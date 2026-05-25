Zvezda serije Baywatch, ("Čuvari plaže") Stiven Amel podelio je u subotu na svom Instagram profilu prvi trejler, dajući obožavaocima priliku da vide šta ih čeka u novoj verziji kultne serije.

"Sanjam u usporenom snimku", duhovito je napisao 45-godišnji Amel uz objavu.

Ista plaža, sveža krv

Iako kratak, isečak prikazuje Amela i njegove koleginice Bruks Nejder, Livi Dan i Džesiku Belkin u prepoznatljivim crvenim kupaćim kostimima. Isečak prati poruka: "Ista plaža. Sveža krv."



Uz Amela, u glumačkoj postavi su i Džesika Belkin kao Čarli Vejl, Šej Mičel kao Trina, Hesi Harison kao Net, Tadeus LaGron kao Bred, Bruks Nejder kao Selin i Noa Bek kao Luk.

Povratak u franšizu potvrdio je i Dejvid Čokači, koji će ponovo igrati Kodija Medisona.

Nastavak serije prati akcije sina Miča Bjukenena

Radnja prati Hobija Bjukenona, omiljenog lika iz originalne serije, koji je sada kapetan Spasilačke službe i sledi stope svog legendarnog oca Miča. Njegov svet okreće se naglavačke kada mu se na vratima pojavi Čarli, ćerka za koju nije znao da postoji.

Ona želi da nastavi porodičnu tradiciju i postane spasilac uz svog oca. Originalni zavodnik Kodi Medison sada vodi "The Shoreline", nezvanični bar Spasilačke službe, i još uvek povremeno uskače u crvene kupaće gaće kako bi spasavao živote. On je mentor i prijatelj koji svojim kolegama spasiocima pruža drugi dom i uvek ih počasti besplatnim krilcima nakon uspešnog spasavanja.

Premijera "Baywatcha" na Foksu planirana je za januar 2027. godine, piše Yahoo.

37 godina od premijere

Originalni "Baywatch" premijerno je prikazan 1989. godine i vremenom je postao jedna od najgledanijih serija na svetu. Emitovao se u više od 200 zemalja, a na vrhuncu popularnosti navodno ga je pratilo više od milijardu gledalaca nedeljno.

Serija je proslavila Dejvida Haselhofa i lansirala karijere zvezda poput Pamele Anderson, Karmen Elektre, Džejsona Momoe i Jasmine Blit.