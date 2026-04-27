Desetodelna serija o ukletom ostrvu, u kojoj glavnu ulogu igra Metju Ris, donosi napetu mešavinu misterije i vekovnih kletvi.

Metju Ris glumi gradonačelnika Toma Loftisa, koji očajnički pokušava da oživi ostrvsku zajednicu. On pokušava da ostrvo pretvori u turističku atrakciju, a lokalno stanovništvo veruje da je njihovo ostrvo ukleto.

Nakon što novinar Njujork tajmsa prepozna šarm mesta, turisti počinju masovno da pristižu, ali sa njima se vraćaju i stare priče koje su do tada izgledale previše apsurdno da bi bile istinite.

Iako je serija puna strašnih scena i koristi sve poznate motive iz narodnih priča - od babaka i morskih veštica do demonske opsednutosti i ukletih krčmi - prva polovina sezone teži komediji.

Scenario autorke Kejti Dipold ima savršen komični tajming, kažu kritičari, a oživljavaju ga Ris i njegove kolege Kejt O'Fin i Stiven Rut. „Zahvaljujući tome, istinski neprijatni trenuci se brzo ublažavaju, uvlačeći gledaoca u ovaj čudno divan svet“, kaže kritičarka Rebeka Luis, piše Hello.

S druge strane, humor ne smanjuje napetost. Kako epizode ​​odmiču, misterija se produbljuje, a jedna cela epizoda je posvećena istoriji ostrva i mračnim tajnama koje otkriva žena sa kopna.

