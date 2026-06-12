OVAN

POSAO: Možete dobiti određene kritike na svoj račun po pitanju posla koji niste obavili onako kako je trebalo. Važno je da ipak ozbiljno prihvatite neke savete i predloge od strane nadređenih. Zaista imate momente kada vas savršeno ništa ne zanima, mada ste svesni da će vas isti posao sačekati.

LJUBAV: Ukoliko se u vašu emotivnu vezu ili brak umeša još neko sa strane- rodbina, porodica ili prijatelji, možete da očekujete malo veće probleme. Nemojte to dopustiti.

ZDRAVLJE: Uvedite više čorbastih obroka, kako biste pospešili bolji rad digestivnog trakta.

BIK

POSAO: Nemojte da sami stvarate neprijatelje u svom poslovnom okruženju. Možete da očekujete malo veće probleme, ako budete nastavili sa svojim arogantnim ponašanjem. Budite spremni na kompromis, na strpljenje, budite prijemčivi za druge ideje.

LJUBAV: Upoznali ste jednu veoma zanimljivu osobu sa kojom biste želeli emotivnu vezu. Međutim, povedite računa moguće je da nije sasvim iskrena prema vama u vezi nekih stvari.

ZDRAVLJE: Proverite krvnu sliku i uradite redovan lekarski pregled u danima koji dolaze. Moguća je anemija i pad imuniteta. Pojačajte ishranu.

BLIZANCI

POSAO: Povoljan dan za sudska rešenja, bavljenje formalnostima, prikupljanje dokumenata itd. Ukoliko ste očekivali neko važno odobrenje, danas ga možete dobiti. Iskoristite ovaj period za rešavanje važnih problema. koji se odnose na dokumente, važne papire.

LJUBAV: U vama se budi potreba da sa voljenom osobom još više produbite odnos i da ojačate ljubav koju imate. Možete da očekujete prilično ugodan dan za emocije.

ZDRAVLJE: Mogući su problemi sa zglobovima, čuvajte se eventualnih povreda prilikom fizičke aktivnosti, čak i hodanja. Proverite svoje stanje kod reumatologa.

RAK

POSAO: Moguće je da će neko od saradnika tražiti vašu pomoć i podršku. Pre nego što budete velikodušni prema njemu, uverite se da li je u pitanju osoba koja ima skrivene namere. Već ste imali prilike da poslujete sa manipulativnim osobama koje nisu uspevale da <vas prevare.

LJUBAV: Privlačite pažnju na sebe, zračite neku posebnu energiju i možete da očekujete brojne prilike za flert. Na nekom javnom mestu možete upoznati veoma zanimljivu osobu.

ZDRAVLJE: Dobro se osećate danas, imate čak i višak energije. Konačno imate utisak da je sve na svom mestu.

LAV

POSAO: Opteretili ste sebe nekim problemima iz prošlosti i sada imate veliki strah i kočnicu da to ne ponovite opet. Pokušajte da otklonite nesigurnost koju imate. Opustite se pri obavljanju zadataka, jedino na taj način nećete napraviti grešku.

LJUBAV: Vaš bračni partner je pravi srećnik, jer umete da budete veoma topli, nežni i pažljivi kada su u vama probuđene prave emocije. Može se reći da voljena osoba uživa pored vas.

ZDRAVLJE: Moguća je prehlada, pa povedite računa na vreme da tegobe ublažite, povećajte unos vitamina, čajeva, kao i vitamina C.

DEVICA

POSAO: Nailazite na brojne prepreke prilikom vašeg pokušaja da neke stvari u poslovnom okruženju dovedete u red. Kao da je većina saradnika protiv uvođenja novih pravila.

LJUBAV: Polako imate sve veće probleme sa nerazumevanjem koje vlada između vas i partnera. Umesto što dolivate ulje na vatru, pokušajte da bar danas smanjite tenziju koliko je moguće. Ali, kao da ne umete da se kontrolišete u njegovom prisustvu, jer izaziva sve najgore u vama. Onda, razmislite da li je ovaj odnos vredan truda.

ZDRAVLJE: Čuvajte se eventualnih povreda, budite oprezni u saobraćaju kao i u dodiru sa strujom.

VAGA

POSAO: Ukoliko se bavite privatnim poslom, izbegavajte bilo kakve rizične poslovne i finansijske transakcije, kako biste ublažili negativne aspekte. Mogući gubici. Ne nasedajte na privlačne poslove koji donose laku zaradu. Budite realni u svojim željama.

LJUBAV: Moguće je da ni sami ne znate tačno šta želite od osobe sa kojom flertujete. Uživate kada ste zajedno ali jš uvek niste spremni da se emotivno vežete i predate nekome.

ZDRAVLJE: Osetljiv urinarni trakt, mogući su manji problemi ili infekcije mokraćnih puteva. Pokušajte da unosite više čajeva, kao i veći unos vode.

ŠKORPIJA

POSAO: Preporuka je da prihvatite važnu poslovnu ponudu koju ćete dobiti danas. Ako ponovo odbijete priliku koja vam se pruža, treći put nećete imati previše sreće.

LJUBAV: Nije vam uvek lako da održavate dobre odnose u braku, ali ovaj put ste spremni više nego ikad da se oko toga potrudite. Izbegavajte iskušenja koja dolaze od strane izazovne osobe na poslu. Teško joj je odoleti, ali zbog pogrešne odluke možete trpeti posledice.

ZDRAVLJE: Muči vas osećaj uznemirenosti, unutrašnji nemiri negativno utiču na vaše psiho - fizičko stanje. Zainteresujte se za neke nove stvari.

STRELAC

POSAO: Moguće je da ćete baš danas čuti neke veoma pozitivne vesti od svojih saradnika. Možete da očekujete privođenje kraju nekog projekta na kom ste dugo radili. Ostale su vam samo još neke pojedinosti, da unesete finese, ali je kraj na vidiku.

LJUBAV: Preporuka je da svojoj voljenoj otvoreno pokažete svoje emocije i da joj saopštite planove koje ste imali za zajedničku budućnost. Od nje ćete dobti pozitivne reakcije!

ZDRAVLJE: Bez većih problema na zdravstvenom planu. Možete da priuštite sebi neki mali užitak. Uživajte u lepom danu, uz neki slatkiš.

JARAC

POSAO: Nemojte biti brzopleti i deliti poslovne tajne sa osobom koju ne poznajete dovoljno dobro. Lako možete izneveriti sopstvene interese iz čiste nepromišljenosti. Okruženi ste osobama koje pokušavaju da izvuku iz vas neke korisne informacije.

LJUBAV: Moguće je da vas misli konstantno vode ka jednoj osobi sa kojom u prošlosti niste završili kako treba. Imate potrebu da obnovite kontakt. Uradite ono što je do vas. Dok opet ne porazgovarate sa njom nećete znati na čemu ste, šta osećate.

ZDRAVLJE: Potrebna vam je rekreacija, malo više fizičke aktivnosti kako bi poboljšali formu.

VODOLIJA

POSAO: Smatrate da je krajnje vreme da neke promene koje ste dugo očekivali stupe na snagu. Učinićete sve ono što je do vas kako biste neke stvari sprovei u delo.

LJUBAV: Polako dolazite do mogućnosti da sa voljenom osobom poboljšate komunikaciju. Želite da poradite na tome i da sačuvate odnos i ljubav koju imate.

ZDRAVLJE: Iskoristite slobodno vreme za bavljenje hobijem koji vas opušta. Potrebno je da ipak neko vreme posvette sebi, svom telu, zdravlju. Budite aktivniji, u zadnje vreme ste zanemarili kako svoje telo, tako i duh. Možda se samo izvlačite na obaveze.

RIBE

POSAO: Vaše ideje će biti podržane danas. Od strane važnih ljudi dobijate pozitivne kritike i očekujete da ćete uskoro proširiti neku poslovnu saradnju. Optimistični ste u vezi budućnosti.

LJUBAV: Moguće je da se postepeno udaljavate od svog partnera. Sve više ste okrenuti nekim dugima stvarima i u vama se smanjuje nivo interesovanja da se posvetite vezi.

ZDRAVLJE: Hronične smetnje su moguće, današnji dan je malo teži, pa povedite računa o sebi. Prisutna je glavobolja, koja popodne ima jači intenzitet, pa prelazi u migrenu. Sprečite je na vreme,uzimajući određene lekove.