Lučani – Dragačevsko selo Viča, jedno od najlepših i najnaseljenijih u Moravičkom okrugu, godinama je živelo bez osnovne infrastrukture. Vredni domaćini, koji se uglavnom bave proizvodnjom krompira i malina, decenijama su se borili sa lošim putem, ali sada je kroz njihove sokake konačno stigao asfalt.

Za meštane, novi put nije samo olakšanje – već prava veza sa svetom, jer će sada lakše moći da plasiraju svoje proizvode i dođu do osnovnih potrepština.

– Nama je put osnovno nešto. Više od 20 godina gazimo blato, a do prve prodavnice imamo deset kilometara. Nigde ne možemo peške osim kod komšije. Srećni smo što je konačno neko prepoznao srpskog seljaka i što ga ne zaboravlja – kaže meštanin Goran Glavonjić.

Asfaltirana deonica duga 1.500 metara rešila je jedan od ključnih problema koji je godinama mučio ovo selo.

Međutim, tu se radovi ne zaustavljaju. Infrastrukturna ulaganja nastavljaju se i u Viči i širom opštine Lučani, gde su mašine već angažovane na više lokacija.

Novi putevi donose bolju povezanost i kvalitetniji život za stotine meštana dragačevskih sela.

