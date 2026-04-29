Arena Premium 1
03.30 Košarka Evrokup G2: Bur - Bešiktaš, finale
06.00 Fudbal: Arsenal - Njukasl
08.00 Fudbal Italijanska liga: Torino - Inter
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd
12.30 Košarka Evroliga: Fenerbahče - Žalgiris
14.30 Košarka Evroliga: Valensija
18.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ - Bajern, polufinale G1
20.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Atletiko - Arsenal, polufinale G1
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
Arena Premium 2
06.00 Košarka Evroliga: Fenerbahče - Žalgiris
08.00 Košarka Evroliga: Valensija
10.00 Košarka Evroliga: Olimpijakos
12.00 Košarka NBA dejli
12.30 Košarka NBA G4: Portland - San Antonio
14.30 Košarka NBA G5: Denver - Minesota
16.30 Rukomet EHF Liga Evrope: Monpelje - Vardar
18.30 Košarka KLS: Crvena zvezda - Zlatibor
20.45 Košarka Evroliga: Real Madrid - Hapoel
23.00 Rukomet EHF Liga šampiona: Segedin – Magdeburg
Eurosport 1
06.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Turske, muškarci, Etapa 3
08.00 Magazin: Cycling Show, Biciklizam
08.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Romandije, muškarci, Prolog
09.30 Snuker: Šefild, četvrtfinala
11.00 Snuker: Šefild, četvrtfinala
14.00 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, žene, Finale, Arina Sabalenka - Elena Ribakina
15.15 Snuker: Šefild, četvrtfinala
18.30 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, muškarci, Finale, Karlos Alkaraz - Novak Đoković
19.30 Snuker: Šefild, četvrtfinala
23.00 Snuker: Šefild, četvrtfinala
Komentari (0)