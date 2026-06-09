Početkom tridesetih godina prošlog veka, nemački imigrant Karl Tanzler radio je u bolnici u Ki Vestu na Floridi. Tamo je upoznao devojku kubansko-američkog porekla Mariju Elenu Milagro de Ojos i ubrzo se beznadežno zaljubio u nju. Elena je bolovala od tuberkuloze, bolesti koja je u to vreme često bila smrtonosna. Iako je Tanzler već imao suprugu i decu, bio je uveren da je mlada Elena njegova sudbina.

Od trenutka kada ju je upoznao, pokušavao je da je izleči na sve moguće načine. Ubeđivao je njenu porodicu da njegovi preparati i metode mogu pomoći, pa je čak u kući njenih roditelja postavio rendgensku opremu kako bi je lečio. Međutim, uprkos njegovim naporima, Elena je preminula sa samo 21 godinom. Nakon njene smrti, Tanzler je preuzeo troškove sahrane i dobio dozvolu porodice da se pobrine za njen večni počinak.

Međutim, ono što je usledilo pretvorilo je ovu priču u jednu od najjezivijih i najbizarnijih u američkoj istoriji.

Tanzler je izgradio mauzolej na groblju u Ki Vestu i gotovo svake noći posećivao Elenin grob. Dve godine kasnije, pod okriljem noći, izneo je njeno telo iz grobnice i odvezao ga kući koristeći mala kolica.

Telo je potom godinama držao u svom domu. Živeo je sa njim, plesao, razgovarao i spavao pored njebog tela. Da bi očuvao njen izgled, koristio je krpe kako bi održao oblik tela, skelet je učvrstio klavirskom žicom i metalnim vešalicama, raspadnute oči zamenio staklenim, a oštećenu kožu prekrivao svilom, voskom i gipsom. Čak joj je napravio periku od njene prave kose, koju mu je nakon smrti poklonila njena majka.

Njegova opsesija tu nije stala. Verovao je da bi mogao da vrati Elenu u život, pa je planirao da napravi letelicu koja bi njeno telo odnela visoko u stratosferu. Smatrao je da bi zračenje iz svemira moglo da prodre u njena tkiva i na neki način je oživi.

Sedam godina nakon što je ukrao telo, Elenina sestra je slučajno otkrila šta se dogodilo. Vlasti su odmah reagovale, ali Tanzler nije mogao biti osuđen za skrnavljenje groba jer je rok za krivično gonjenje već istekao.

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