Arena Premium 1
06.00 Fudbal Engleska liga: Arsenal – Fulam
08.00 Fudbal Italijanska Liga: Komo – Napoli
10.00 Fudbal MB Superliga: Partizan - Novi Pazar
12.30 Fudbal Italijanska Liga: Bolonja – Kaljari
14.30 Fudbal Holandska liga: Fortuna – Fajenord
16.30 Fudbal Engleska liga: Mančester junajted – Liverpul
19.00 Košarka Španska liga: Barselona - Gran Kanarija
21.00 Fudbal Španska liga: Espanjol - Real Madrid
23.00 Fudbal: Plan igre, studio
23.30 Fudbal Brazilska liga: Internacional – Fluminense
02.00 Fudbal Italijanska Liga: Inter – Parma
04.00 Fudbal Engleska liga: Aston Vila – Totenhem
Arena Premium 2
06.00 Odbojka Liga šampiona (Ž): Vakifbank - Koneljano, polufinale 1
08.00 Odbojka Liga šampiona (Ž): Edžadžibaši - Skandiči, polufinale 2
10.00 Košarka Španska liga: Huventud – Unikaha
12.00 Košarka NBA Premijera: NBA dejli
13.00 Fudbal Škotska liga: Hibernijan – Seltik
15.00 Fudbal Italijanska Liga: Sasuolo – Milan
17.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: UEL/UECL magazin
18.00 Fudbal Italijanska Liga: Juventus – Verona
20.45 Fudbal Italijanska Liga: Inter – Parma
02.15 Košarka: Strazbur – Monako
04.00 Odbojka Italijanska Liga: Lube – Peruđa
Eurosport 1
00.00 Biciklizam: Svetska turneja, Valonska strela, muškarci
01.00 Biciklizam: Svetska turneja, Valonska strela, Žene
02.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Alpa, muškarci, etapa 5
03.00 Snuker: Šefild, runda 2
05.00 Biciklizam: Svetska turneja, Valonska strela, muškarci
06.30 Snuker: Šefild, runda 2
08.30 Triatlon: PTO Tour, Singapur
09.30 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
10.00 Snuker: Šefild, runda 2
11.00 Snuker: Šefild, runda 2
14.00 Atletika: Boston, Maraton
15.15 Snuker: Šefild, runda 2
18.30 Snuker: Šefild, runda 2
19.30 Snuker: Šefild, runda 2
23.00 Atletika, London, Maraton
