Arena Premium 1
02.00 Košarka PLejof NBA
04.00 Košarka NBA G5: Denver - Minesota
06.00 Fudbal UEFA Liga šampiona G1: PSŽ - Bajern, polufinale
08.00 Fudbal MB Superliga: Crvena zvezda - Partizan
10.00 Mali fudbal Arenina Liga šampiona: Stari Grad
12.30 Košarka Evroliga: Real Madrid - Hapoel
14.30 Fudbal UEFA Liga šampiona G1: Atletiko - Arsenal, polufinale
17.00 Fudbal KUP Srbije: Grafičar - Vojvodina, polufinale 1
19.00 Fudbal KUP Srbije: Jedinstvo Ub - Crvena zvezda
21.00 Fudbal UEFA Liga Evrope: Notingem Forest - Aston Vila
23.00 Arena njuz
23.15 Košarka Evroliga: Olimpijakos
Arena Premium 2
02.00 Rukomet EHF Liga Evrope: Flenzburg – Hannover - Burgdorf
03.30 Odbojka Finale, G4 (TBC) Superliga (Ž)
06.00 Košarka Evroliga: Real Madrid - Hapoel
08.00 Košarka Evroliga: Fenerbahče - Žalgiris
10.00 Košarka Evroliga: Valensija
12.00 Košarka NBA dejli
12.15 Rukomet EHF Liga šampiona: Segedin - Magdeburg
13.45 Rukomet Liga šampiona: Sporting - Aalborg EHF
15.15 Rukomet Liga Evrope EHF: Flenzburg - Hanover-Burgdorf
17.00 Fudbal UEFA Liga šampiona: Liga Šampiona: Pregled polufinala
18.30 Košarka Partizan – Hercegovac / Sloboda KLS
20.45 Košarka Valensija Evroliga
23.00 Rukomet Nant - Barsa EHF liga šampiona
Eurosport 1
06.30 Biciklizam: PRO Serija, Tur Turske, muškarci, Etapa 4
07.30 Biciklizam: Svetska turneja, Tur Romandije, muškarci, Etapa 1
08.30 Magazin: Discovery Golf, Golf PGA Tur
09.00 Snuker: Šefild, četvrtfinala
10.00 Biciklizam: PRO Serija, Tur Turske, muškarci, Etapa 4
11.00 Triatlon: PTO Tour, Singapur
11.30 Snuker: Šefild, četvrtfinala
12.30 Snuker: Šefild, četvrtfinala
13.45 Snuker: Šefild, polufinala
17.00 Endurance Moto Trke: 24h Le Mana, Trka
18.30 Snuker: Šefild, polufinala
19.30 Snuker: Šefild, polufinala
23.00 Snuker: Šefild, polufinala
