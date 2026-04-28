22.05 RTS1

Žuta

„Žuta“ je jugoslovenski film iz 1973. godine. Režirao ga je Vladimir Tadej, a scenario je napisao Gordan Mihić. RTS premijerno emituje digitalno resturiranu verziju. Žuta je devojka koja sticajem okolnosti postaje lutalica, iako duboko u sebi gaji ljubav prema deci i želi vlastiti dom. Kada je iz nepoznatih razloga privedu u policijsku stanicu, ona dobrodušno i naivno počinje da pripoveda svoju priču, nadajući se da će je čuvar pustiti. U pritvoru upoznaje ljude najrazličitijih profila – skitnicu, „studentkinju“, modistkinju, homoseksualca. Iako u jednom trenutku sebi priznaje da za nju nema ko da dođe, jer nikome nije potrebna, pomoć stiže baš kada se ne nada. Uloge: Ružica Sokić, Vera Čukić, Aleksandar Gavrić, Boro Stjepanović, Ljubiša Bačić, Mira Banjac… Kao specijalni gosti pojavljuju se Gabi Novak i Arsen Dedić.

22.15 B92

Pravedno ubistvo

Njujorški detektivi Tom Turk Kovan i Dejvid Ruster Fisk su pred krajem detektivske karijere i pitanje je vremena kada će otići u zasluženu penziju. Partneri su već trideset godina, pa su postali i najbolji prijatelji. Ali, kada dođe vreme da se povuku i iza sebe ostave lopove, ubice i sve ostalo što nosi posao detektiva, njih dvojica ne mogu to da urade. Pre nego što predaju značke, ostao je još jedan zločin koji bi trebalo rešiti - okrutno ubistvo zloglasnog makroa koje je, čini se, povezano s jednim njihovim starim, rešenim slučajem. Kada njih dvojica dođu na mesto zločina, odmah uoče detalje koji ovo ubistvo povezuju sa onim za koje su mislili da je deo njihove prošlosti. Uloge: Al Paćino, Robert de Niro.

00.00 RTS1

Zakon mržnje

Početkom 20. veka u Arizoni, grupa zatvorenika pobegne tokom transporta. Jedan od njih je Zak Provo, polu-Indijanac, poslat u zatvor krajem 19. veka. Provo je pobegao sa još šestoricom i želi da se osveti Semu Burgejdu, šerifu koji ne samo što ga je uhapsio, nego je – kako Provo smatra – kriv za smrt njegove supruge. Deo plana je otmica Semove ćerke, što će ga naterati da se lati oružja i uputi se u poteru. Sem Burgejd je već neko vreme u penziji i pitanje je može li se izboriti sa odmetnicima. Uloge: Čarlton Heston, Džejms Koburn, Barbara Herši