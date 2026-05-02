Predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj izjavio je da je Haškom tribunalu cilj da što pre ubiju Ratka Mladića, a da se to ne može dokazati nakon njegove smrti.

„Radovan Karadžić je mene stavio na listu pravnih savetnika. I imao je pravo da me zove nekoliko puta, a onda me zatvorska uprava skinula s te liste. On je sad podneo novi zahtev sa listom svojih pravnih savetnika i moje ime je na toj listi, pa čekamo sad da vidimo kakvo će rešenje biti“, kaže Šešelj.

Sa očiglednom mržnjom kojom nastupaju prema njima dvojici, pristupaju i drugim zatočenicima, ali to zavisi od države do države, objašnjava predsednik SRS.

„Najgore je u Estoniji. Estonci mrze Srbe, baš koliko mrze Ruse. Mrze ih. Sve im uskraćuju“, kazao je Šešelj za Informer TV.