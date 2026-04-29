Arena Premium 1

03.30  Košarka Evrokup G2: Bur - Bešiktaš, finale

06.00  Fudbal: Arsenal - Njukasl

08.00  Fudbal Italijanska liga: Torino - Inter

10.00  Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd

12.30  Košarka Evroliga: Fenerbahče - Žalgiris

14.30  Košarka Evroliga: Valensija

18.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ - Bajern, polufinale G1

20.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

21.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Atletiko - Arsenal, polufinale G1

23.00  Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio

 

Arena Premium 2

06.00  Košarka Evroliga: Fenerbahče - Žalgiris

08.00  Košarka Evroliga: Valensija

10.00  Košarka Evroliga: Olimpijakos

12.00  Košarka NBA dejli

12.30  Košarka NBA G4: Portland - San Antonio

14.30  Košarka NBA G5: Denver - Minesota

16.30  Rukomet EHF Liga Evrope: Monpelje - Vardar

18.30  Košarka KLS: Crvena zvezda - Zlatibor

20.45  Košarka Evroliga: Real Madrid - Hapoel

23.00  Rukomet EHF Liga šampiona: Segedin – Magdeburg

 

Eurosport 1 

06.30  Biciklizam: PRO Serija, Tur Turske, muškarci, Etapa 3

08.00  Magazin: Cycling Show, Biciklizam

08.30  Biciklizam: Svetska turneja, Tur Romandije, muškarci, Prolog

09.30  Snuker: Šefild, četvrtfinala

11.00  Snuker: Šefild, četvrtfinala

14.00  Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, žene, Finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina

15.15  Snuker: Šefild, četvrtfinala

18.30  Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, muškarci, Finale, Karlos Alkaraz - Novak Đoković

19.30  Snuker: Šefild, četvrtfinala

23.00  Snuker: Šefild, četvrtfinala