OVAN

POSAO: Uspevate da rešite komplikacije koje su vas ranije usporavale. Dan vam donosi osećaj kontrole i bolju organizaciju. Moguće su nove poslovne okolnosti koje vam idu u prilog. Ne plašite se da preuzmete odgovornost. Neko može primetiti vašu odlučnost.

LJUBAV: Ako želite stabilnu vezu, moraćete da napravite kompromis. Partner očekuje više razumevanja i manje tvrdoglavosti. Slobodni Ovnovi mogu privući osobu koja ih snažno intrigira. Ipak, ne žurite sa zaključcima dok ne vidite prave namere.

ZDRAVLJE: Energija vam može opasti tokom dana. Izbegavajte preterano naprezanje i neredovne obroke. San i pravilna ishrana sada su vam najvažniji saveznici.

BIK

POSAO: Nestrpljenje vas može navesti da preskočite važne korake. Danas je važno da završavate jednu po jednu obavezu. Ako budete žurili, lako možete napraviti grešku koju ćete kasnije popravljati. Fokusirajte se na kvalitet, ne na brzinu. Ciljevi su dostižni, ali traže disciplinu.

LJUBAV: Iskren razgovor sa partnerom može pokrenuti odnos u boljem pravcu. Ne gurajte pod tepih ono što vas već neko vreme muči. Slobodni Bikovi mogu shvatiti šta zaista žele od ljubavi. Jasnoća vam donosi mir.

ZDRAVLJE: Urinarni trakt može biti osetljiv. Pijte više vode i ne odlažite pregled ako imate tegobe. Obratite pažnju na infekcije i ne lečite se napamet.

BLIZANCI

POSAO: Dobre vesti mogu vam doneti veliko olakšanje. Konačno ćete imati osećaj da se trud isplaćuje. Pred vama je faza u kojoj možete ubirati plodove rada iz prethodnog perioda. Ne zaboravite da sačuvate energiju za naredne korake. Finansijska sigurnost postaje važna tema.

LJUBAV: U ljubavi vas očekuje mirniji i romantičniji period. Partner vam pruža osećaj stabilnosti i podrške. Potrudite se da ne budete previše rezervisani. Mali gest pažnje može dodatno učvrstiti odnos. Slobodni Blizanci mogu se otvoriti prema osobi koja im uliva poverenje.

ZDRAVLJE: Hormonalne oscilacije mogu uticati na raspoloženje. Ne zanemarujte promene koje primećujete na telu. Redovna kontrola i više odmora mogu vam pomoći da se stabilizujete.

RAK

POSAO: Dobijate šansu da popravite finansijsku situaciju ili povećate zaradu. Ipak, okolnosti mogu delovati komplikovano i tražiti dodatno strpljenje. Ne odbacujte ponudu pre nego što je dobro razmotrite. Moguće je da se iza teže odluke krije dobar rezultat. Budite praktični.

LJUBAV: Emotivni odnos je stabilniji nego ranije. Partner vam pruža podršku, a vi se osećate opuštenije. Slobodni Rakovi mogu uživati u prijatnoj komunikaciji bez velikog pritiska. Dan je dobar za iskrenost i bliskost.

ZDRAVLJE: Potrebno vam je više kretanja. Fizička aktivnost će vam pomoći da podignete energiju i popravite raspoloženje. Ne odlažite povratak u formu.

LAV

POSAO: Neočekivani troškovi mogu vam poremetiti planove. Ipak, uz dobru organizaciju uspećete da držite stvari pod kontrolom. Nemojte paničiti zbog prvog problema. Važno je da racionalno rasporedite novac. Potrudite se da ne ulazite u dodatne rizike.

LJUBAV: U vezi osećate da partner ne ulaže isti trud kao vi. To vas može rastužiti, ali i naterati da pokrenete važan razgovor. Slobodni Lavovi mogu se osećati usamljeno, posebno u večernjim satima. Ne zatvarajte se u sebe - podrška bliskih ljudi vam prija.

ZDRAVLJE: Urogenitalni trakt može biti osetljiv. Povećajte unos tečnosti i ne ignorišite prve simptome. Ako se tegobe nastave, posavetujte se sa lekarom.

DEVICA

POSAO: Dan vam donosi bolju saradnju sa ljudima iz poslovnog okruženja. Moguće je da ćete lakše nego inače doći do dogovora koji vam je važan. Iskoristite povoljne okolnosti da pokrenete temu koju ste ranije odlagali. Neko od kolega može vam pružiti korisnu podršku. Vaša inicijativa danas ima dobar odjek.

LJUBAV: Očekuje vas zanimljiva razmena poruka ili razgovor sa osobom koju ste nedavno upoznali. Ako ste zauzeti, odnos sa partnerom ide mirnijim tokom i ima prostora za lepe trenutke. Prijaće vam osećaj da vas druga strana razume. Slobodne Device mogu se iznenaditi koliko im neko brzo ulazi u misli.

ZDRAVLJE: Moguća je slabija cirkulacija, posebno u nogama. Prijaće vam lagana šetnja i izbegavanje dugog sedenja. Ako osetite jaču malaksalost ili tegobe koje se ponavljaju, obratite se lekaru.

VAGA

POSAO: Vaše ideje danas mogu naići na vrlo dobar prijem. Ljudi iz okruženja spremniji su da vas saslušaju nego ranije. Dan je povoljan za dogovore, promene i predstavljanje planova. Nemojte odustajati ako se sve ne pokrene odmah. Važno je da budete jasni i konkretni.

LJUBAV: Novo poznanstvo može doći preko prijatelja, poznanika ili društvenog okupljanja. Zauzete Vage mogu primetiti da partner želi ozbiljniji razgovor o budućnosti. Ne bežite od teme koja vam je važna. Emotivna stabilnost sada vam posebno prija.

ZDRAVLJE: Zdravlje je uglavnom dobro, a moguće je i poboljšanje ako ste imali manje tegobe. Organizmu prija mirniji tempo. Nastavite sa zdravijim navikama i ne vraćajte se starim lošim obrascima.

ŠKORPIJA

POSAO: Imate osećaj da se neke stvari razvijaju sporije nego što ste želeli. Ipak, nije vreme za odustajanje, već za bolju strategiju. Moguće je da ćete poželeti ozbiljnije promene u poslu ili načinu rada. Razmislite šta vas zaista koči. Danas ne donosite odluke iz nervoze.

LJUBAV: Osoba koja vam se dopada može delovati hladno ili nedovoljno zainteresovano. To ne znači da je sve izgubljeno, već da treba da posmatrate situaciju bez pritiska. Moguće je i novo poznanstvo koje će vas iznenada oraspoložiti. Slobodne Škorpije ulaze u period zanimljivih obrta.

ZDRAVLJE: Ukočenost u leđima, vratu ili ramenima može biti izražena. Prijala bi vam masaža, istezanje ili konsultacija sa fizioterapeutom. Ne ignorišite bolove koji se vraćaju.

STRELAC

POSAO: Otvara vam se mogućnost za saradnju sa ljudima iz drugog grada ili inostranstva. Dan je povoljan za poslovne razgovore, pregovore i planiranje puta. Važno je da ne propustite priliku zbog straha od promene. Možete dobiti vest koja vam širi perspektivu. Budite spremni da izađete iz zone komfora.

LJUBAV: Moguća je neobavezna, ali vrlo zanimljiva komunikacija sa osobom koju već poznajete. Prijaće vam pažnja, flert i osećaj da se nešto pokreće. Zauzeti Strelčevi treba da izbegavaju tajne i nedorečenosti. Emotivni život postaje življi nego ranije.

ZDRAVLJE: Pripazite na alkohol i sve navike koje opterećuju organizam. Jetra i varenje mogu biti osetljiviji. Uvedite više vode, lakše hrane i odmora.

JARAC

POSAO: Moguće je da ćete pronaći dodatni posao, honorar ili izvor prihoda. Važno je da se predstavite ozbiljno i pokažete odgovornost. Ne obećavajte više nego što možete da ispunite. Dan je dobar za razgovore o novcu. Vaš trud može biti primećen na pravom mestu.

LJUBAV: Ljubomora u vezi može napraviti ozbiljnu napetost. Ako partner preteruje sa kontrolom, moraćete jasno da postavite granice. Slobodni Jarčevi mogu se dvoumiti između strasti i razuma. Ne ulazite u odnos koji vam odmah stvara pritisak.

ZDRAVLJE: Stres je naglašen i može uticati na raspoloženje. Potrebno vam je više mira i fizičkog rasterećenja. Prijaće vam šetnja, tišina ili aktivnost koja vas vraća sebi.

VODOLIJA

POSAO: Očekuje vas dan sa više novih informacija i promena nego što ste planirali. Ipak, upravo kroz te situacije možete naučiti nešto korisno. Vaša sposobnost da uočite detalje danas dolazi do izražaja. Ne odbijajte savete iskusnijih ljudi. Moguće je da vam se otvori nova poslovna ideja.

LJUBAV: Odnos sa partnerom se popravlja jer ste oboje spremniji na trud. Razgovori su mirniji i konkretniji nego ranije. Slobodne Vodolije trenutno ne treba da forsiraju nova poznanstva. Bolje je da pustite da se stvari dese prirodno.

ZDRAVLJE: Alergije i pad imuniteta mogu vam zadavati probleme. Obratite pažnju na ishranu, san i unos vitamina. Ako primetite simptome infekcije, reagujte na vreme.

RIBA

POSAO: Ne oslanjajte se previše na tuđa obećanja, naročito ako rokovi zavise od vas. Najsigurnije je da ključne stvari završite sami. Izbegavajte rasprave jer vam danas mogu potrošiti dragocenu energiju. Držite se plana i ne dozvolite da vas tuđa neorganizovanost izbaci iz takta.

LJUBAV: Neki stari problemi u vezi mogu ponovo isplivati. To je znak da ih niste do kraja rešili. Važno je da jasno kažete šta vam smeta, ali bez optuživanja. Iskren razgovor može doneti olakšanje. Slobodne Ribe treba da paze da ne ponove staru grešku.

ZDRAVLJE: Moguća je ukočenost vrata i napetost u ramenima. Masaža, istezanje ili topla kupka mogu vam prijati. Pokušajte da smanjite nervozu i mentalni pritisak.