Netfliks je objavio trejler za novu trodelnu dokumentarnu seriju „Ronaldinjo: Jedini i neponovljivi“, koja donosi detaljan uvid u život i karijeru jednog od najprepoznatljivijih fudbalera svih vremena.

Dugo iščekivana serija obećava intiman portret brazilske legende, prateći njegov put od skromnih početaka do svetske slave, kao i složene izazove sa kojima se suočavao van terena.

Dokumentarac prati Ronaldinjov izuzetan put od ranih dana u Porto Alegreu i ključne uloge u brazilskoj reprezentaciji do statusa globalne superzvezde u dresu Barselone.

Koristeći ekskluzivan pristup igračevom privatnom životu i do sada neviđene arhivske snimke, serija istražuje vrhunce njegove karijere, uključujući osvajanje Zlatne lopte i najvažnijih fudbalskih prvenstava. Ipak, serija ne izbegava da prikaže i mračnije strane njegove priče, poput velikih poraza i boravka u paragvajskom zatvoru.

Kako bi se što vernije prikazao Ronaldinjov uticaj na fudbal, u dokumentarcu govore neke od najvećih figura ovog sporta. Svoja sećanja i razmišljanja podeliće legende kao što su Kristijano Ronaldo, Lionel Mesi, Nejmar Džunior, Roberto Karlos, Žilberto Silva, Felipe Skolari, Karles Pujol i Galvau Bueno.

Seriju "Ronaldinjo: Jedini i neponovljivi" režirao je Luis Ara, a nastala je u koprodukciji kuća Kanal Azul i Trejler Films. Globalna premijera na Netfliksu zakazana je za 16. april 2026, piše Index.