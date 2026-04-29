23.30 RTS1

Šerif u Njujorku

Zamenik šerifa Kugan poslat je u Njujork da preuzme Džejmsa Ringermana, zatvorenika koji je pobegao iz pritvora u Arizoni. Svi u Njujorku pretpostavljaju da je Kugan iz Teksasa, što ga nervira. Da stvar bude gora, zatvorenik se nalazi u bolnici jer je u pritvoru uzeo LSD, pa Kugan odlučuje da malo "skrati put". Zatvorenik beži i krade Kuganov pištolj, a Kuganu je naređeno da se vrati kući. Previše ponosan da se vrati praznih ruku, Kugan odlazi u veliki grad ne bi li ponovo uhvatio svog zatvorenika. Uloge: Klint Istvud, Li Džej Kob, Suzan Klark.

22.15 B92

Opasna igra

Džejk je milijarder koji okuplja svoje prijatelje iz detinjstva na svom imanju u Majamiju za ono što se pretvara u igru pokera sa visokim ulozima. Prijatelji imaju odnos ljubavi i mržnje sa domaćinom. On je smislio razrađenu šemu osmišljenu da svima njima donese određenu pravdu. Međutim, Džejk ponovo razmišlja o svojoj strategiji kada njegovu vilu u Majamiju preuzme opasan osvajač čiji su se prethodni poslovi završili ubistvom i paljevinom. Uloge: Rasel Krou, Lijam Hemsvort, Rza.

00.00 Prva

Romansa u Maloj Italiji

Ova nas komedija vodi u svet jednog od najživljih kvartova u Njujorku , Malu Italiju, u kojoj su se dve porodice našle na suprotnim stranama. Baš poput Romea i Julije, ali bez tragičnog kraja i s puno više humora i pice, film donosi sve što nam treba za romantično veče. Nakon povratka kući, Nikki Angioli otkriva da se u kvartu u kojem je odrasla malo toga promenilo. Ipak, na tom istom mestu na kojem vreme kao da je stalo, Niki pronalazi ljubav iz neprijateljskih redova. Kada očevi dve konkurentske picerije saznaju da su se njihova deca međusobno zaljubila, odluče da organizuju kulinarski obračun. Međutim, dvoje mladih iz porodice nisu jedini koji moraju da skrivaju svoju romansu… Uloge: Hajden Kristensen, Ema Roberts, Alisa Milano, Deni Ajelo.