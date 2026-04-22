RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

11.00 Više od igre, igrana serija

11.55 Eko minijature

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.10 Građanin

13.45 Jedan dan

14.35 Veterinarska misija

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.05 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao , igrana serija

21.00 Neboder, film

22.45 Dnevnik

23.10 Kulturni dnevnik

23.30 Abot i Kostelo sreću dr Džekila, film

00.45 Građanin

01.15 Oko/Oko magazin

02.00 Vesti

02.03 Sećanje na nedužne, prenos

02.30 Dnevnik

03.05 Neboder, film

Najava

Neboder 21.00 RTS1

Predvodnik ekipe za spasavanje talaca Ef-Bi-Aja i američki ratni veteran Vil Sojer sada radi na proceni bezbednosti nebodera. Uloge: Dvejn Džonson, Niv Kembel, Čin Han.

RTS 2

06.15 Datum

06.25 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.30 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica, kviz

08.00 Restorančić zalogajčić

08.10 Kukuriku šou

08.25 Lola i Mila

08.30 Pustolov (2006)

09.00 Čika Branin orfeum

09.15 Bontonovići

09.30 Boškove priče

09.35 Ružne reči

09.55 Kako se kalio čovek

10.20 Čitalište, čitate li išta

10.50 Dobro je dobro je znati...

11.20 Naučni portal

11.50 Slikari naive: Oda radosti – Rozalija Markov

12.25 Hemija razbija mitove

12.40 Pravo na sutra

13.10 Sveto kraljevstvo

14.00 Abot i Kostelo idu na Mars, film

15.20 Ženski raj, serija

16.00 Potera, kviz

17.15 Put pobednika

17.40 Slovo o glasovima: Aleksandra

18.10 Socijalizam ili kapitalizam

18.45 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

18.55 Odbojka: Plej of, polufinale 2, Vojvodina – Crvena zvezda, prenos

21.00 Ženski raj, serija

21.50 Hronika najavljene smrti

23.15 Apropop 3: Farmerke

23.40 Kulturni centar

00.10 Bunt

00.40 Na nišanu, serija

01.20 Volim klasiku

02.20 Odbojka: Plej of, polufinale 2, Vojvodina – Crvena zvezda

Najava

Abot i Kostelo idu na Mars 14.00 RTS2

Dvojica radnika slučajno lansiraju svemirsku raketu namenjenu za putovanje na Mars i otkrivaju da je sletanje u Nju Orleans tek početak njihovih nezgoda.

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.15 Odbačena, igrana serija

22.15 Sudbina, igrana serija

23.00 Paparaco lov

00.00 Elita – pitanja gledalaca, rijaliti šou

Najava

Paparaco lov 23.00 Pink

Sve ono što poznati misle da mogu da sakriju, ekipa emisije „Paparaco Lov“ predstavlja iz srede u sredu milionskom auditorijumu.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena, voditeljka Nataša Pavlović

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

20.50 Najbolji san, igrana serija

21.50 Radna akcija sa Tamarom

23.10 Glam i Drama

00.00 Zajedno sami, igrani film

01.45 Eksploziv

02.15 Posetioci osvajaju Ameriku, igrani film

04.00 Pobednik

04.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Radna akcija sa Tamarom 21.50 Prva

Na samom obodu sela Feketić, u opštini Mali Iđoš živi devetošlana porodica Kovači. Otac Irfan (42) i majka Fatima (32) imaju sedmoro dece: Elma (15), Senada (13), Ramadan (12), Muhamed (11), Ervin (6), Medina (4) i Elmedin (3). Irfan i Fatima su rodom sa Kosova, ali su 1999. godine izbegli i od tada su se nebrojeno puta selili sve dok se nisu skrasili u Feketiću. Sva deca školskog uzrasta redovno pohađaju lokalnu školu i pomažu mami i tati oko mlađih sestara i braće. Kovači nemaju dovoljno kreveta i spavaju na dušecima i sunđerima na podu, a pokvarila im se i mašina za veš, pa sve peru na ruke. Nemaština i loši uslovi odrazili su se na malom Ervinu (5) koji ima brojne zdravstvene probleme, a njegovo stanje se ponekad pogoršava. Pre nekoliko godina uz pomoć republičkog ministarstva i opštine Mali Iđoš dodeljena im je kuća na samoj periferiji Feketića. Iako u useljivom stanju, kuća ima mnogo nedostataka u pogledu toplotne i hidroizolacije. Porodica se snalazi oko nabavke bele tehnike i nameštaja, koji je uglavnom poklonjen ili kupljen polovan. Najveći problem kuće je krov koji prokišnjava na sve strane i stvara vlagu. U dvorištu imaju mesta za neki kokošinjac ili bašticu, ali nemaju novca da to i urede. Zato je Tamara sa svojom ekipom stigla u Feketić na poziv Saše Mihića iz Novog Sada, pa pogledajte u "Radnoj akciji sa tamarom" na Prvoj od 21.45 šta su sve uradili za ovu mnogošlanu, ali skladnu porodicu.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, serija

08.15 Sanjalica, serija

09.15 7 dana: Restart

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92, informativni program

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.00 Puls

21.00 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Lopovi, igrani film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.00 B92

Živan u pekari priča s nekim telefonom o novom hotelu što Simu jako zainetersuje, prati ga kad ovaj izađe iz pekare, pa mu zbog toga zagori pecivo. Marko nema strpljenja da ga sasluša i shvata ovo kao pogoršanje Simine demencije. Darinka nastavlja da se opija i počinje da pravi probleme. Itani je sve prijatnije u Markovom društvu. Iako je ona mnogo obrazovanija od njega, sviđa joj se što je inteligentan, dobronameran i spreman da uči. Raša pušta Ivu da ide na ekskurziju. Simi smeta što Ljubinka ošljari na poslu, a sve zbog travarskog lečenja. Posvađaju se, pa je Sima suspenduje. Mara Ajkula ima prvi radni dan u fabrici.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

13.15 Provodadžija

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.45 Žena, igrana serija

18.15 Crvene ruže, serija

18.56 Porodične tajne, serija

19.35 BINGO

20.05 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, serija

23.44 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, serija

01.05 Savetnik

01.39 Naslovna strana, kviz

02.11 1 na 1, kviz

Najava

Provodadžija 13.15 Happy

Svima je već dobro poznata priča naših starih da je nekada bilo nezamislivo da se dvoje mladih upozna bez pomoći posrednika, u narodu poznatijeg kao provodadžije.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Pretres, gost - Miša Mijatović

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

11.00 Devojka, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Alapače, igrana serija

15.05 Ko si kad ne gleda niko - gost: Lidija Vukićević

16.00 Diši duboko, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Hype zvezde

22.25 ABS šou

23.05 Koračao je mračnom stranom, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Velikani

12.15 Zdrav i prav

13.00 Tajne vinove loze, igrana serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Tajne vinove loze, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Lepota slovačkog jezika

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Zdravlje nacije

22.35 Lice nacije

23.45 Noćni program

24 KITCHEN

13.00 Eva Longorija: U potrazi za Francuskom

14.00 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova porodična kuhinja

19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

20.00 Bliski istok: Gozba sa Šejnom Delijom

STAR LIFE

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 911

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

16.40 Darma i Greg

17.05 Dobri doktor

18.00 Dobri doktor

19.00 911. Teksas

20.00 911. Teksas

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911. Nešvil

22.55 Bračne vode

23.20 Bračne vode

CINEMANIA

08.35 Verni saputnik, igrani film

10.05 Dečak s planine, film

11.55 Dani pred nama, film

13.30 Pariz može da sačeka, film

15.10 Nikada nisi zaista bio ovde, igrani film

16.45 Verni saputnik, igrani film

18.35 Kraljevska afera, film

21.00 Trgovački putnik, film

23.15 Tigrovi na šinama, film

01.30 Hvala za deljenje, film

SUPERSTAR

06.55 Prva klasa pun gas, igrana serija

07.35 Tesna koža, domaći igrani film

09.05 Masmediologija na Balkanu, domaći film

11.05 Spajdermen put bez povratka, igrani film

13.40 Tesna koža 2, domaći film

15.10 Ubistbvo i margarite, igrani film

16.50 Pregovarač, igrani film

19.10 Don Huan de Marko, igrani film

21.00 Prva klasa pun gas, igrana serija

21.45 Tajni plan, igrani film

23.30 Slomljeni grad, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.30 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.45 MasterChef Srbija

15.00 Popadija, serija

15.45 Parada, serija

16.45 Radna akcija sa Tamarom

17.45 Urgentni centar, serija

18.45 Besa, serija

19.45 Ljubavnice, film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Parada, igrana serija

23.25 Popadija, igrana serija

Blic TV

05.55 Blic dan

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Na terapiji

13.05 Scena

13.30 Državni službenik, igrana serija

14.35 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Ceca šou

23.55 Scena

00.15 Tajkun, igrana serija

01.05 Metar moga sela

01.30 Ceca šou

03.00 Bombarder, film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Puls planete

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Signal

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek 4

22.30 Kadrovi vremena: USA Originals

23.30 Top story evening