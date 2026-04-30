Robert De Niro, koji je igrao povučenog i emocionalno zatvorenog radnika Majkla, dodatno je doprineo toj napetosti.

Film je poznat po sceni u kojoj su likovi prisiljeni da igraju ruski rulet tokom zatočeništva u Vijetnamu. Kako bi scena bila što realističnija, De Niro je, prema Čiminu, tražio da se u revolver stavi pravi metak.

„Mislim da bih mogao bolje da odigram scenu ako ubacimo pravi metak u pištolj“, prisetio se Čimino De Nirovih reči.

Čimino je bio šokiran, ali Džon Kazale „nije ni trepnuo“.

Dogovoreno je da član ekipe proverava oružje nakon svakog snimanja kako bi se osiguralo da metak nije u narednoj komori. Ipak, ovo je bila izuzetno opasna praksa, posebno u svetlu stvarnih tragedija povezanih sa oružjem na setovima.

Inače, uloga Roberta De Nira u ovom filmu se pamti do danas, Robert De Niro je jedan od najpoznatijih metodskih glumaca u istoriji. Poznato je da se priprema za uloge kroz ekstremne metode — radio je kao taksista da bi se pripremio za ulogu ili insistirao na pravom novcu u "Goodfellas".

U "Lovcu na jelene" on je na svom vrhuncu: ranjiv, intenzivan i psihološki slomljen. Njegov lik nosi traume rata na licu, a njegova prisutnost stvara osećaj stalne nelagode, piše Colider.