Americi, igrani film

13.20 Zgodna mlada, američki igrani film

15.30 Svemirski kauboji, američki igrani film

17.45 Američki gangster, igrani film

21.00 Krunska 11, domaća igrana serija

22.00 Ugovor za ubistvo, igrani film

23.45 Bilo jednom u Holivudu, američki igrani film

Najava

Američki gangster 17.45 Superstar

Niko nije primećivao Frenka, vozača jednog od vodećih crnih šefova mafije. Ali kada njegov šef iznenada umre, Frenk uspe da iskoristi pukotinu u strukturi moći...

Prva Plus

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Nadrealna televizija, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, igrana serija

18.45 Besa, serija

19.45 Dvorac od stakla, film

21.55 Andrija i Andelka, serija

22.30 Nadrealna televizija, serija

Blic TV

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Mi nismo anđeli 2, igrani film

13.50 Preživeti Beograd, serija

14.35 Zabranjeno voće, serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Preživeti Beograd, serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Vanga, serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Šou Stoperka - Goca Tržan

00.10 Biseri

UNA TV

09.30 Ljubavne veze, igrana serija

10.15 Esmeralda

11.05 Zabranjena ljubav, serija

12.00 Podne

13.10 Kad porastem biću Kengur, domaći film

15.05 Rubi, serija

15.55 Esmeralda

16.45 Popodne

18.10 Očima deteta

18.30 Una dan

19.00 Ljubavne veze

19.45 Esmeralda

20.35 Zabranjena ljubav, serija

21.30 Holivudiranje

22.30 Savetnik, film

00.35 Izdaja, film

HYPE TV

07.00 City Hype

09.30 Bos il’ hadžija

10.30 Aviondžije

11.00 U raljama života, film

13.00 City Hype

14.00 Kafana na Balkanu, serija

15.00 Korak ispred sa Sandrom

16.00 Put oko sveta, igrani film

18.00 Bos il’ hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

21.30 Aviondžije

22.00 Podcast: Mahalske priče

23.00 Svi tvoji mrtvaci, film

Cinemania

07.30 Moli, igrani film

09.10 Ostrvo koza, igrani film

10.45 Džej Lo igraj opet, igrani film

12.20 Dečak iz džungle, film

13.55 Mardžori Prajm, igrani film

15.40 Staljinova smrt, igrani film

17.35 Moli, igrani film

19.15 Kišni dan u Njujorku, film

21.00 Samo životinje, igrani film

23.05 Život među zvezdama, film

01.10 Tajna djatlovljevog prelaza, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.10 Stav dana

10.30 Signal

11.00 Dijagnoza

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.10 Naša priča

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.10 Stav regiona

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Portal

20.30 Prozori Balkana

21.00 GrađaNIN

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena

24 kitchen

12.00 Lukin glavni sastojak

13.00 Ukusi 2 generacije

14.00 Rik Stajn: Odiseja kroz Daleki istok

15.10 Džejmi Oliver: Sve za 30 minuta

16.10 Markus Vering: Provansa, jednostavno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalovi brzi superobroci

19.00 Lukin glavni sastojak

20.00 Put začina: Šejn Delija

Star Movies

06.00 Džumandži: Sledeći nivo, igrani film

08.15 Intenzivna nega, igrani film

10.35 Prvi vitez, igrani film

13.20 Anakonda, igrani film

15.20 Škola magičnih životinja 2, igrani film

17.40 Moja nazovi žena, igrani film

20.00 Džoj, igrani film

22.40 Soba panike, igrani film

Star Life

07.35 911. Teksas

08.25 911. Teksas

09.15 Vatrogasna stanica 19

10.10 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Uvod u anatomiju

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Igra slučaja

18.00 Telo je dokaz

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Priča o vitezu, igrani film

22.55 Bračne vode