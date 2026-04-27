Bezbednosna situacija u Evropi poslednjih godina sve je napetija i komplikovanija, a nove vojne aktivnosti dodatno podižu pažnju javnosti. Među njima su i najave o zajedničkim vežbama Francuske i Poljske, koje su izazvale različite reakcije i tumačenja.

Prema dostupnim informacijama, ove vežbe bi trebalo da se održe u području Baltičkog mora i severne Poljske. U praksi, to znači simulaciju različitih scenarija, uključujući i one najteže, kakvi se inače razrađuju u gotovo svim modernim vojskama. Iako na papiru zvuči ozbiljno, ovakve vežbe same po sebi nisu neuobičajene, već predstavljaju način da vojske provere koliko su spremne za krizne situacije.

Ono što ovom slučaju daje dodatnu težinu jeste širi kontekst. Evropa se već neko vreme nalazi u fazi preispitivanja sopstvene bezbednosti, naročito nakon rata u Ukrajini. Francuska, na primer, otvoreno zagovara ideju da evropske zemlje treba više da se oslanjaju na sopstvene kapacitete, pa i kada je reč o nuklearnom odvraćanju. Saradnja sa Poljskom može se posmatrati upravo kroz tu prizmu jačanja zajedničke sigurnosti, a ne nužno kao priprema za konkretan sukob.

Istovremeno, i druge države u regionu povlače poteze koji pokazuju da se bezbednosna politika menja. Razmatraju se novi zakoni, jačaju se vojne strukture i traže brži načini reagovanja u kriznim situacijama. Sve to zajedno stvara utisak da se Evropa polako prilagođava realnosti u kojoj su rizici veći nego pre deset ili dvadeset godina.

Sa ruske strane, ovakve aktivnosti doživljavaju se drugačije. Moskva ih vidi kao dodatno približavanje vojnih kapaciteta njenim granicama i upozorava da bi to moglo dovesti do daljeg pogoršanja odnosa. Takav stav nije iznenađujući, jer svaka strana u ovakvim okolnostima posmatra poteze druge kroz sopstvenu bezbednosnu perspektivu.

Kada se sve sabere, slika nije crno-bela. Za jedne su ove vežbe logičan odgovor na nesigurnost i pokušaj da se spreče budući konflikti. Za druge, to je još jedan korak ka podizanju tenzija. Realnost je verovatno negde između: reč je o kombinaciji opreza, političkog pritiska i potrebe da se pokaže spremnost, u vremenu kada poverenje između velikih aktera nije na visokom nivou.