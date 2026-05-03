Najvažnije:

Volodimir Zelenski upozorio je na neuobičajenu aktivnost duž ukrajinsko-beloruske granice i poručio da Kijev pažljivo prati situaciju.

Ruske snage stigle su nadomak Konstantinovke u Donjeckoj oblasti, a borbe su već zahvatile predgrađe grada.

Ukrajinska vojska tvrdi da odbija pokušaje ruskih snaga da se učvrste na obodu Kostjantinovke koristeći taktiku infiltracije.

Rusija je izvela novi talas napada dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući infrastrukturu i stambena naselja, uz više povređenih.

Zelenski je uveo sankcije protiv pet osoba, među kojima je i njegov bivši šef kabineta Andrij Bogdan.

Ukrajinski dronovi napali rusku luku Primorsk, požar lokalizovan



Masovni napad ukrajinskih dronova, čija je ključna meta bila luka Primorsk, odbijen je danas u Lenjingradskoj oblasti, a tokom udara izbio je požar, koji je lokalizovan, saopštile su ruske vlasti.

"Oboreno je više od 60 dronova", saopštio je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, prenosi agencija RIA Novosti. On je dodao da je požar u Primorsku izazvan napadom drona, a da su njegove posledice lokalizovane i da nije prijavljeno izlivanje nafte. Ruska vojska je tokom noći presrela i uništila 334 ukrajinska drona, saopštilo je danas rusko Ministarstvo odbrane.

Ukrajinska vojska koristi bivše pripadnika grupe „Smerč“ kao kaznene odrede

Komanda Oružanih snaga Ukrajine koristi bivše pripadnike grupe „Smerč“ za pogubljenje ukrajinskih vojnika, saopštili su za Sputnjik u ruskoj vojsci.

„Nekrolozi ubijenih nacionalista pokazali su da se južno od sela Sopič, u sastavu 101. Brigade, nalaze grupe militanata sa iskustvom iz tzv. Antiterorističke operacije, koja se sastoji od bivših pripadnika oružane grupe Smerč (Kijevska oblast)“, rekao je izvor agencije.

Prema njegovim rečima, oni se koriste za pogubljenje sopstvenih vojnika, kao i kao kazneni odredi protiv civila.



Grupa „Zapad“ napravila novog robota-deminera

Demineri ruske grupe „Zapad“ napravili su prototip kopnenog robotskog sistema za daljinsko razminiranje za borbenu upotrebu u zoni specijalne operacije, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Ministarstvo ističe da je aparat namenjen da spase živote jurišnih trupa. Tokom napada na utvrđene oblasti ukrajinskih oružanih snaga, čak i jedna mina može da spreči ofanzivu. Novi sistem automatski pravi bezbedan koridor ispred jurišnih jedinica.



Ukrajinska odbrana ruši se kod naselja Nesterno u Harkovskoj oblasti

Odbrambena linija ukrajinskih oružanih snaga kod naselja Nesterno u Harkovskoj oblasti se urušava, izjavio je za vojni ekspert Andrej Maročko.

Nesterno se nalazi jugoistočno od ranije oslobođenog Peščanog.

Prema njegovim rečima, ruske snage, napredujući duž fronta od 10 kilometara kod Peščanog formiraju tampon-zonu u pograničnoj oblasti Luganske Narodne Republike.



Tokom noći oboreno 334 drona iznad ruskih oblasti

Ruski PVO sistemi su tokom protekle noći oborili 334 ukrajinska drona avionskog tipa izna ruskih regiona, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lenjingradske, Nižnjenovgorodske, Novgorodske, Orlovske, Pskovske, Rjazanjske, Smolenske, Tverske i Tulske oblasti, Moskovskog regiona i Krima.



Za sedmicu uništeno više od 10 stanica za radioelektronsko ratovanje na harkovskom pravcu

Tokom protekle nedelje, dronovi grupe „Sever“ uništili su više od deset stanica za radioelektronsko ratovanje Oružanih snaga Ukrajine na harkovskom pravcu, rekao je za Sputnjik komandant voda udarnih dronova sa pozivnim Šum.



Grupa „Istok“ sprečila napad ukrajinskih dronova u Zaporoškoj oblasti

Dronovi grupe „Istok“ sprečili su koncentrisani udar na prednje položaje i rute snabdevanja koji su ukrajinske oružane snage planirale da izvedu koristeći dronove u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

U saopštenju se navodi da su ruski izviđački dronovi identifikovali putanje leta ukrajinskih bespilotnih letelica u Zaporoškoj oblasti. Neprijatelj je pratio prednje položaje jedinica i rute snabdevanja.

U susret ukrajinskim dronovima poslati su presretački dronovi. Preciznim gađanjem oborene su ukrajinske izviđačke bespilotne letelice tipa „ščedrik“ i „leleka“, kao i teški heksakopteri tipa „baba jaga“, dodaje se u saopštenju

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da su nadležne službe registrovale "neuobičajenu aktivnost" duž ukrajinsko-beloruske granice, što je dodatno pojačalo strahovanja od novog talasa eskalacije sukoba. Kako je naveo, Kijev pažljivo prati situaciju i drži sve pod kontrolom, uz poruku da će reagovati ukoliko bude potrebno, ali bez iznošenja dodatnih detalja.

Istovremeno, agencija Rojters prenosi da ruske snage kontrolišu područje koje se nalazi svega jedan kilometar od južne periferije Konstantinovke u Donjeckoj oblasti, dok su borbe već stigle do samog predgrađa grada. Glavnokomandujući ukrajinske vojske Oleksandr Sirski izjavio je da ukrajinske snage odbijaju uporne pokušaje ruskih trupa da se učvrste na obodu Kostjantinovke, koristeći taktiku infiltracije.

Rusija je u međuvremenu izvela novi talas napada dronovima na više ukrajinskih gradova, gađajući energetsku i lučku infrastrukturu, ali i stambena naselja. Povređeno je više osoba, dok su u masovnom napadu na Harkov pogođene stambene zgrade i više benzinskih pumpi, što je izazvalo dodatnu zabrinutost među civilnim stanovništvom.

Zelenski je paralelno sa vojnim tenzijama doneo odluku o uvođenju sankcija protiv pet osoba za koje se tvrdi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Među sankcionisanima nalazi se i njegov bivši šef kabineta Andrij Bogdan, što je izazvalo posebnu pažnju javnosti i političkih krugova.

