Gostovanje perjanice blokadera Pavla Grbovića u jednoj emisiji moglo bi da se najbolje opiše rečima "da nije tužno bilo bi smešno".

Voditelj ga je u jednom trenutku pitao:

"Šta uopšte opozicija radi kada je u pitanju izlaznost? Ja ne kažem da vi ne radite, ali kao novinar ja ne vidim da radite na tome."

On je dao odgovor na sasvim drugo nevezano pitanje koje mu nije postavljeno.

Čak se i blokaderski novinar iznervirao nakon što ga drugi put isto pitao i postavio mu po treći put pitanje uz podsmevanje:

"Dali ste mi odgovor na dva pitanja koja nisam postavio, a postavio sam veoma jednostavno pitanje... Ja uopšte ne znam kako da Vas pitam a da Vi odgovorite"

Nakon što je opet dao neke nemušte odgovore na to pitanje i primetio da blokaderski novinar gubi strpljenje Grbović je pitao:

"Da li se Vi meni podsmevate?"

Na to je dobio odgovor:

"Ja Vas sam samo pitao prosta pitanja na koja vi nemate nikakav odgovor"

Očigledno je da Pavle Grbović nema pojma šta blokaderi rade i da je to jasno čak i okorelom blokaderskom novinaru Jugoslava Ćosića.