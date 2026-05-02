Arena Premium 1

08.00  Fudbal: Piza - Leče

10.00  Fudbal Španska liga: Đirona - Majorka

12.30  Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 35. kola

13.30  Fudbal Čempionšip: Reksem - Midlsbro

15.30  Fudbal Engleska liga: PL Studio - Najava 35. kola

16.00  Fudbal Engleska liga: Njukasl - Brajton

18.30  Fudbal Mozzartbet Superliga: Partizan - Novi Pazar

20.30  Teme do Arene - Marko Jakšić

21.00  Fudbal Španska liga: Osasuna – Barselona

23.00  Oni vole Srbiju

23.30  Košarka NBA: Sedma utakmica

02.15  Fudbal Argentinska liga: River Plate - Atletiko Tukuman

 

Arena Premium 2

06.30  Košarka Evroliga: Real Madrid - Hapoel

08.30  Košarka Evrokup G3: Bešiktaš - Bur, finale

10.30  Rukomet Bundesliga: RNL - Melzungen

12.00  Košarka NBA dejli

12.15  Asvel - Denkerk

14.00  Fudbal Španska liga: Viljareal - Levante

16.00  Fudbal Engleska liga: Brentford – Vest Hem

18.00  Big intervju: Tami Abraham

18.30  Fudbal Engleska liga: Arsenal - Fulam

20.45  Fudbal Italijanska liga: Atalanta - Đenova

23.30  Fudbal Brazilska liga: Palmeiras – Sanatos

 

Eurosport 1

00.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5

01.30  Biciklizam: Svetska turneja, Pariz Rube, muškarci

03.00  Snuker: Šefild, runda 2

05.00  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5

06.30  Snuker: Šefild, runda 2

08.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5

10.00  Snuker: Šefild, runda 2

11.00  Snuker: Šefild, runda 2

14.00  Triatlon: PTO Tour, Singapur

15.15  Snuker: Šefild, runda 2

18.30  Snuker: Šefild, runda 2

19.30  Snuker: Šefild, runda 2

23.00  Snuker: Šefild, runda 2