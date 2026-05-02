RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Na večeri kod

12.00 Dnevnik

12.25 Saboteri

12.40 Zbogom krempito

13.00 Portreti epoha

13.25 Put pobednika

13.50 TV lica… kao sav normalan svet

14.40 Gastronomad

14.55 Vesti

15.05 Novi početak

16.05 Vesti

16.10 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

17.05 Žuta, film

18.25 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.00 Nedelja, film

00.15 Vesti

00.25 Radnička klasa ide u pakao, film

02.35 Dnevnik 2

03.10 Šarenica

Najava

Radnička klasa ide u pakao 00.25 RTS1

Fabrika koja je nekada zapošljavala ceo grad i okolna sela zatvorena je zbog sumnjive privatizacije i tragičnog incidenta u kom je grupa radnika stradala u namerno podmetnutom požaru.

RTS2

06.15 Verski kalendar

06.25 Datum

06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.35 Koncert za dobro jutro

07.25 Slagalica

08.00 Poletarac

08.30 Štrumpfovi

08.50 Avanture Heti Feder

09.20 Pustolov (2006)

09.50 Dobro je, dobro je znati:..

10.25 Arhiv.doc

11.25 Magazin Srbija na vezi

12.00 Dozvolite…

12.30 Mesto za nas

13.00 Studio znanja

14.00 Eko perspektive

14.55 Fudbal (ž): Liga šampiona, polufinale 2, Lion – Arsenal, prenos

16.50 Beogradske oaze

17.15 Velika iluzija

17.50 Spartak, film

21.05 Iskra pijanizma - Denis Macujev (Intervju i koncert za klavir Sergeja Rahmanjinova)

22.20 Na nišanu, serija

23.05 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Tako je moralo biti“

00.50 Jubilarni koncert – sve boje glasa: Bilja Krstić

01.50 Fudbal (ž): Liga šampiona, polufinale 2, Lion – Arsenal

03.30 muzički program

Najava

Mesto za nas 12.30 RTS2

Predstavljamo vam Borisa Dončića, mladog čoveka koji vidi samo mrak, ali ne i tamu, jer je njegov životni put prepun boja. Uprkos tome što je u dvadesetim godinama života potpuno izgubio vid, završio je Filološki fakultet stekavši diplomu profesora srpskog jezika i književnosti. Ljubav prema pisanim delima odvela ga je u Biblioteku Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir” gde sada radi na pripremi audio-knjiga.Osim toga, Boris je i stalni član RTS Planete, platforme JMU RTS, gde se, zajedno sa našim kolegama, bavi audiodeskripcijom, važnim segmentom prilagođavanja televizijskog programa slepim i slabovidim osobama.Kao društveno angažovani čovek, uspeo je da i umetnost približi onima koji ne vide zahvaljujući izložbama u Muzeju Savremene umetnosti i Muzeju afričke umetnosti u Beogradu.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj: Živorad Žika Nikolić

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik, kviz

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija

20.00 Bal na vodi, domaći igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, igrana serija

02.00 Hotel Balkan, igrana serija

Najava

Pričam danju pevam noću 13.30 B92

Tok-šou „Pričam danju, pevam noću“ vodi poznata pevačica Katarina Sotirović, koja će pored kolega pevača, ugostiti i poznate sportiste, glumce, tekstopisce...

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Profil

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Duhovnici

11.07 Sveta zemlja jedna priča

13.07 Zdravlje i vi

14.06 Biljana za vas

15.33 TV Šopingmanija

16.00 Tehnomanija Karavan sreće

17.10 TV Šopingmanija

17.20 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.10 Predvideti nepredvidivo

22.20 Subotom u 5

00.25 Noćni progam

Najava

Zagrljaj prirode 06.10 STB

Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...

RTV1

06.10 Romske pesme i Amen Ađes

07.00 Dečji program

10.55 Cirklina, Koko i divlji nosorog, animirani film

12.05 Akademac

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.15 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanje

15.15 Poštareva palata, film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Zemlja prosvetljenih, igrani film

21.28 Dokumentarni program

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.25 Grad bez pravila, serija

00.07 Moja priča

Najava

Zemlja prosvetljenih 20.05 RTV1

Dok vojnici odlaze, deca ostaju, da prežive, sanjaju i vladaju haosom u divljim avganistanskim planinama.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Podvizi

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

13.35 Zdravlje nacije

14.30 Uključenje u program TV Informera

16.00 Velike vesti

16.35 Intervju

17.20 Veze

18.00 Povratak kući, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.35 Doku. Program

Najava

Povratak kući 18.00 Pančevo

Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

09.00 Novi život

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Ljubavne priče

14.00 Telemaster

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster

17.05 Naslovna strana, kviz

17.43 Žena, serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.05 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, serija

23.45 Crvene ruže, serija

00.25 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.28 Naslovna strana, kviz

02.03 1 na 1 , kviz

Najava

Crvene ruže 18.23 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

08.40 Krunska 11, domaća igrana serija

09.35 Nema problema, domaći igrani film

11.15 Danas umireš, igrani film

13.00 Prekidač, igrani film

14.45 Opasan čovek, igrani film

16.25 Kaznene snage, igrani film

18.10 Ugovor za ubistvo, igrani film

20.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

22.05 U žaru osvete, igrani film

00.40 Džon Kju, igrani film

Najava

U žaru osvete 22.05 Superstar

Džon Krisi je bivši operativac CIA-e i alkoholičar koji je izgubio volju za životom, sve dok ne prihvati posao telohranitelja devetogodišnje Pite Ramos u Meksiko Sitiju.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Tajna srebrnog jezera, film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film

12.50 Kad porastem biću Kengur, igrani film

14.50 Na terapiji

15.40 Scena

16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.45 Metar moga sela

18.15 Kad lišće pada

22.50 Mi nismo anđeli 2, igrani film

00.20 Balkanskom ulicom

01.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film

UNA TV

10.10 Oficir s ružom, domaći film

12.10 Dara iz Jasenovca, domaća serija

13.05 Lov na bivšu ženu, igrani film

15.05 SportUna

16.10 Mućke, serija

17.30 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život

19.35 Vukovar, jedna priča, film

21.25 Godina bola- Dobri duh

21.45 Godina bola - Anđeo

22.10 Čudesni Spajdermen, igrani film

HYPE TV

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Šašava planeta

11.00 Put oko sveta, igrani film

13.00 Hype zvezde

15.00 Sada i ovde; gost - Istok Pavlović

17.00 Čovek sa četiri noge, igrani film

19.00 Mobil auto

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Hasan Dudić

23.00 Tamni odraz, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

10.20 Dečak iz džungle, film

11.55 Škola života, igrani film

13.55 Staljinova smrt, igrani film

15.50 Džejms Vajt, igrani film

17.25 Kišni dan u Njujorku, film

19.05 Neočekivana ljubav, film

21.00 Bitanga s plaže, igrani film

22.45 Samo životinje, igrani film

00.50 Zec bez ušiju 2, igrani film

02.50 Tajna Djatlovljevog prelaza, film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Balkan

12.30 Top story

13.00 Kadrovi vremena

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.30 Tražim reč

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

23.00 Top story evening

24 kitchen

12.00 Džejmi Oliver: Zdravo se najedite

13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem

14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija

16.00 Niko Renolds: Sve gori

17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije

18.00 Kraljica čokolade

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica

Star Movies

01.05 Glumac, film

03.10 Povratnik, film

05.40 Mladi Rok, igrani film

06.00 Škola magičnih životinja, film

07.40 Bezimeni, igrani film

10.05 Poreklo očiju, igrani film

12.20 Džumandži, igrani film

14.40 Skrivena ljubav, igrani film

17.15 Priča o vitezu, igrani film

20.00 Džeri Megvajer, igrani film

22.55 Upoznati Forestera, igrani film

Star Life

06.25 Kako sam upoznala vašeg oca

06.45 Prvobitni

07.35 Elsbet

09.25 911

12.05 Mala crna knjižica, film

13.45 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Sobarica i senator, film

22.15 911