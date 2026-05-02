Arena Premium 1
08.00 Fudbal: Piza - Leče
10.00 Fudbal Španska liga: Đirona - Majorka
12.30 Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 35. kola
13.30 Fudbal Čempionšip: Reksem - Midlsbro
15.30 Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 35. kola
16.00 Fudbal Engleska liga: Njukasl - Brajton
18.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - Novi Pazar
20.30 Teme do Arene - Marko Jakšić
21.00 Fudbal Španska liga: Osasuna – Barselona
23.00 Oni vole Srbiju
23.30 Košarka NBA: Sedma utakmica
02.15 Fudbal Argentinska liga: River Plate - Atletiko Tukuman
Arena Premium 2
06.30 Košarka Evroliga: Real Madrid - Hapoel
08.30 Košarka Evrokup G3: Bešiktaš - Bur, finale
10.30 Rukomet Bundesliga: RNL - Melzungen
12.00 Košarka NBA dejli
12.15 Asvel - Denkerk
14.00 Fudbal Španska liga: Viljareal - Levante
16.00 Fudbal Engleska liga: Brentford – Vest Hem
18.00 Big intervju: Tami Abraham
18.30 Fudbal Engleska liga: Arsenal - Fulam
20.45 Fudbal Italijanska liga: Atalanta - Đenova
23.30 Fudbal Brazilska liga: Palmeiras – Sanatos
Eurosport 1
00.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5
01.30 Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci
03.00 Snuker: Šefild, runda 2
05.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5
06.30 Snuker: Šefild, runda 2
08.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5
10.00 Snuker: Šefild, runda 2
11.00 Snuker: Šefild, runda 2
14.00 Triatlon: PTO Tour, Singapur
15.15 Snuker: Šefild, runda 2
18.30 Snuker: Šefild, runda 2
19.30 Snuker: Šefild, runda 2
23.00 Snuker: Šefild, runda 2
