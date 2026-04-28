Arena Premium 1
04.30 NBA G5: Denver - Minesota
08.00 Fudbal: Lacio - Udineze
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Novi Beograd
12.30 Fudbal Španska liga: Atletiko - Atletik
14.30 Fudbal Engleska liga: Arsenal - Njukasl
16.30 Fudbal MB Superliga: Crvena zvezda - Partizan
18.30 Fudbal Mozzartbet Superliga: Pregled 33. kola
20.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
21.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: PSŽ - Bajern, polufinale G1
23.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Studio
Arena Premium 2
06.00 NBA G4: Toronto - Klivlend
08.00 Košarka NBA G4: Portland - San Antonio
11.00 Svečano otvaranje Plazma sportskih igara mladih
12.00 Košarka NBA dejli
13.00 Košarka Španska liga: Valensija - Real Madrid
15.00 Košarka Italijanska liga: Venecija - Milano
17.00 Fudbal Engleska liga: Pregled 34. kola
18.00 Fudbal Engleska liga: Netbusters
18.45 Košarka ABA liga Plej-in R1: Bosna - Igokea
20.45 Košarka Valensija Evroliga
22.45 Košarka Olimpijakos Evroliga
Eurosport1
04.30 Snuker: Šefild, Runda 2
06.30 Tenis: Grend Slem, Australian Open, Singl, muškarci, Finale, Karlos Alkaraz - Novak Đoković
08.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Turske, muškarci, Etapa 2
10.00 Snuker: Šefild, Runda 2
11.00 Snuker: Šefild, četvrtfinala
14.00 Snuker: Šefild, Runda 2
15.15 Snuker: Šefild, četvrtfinala
18.30 Snuker: Šefild, četvrtfinala
19.30 Snuker: Šefild, četvrtfinala
23.00 Snuker: Šefild, četvrtfinala
