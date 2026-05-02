RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Na večeri kod
12.00 Dnevnik
12.25 Saboteri
12.40 Zbogom krempito
13.00 Portreti epoha
13.25 Put pobednika
13.50 TV lica… kao sav normalan svet
14.40 Gastronomad
14.55 Vesti
15.05 Novi početak
16.05 Vesti
16.10 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
17.05 Žuta, film
18.25 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.00 Nedelja, film
00.15 Vesti
00.25 Radnička klasa ide u pakao, film
02.35 Dnevnik 2
03.10 Šarenica
Najava
Radnička klasa ide u pakao 00.25 RTS1
Fabrika koja je nekada zapošljavala ceo grad i okolna sela zatvorena je zbog sumnjive privatizacije i tragičnog incidenta u kom je grupa radnika stradala u namerno podmetnutom požaru.
RTS2
06.15 Verski kalendar
06.25 Datum
06.30 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.35 Koncert za dobro jutro
07.25 Slagalica
08.00 Poletarac
08.30 Štrumpfovi
08.50 Avanture Heti Feder
09.20 Pustolov (2006)
09.50 Dobro je, dobro je znati:..
10.25 Arhiv.doc
11.25 Magazin Srbija na vezi
12.00 Dozvolite…
12.30 Mesto za nas
13.00 Studio znanja
14.00 Eko perspektive
14.55 Fudbal (ž): Liga šampiona, polufinale 2, Lion – Arsenal, prenos
16.50 Beogradske oaze
17.15 Velika iluzija
17.50 Spartak, film
21.05 Iskra pijanizma - Denis Macujev (Intervju i koncert za klavir Sergeja Rahmanjinova)
22.20 Na nišanu, serija
23.05 TV Teatar: Cirkus – mesec srpskih klasičnih drama „Tako je moralo biti“
00.50 Jubilarni koncert – sve boje glasa: Bilja Krstić
01.50 Fudbal (ž): Liga šampiona, polufinale 2, Lion – Arsenal
03.30 muzički program
Najava
Mesto za nas 12.30 RTS2
Predstavljamo vam Borisa Dončića, mladog čoveka koji vidi samo mrak, ali ne i tamu, jer je njegov životni put prepun boja. Uprkos tome što je u dvadesetim godinama života potpuno izgubio vid, završio je Filološki fakultet stekavši diplomu profesora srpskog jezika i književnosti. Ljubav prema pisanim delima odvela ga je u Biblioteku Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir” gde sada radi na pripremi audio-knjiga.Osim toga, Boris je i stalni član RTS Planete, platforme JMU RTS, gde se, zajedno sa našim kolegama, bavi audiodeskripcijom, važnim segmentom prilagođavanja televizijskog programa slepim i slabovidim osobama.Kao društveno angažovani čovek, uspeo je da i umetnost približi onima koji ne vide zahvaljujući izložbama u Muzeju Savremene umetnosti i Muzeju afričke umetnosti u Beogradu.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, autor i voditelj: Živorad Žika Nikolić
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom, autorka i voditeljka Tamara Grujić
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik, kviz
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija su na programu svake subote. Ovaj serijal spaja generacije, čuva tradiciju, ali i otvara vrata novim idejama i talentima.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Šetnja sa lavom, domaća igrana serija
20.00 Bal na vodi, domaći igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, igrana serija
02.00 Hotel Balkan, igrana serija
Najava
Pričam danju pevam noću 13.30 B92
Tok-šou „Pričam danju, pevam noću“ vodi poznata pevačica Katarina Sotirović, koja će pored kolega pevača, ugostiti i poznate sportiste, glumce, tekstopisce...
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Profil
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Duhovnici
11.07 Sveta zemlja jedna priča
13.07 Zdravlje i vi
14.06 Biljana za vas
15.33 TV Šopingmanija
16.00 Tehnomanija Karavan sreće
17.10 TV Šopingmanija
17.20 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.10 Predvideti nepredvidivo
22.20 Subotom u 5
00.25 Noćni progam
Najava
Zagrljaj prirode 06.10 STB
Serijal „Zagrljaj prirode“ upoznaje vas sa prirodnim bogatstvima i lepotama Srbije. Videćete kako se proizvodi zdrava hrana, gde može da se pije voda iz reke i potoka...
RTV1
06.10 Romske pesme i Amen Ađes
07.00 Dečji program
10.55 Cirklina, Koko i divlji nosorog, animirani film
12.05 Akademac
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.15 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanje
15.15 Poštareva palata, film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Zemlja prosvetljenih, igrani film
21.28 Dokumentarni program
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.25 Grad bez pravila, serija
00.07 Moja priča
Najava
Zemlja prosvetljenih 20.05 RTV1
Dok vojnici odlaze, deca ostaju, da prežive, sanjaju i vladaju haosom u divljim avganistanskim planinama.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Podvizi
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
13.35 Zdravlje nacije
14.30 Uključenje u program TV Informera
16.00 Velike vesti
16.35 Intervju
17.20 Veze
18.00 Povratak kući, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.35 Doku. Program
Najava
Povratak kući 18.00 Pančevo
Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
09.00 Novi život
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Ljubavne priče
14.00 Telemaster
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster
17.05 Naslovna strana, kviz
17.43 Žena, serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.05 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, serija
23.45 Crvene ruže, serija
00.25 Porodične tajne, serija
01.05 Savetnik
01.28 Naslovna strana, kviz
02.03 1 na 1 , kviz
Najava
Crvene ruže 18.23 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
08.40 Krunska 11, domaća igrana serija
09.35 Nema problema, domaći igrani film
11.15 Danas umireš, igrani film
13.00 Prekidač, igrani film
14.45 Opasan čovek, igrani film
16.25 Kaznene snage, igrani film
18.10 Ugovor za ubistvo, igrani film
20.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
22.05 U žaru osvete, igrani film
00.40 Džon Kju, igrani film
Najava
U žaru osvete 22.05 Superstar
Džon Krisi je bivši operativac CIA-e i alkoholičar koji je izgubio volju za životom, sve dok ne prihvati posao telohranitelja devetogodišnje Pite Ramos u Meksiko Sitiju.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Tajna srebrnog jezera, film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film
12.50 Kad porastem biću Kengur, igrani film
14.50 Na terapiji
15.40 Scena
16.00 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.45 Metar moga sela
18.15 Kad lišće pada
22.50 Mi nismo anđeli 2, igrani film
00.20 Balkanskom ulicom
01.40 Šešir profesora Koste Vujića, igrani film
UNA TV
10.10 Oficir s ružom, domaći film
12.10 Dara iz Jasenovca, domaća serija
13.05 Lov na bivšu ženu, igrani film
15.05 SportUna
16.10 Mućke, serija
17.30 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život
19.35 Vukovar, jedna priča, film
21.25 Godina bola- Dobri duh
21.45 Godina bola - Anđeo
22.10 Čudesni Spajdermen, igrani film
HYPE TV
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Šašava planeta
11.00 Put oko sveta, igrani film
13.00 Hype zvezde
15.00 Sada i ovde; gost - Istok Pavlović
17.00 Čovek sa četiri noge, igrani film
19.00 Mobil auto
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Hasan Dudić
23.00 Tamni odraz, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
10.20 Dečak iz džungle, film
11.55 Škola života, igrani film
13.55 Staljinova smrt, igrani film
15.50 Džejms Vajt, igrani film
17.25 Kišni dan u Njujorku, film
19.05 Neočekivana ljubav, film
21.00 Bitanga s plaže, igrani film
22.45 Samo životinje, igrani film
00.50 Zec bez ušiju 2, igrani film
02.50 Tajna Djatlovljevog prelaza, film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Balkan
12.30 Top story
13.00 Kadrovi vremena
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.30 Tražim reč
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
23.00 Top story evening
24 kitchen
12.00 Džejmi Oliver: Zdravo se najedite
13.00 Novi Zeland sa Džimijem Doertijem
14.00 Džejson Aterton: Kuhinja Dubaija
16.00 Niko Renolds: Sve gori
17.00 Sofi Grigson: Ukusi Italije
18.00 Kraljica čokolade
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Luk Nuen: Vijetnamska železnica
Star Movies
01.05 Glumac, film
03.10 Povratnik, film
05.40 Mladi Rok, igrani film
06.00 Škola magičnih životinja, film
07.40 Bezimeni, igrani film
10.05 Poreklo očiju, igrani film
12.20 Džumandži, igrani film
14.40 Skrivena ljubav, igrani film
17.15 Priča o vitezu, igrani film
20.00 Džeri Megvajer, igrani film
22.55 Upoznati Forestera, igrani film
Star Life
06.25 Kako sam upoznala vašeg oca
06.45 Prvobitni
07.35 Elsbet
09.25 911
12.05 Mala crna knjižica, film
13.45 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Sobarica i senator, film
22.15 911
Komentari (0)