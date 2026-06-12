Naime, u toku tribine koju je držao „Proglas“ napadnut je novinar „Frankfurtskih vesti“ Zoran Vicelarević samo zato što je postavio pitanje koje se nije svidelo učesnicima tribine.

Na njega je fizički nasrnulo „obezbeđenje“ tuklo ga i izbacilo napolje. Učesnici tribine iz „Proglasa“ su se ponašali kao da se ništa ne dešava i nastavili tribinu.

O ovom događaju govorio je i profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sociolog Vladimir Vuletić:

"Pa znate kako, meni to deluje kao da se nekakva sekta ovaj okupi. Znate šta je problem? Problem je što to naravno prate određeni mediji koji ako imate nekakve disonantne tonove, to već dovodi u pitanje tu sliku, tu predstavu koja je sektaška u značajnoj meri. I to je problem. Inače su to, kako bih rekao, gluposti u najmanju ruku i problem je što ljudi, znate, u nekom trenutku kada se osetite frustrirano, kada postanete sekta, vi na taj način se prema okolini odnosite. Vi više sa tom okolinom ni na koji način ne rezonujete, nego se vi njoj suprotstavljate, pretite joj i šta god."

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