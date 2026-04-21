RTS 1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
06.05 Jutarnji program
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
10.55 Više od igre, igrana serija
12.00 Dnevnik
12.55 Sportski dnevnik
13.15 Od zlata jabuka
13.45 Jedan dan
14.10 Sveto kraljevstvo
15.00 Vesti
15.10 Ovo je Srbija
16.00 Ranjeni orao, igrana serija
17.00 Dnevnik RTV Vojvodine
17.20 Šta radite, bre
17.35 Bez komentara
17.45 Beogradska hronika
18.25 Oko/Oko magazin
19.00 Slagalica
19.25 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Ranjeni orao, igrana serija
21.00 Takovska 10
22.00 Pusti snovi, film
23.25 Dnevnik
23.45 Kulturni dnevnik
00.00 Abot i Kostelo idu na Mars, film
01.25 Kina na pozornici
02.15 Dnevnik 2
02.55 Od zlata jabuka
03.20 Oko/Oko magazin
Najava
Pusti snovi 22.00 RTS1
Ljuba Popović je prodavac u jednoj robnoj kući velegrada, mogao bi da živi mirno i lepo ali slabost su mu glumci i njihov svet. Uloge: Mija Aleksić. Nuša Marović, Mira Banjac, Dragutin Dobričanin, Mića Orlović, Bora Todorović...
RTS 2
06.20 Verski kalendar
06.25 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,
07.30 Slagalica
08.00 Nebojša Čelik šou
08.25 Lola i Mila
08.30 Štrumpfovi
08.55 Ovako vas vidimo
09.15 Plava ptica na Madagaskaru
09.15 Važne stvari
09.30 Kućni ljubimac
09.50 Đaci u velikom ratu
10.15 Iz života poznatih matematičara
10.45 Eko perspektive
11.10 Eko minijature
11.10 Eko perspektive
11.30 Eko minijature
11.40 Beogradske oaze
12.00 Hemija razbija mitove
12.30 Drita
12.55 Kreativni distrikt
13.25 Velika iluzija
14.00 Abot i Kostelo sreću nevidljivog čoveka, film
15.25 Ženski raj, serija
16.10 Znanje imanje
17.10 Pravo na sutra
17.35 Art zona
18.05 Čitanje pozorišta
18.35 Utopija
19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
19.10 Gorka osveta, serija
20.10 Kina na pozornici
21.00 Ženski raj, serija
21.45 Vasilije Popović i Pavle Ugrinov
22.20 Kliker za…: Promišljanje života, Aleksandra Pavićević
23.00 Naučni portal
23.30 Na nišanu, serija
00.15 Beogradska filharmonija: Nilsen – Simfonija četiri tempermenta
00.50 Gorka osveta, serija
01.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
01.40 Znanje imanje
02.35 Pravo na sutra
03.05 Eko perspektive
Najava
Kliker za..: promišljanje života 22.20 RTS2
U drugom delu emisije "Kliker... za promišljanje života" sa etnologom – antropologom Aleksandrom Pavićević razgovaramo o najvažnijim temama njenog dugogodišnjeg istraživačkog rada. Smrt roditelja, (kasnije i prijatelja, ali i suočavanje sa smrću tokom kovid pandemije i tragičnih događaja iz maja 23) podudara se sa proučavanjima u oblasti antropologije smrti. Rezultat tog istraživanja su tri knjige koje je objavila o ovoj temi. U vremenu u kome vladaju neizvesnost, teskoba, beznađe i strah neizostavno je pitanje kako se nositi sa njima? Kako je naš narod u stara vremena, koja Aleksandra proučava, gledao na strah, kako je lečio ovu bolest, a kako to radi danas? U kontekstu direktnog kontakta sa smrću i strahom, kroz istraživanja, ali i iskustveno, gošća "Klikera..." pojašnjava šta joj je donelo otkrivanje sela i veza sa prirodom u Šumadijskom Zanzibaru, kako zove Donju Crnuću u kojoj smo razgovarali. Koliko nas priroda obnavlja, da li i koliko u njenoj suštinskoj jednostavnosti, život ponovo zadobija smisao? Zbog čega smo se otuđili od ritma Prirode i kakvi su nam rituali potrebni za bolji, smisleniji život?
PINK
05.30 Novo jutro, jutarnji program
11.00 Premijera, emisija
11.15 Ekskluzivno, emisija
11.30 Elita – uživo, rijaliti šou
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.45 Elita – uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita – uživo, rijaliti šou
17.45 Oteta, igrana serija
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
20.30 Odbačena, igrana serija
21.30 Sudbina, igrana serija
22.00 Amidži šou, Ognjen Amidžić
00.00 Elita – žurka, rijaliti šou
Najava
Amidži šou 22.00 Pink
Ognjen Amidžić ugostiće izuzetno zanimljivu i aktuelnu postavu gostiju: Mitar Mirić, Miljan Prljeta, Naledi Repaja, Stevan Radivojević, Anđela Stojković, Dejan Dragojević.
PRVA
05.55 Jutro, jutarnji program
10.00 Dan na dan
13.00 Vesti, informativni program
13.10 150 minuta
15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga
16.00 Praktična žena
17.00 Ekskluziv
17.30 Pobednik, kviz
18.00 Vesti, informativni program
19.00 Pogodi cenu tačno, kviz
20.00 Loto
20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija
21.00 Najbolji san, igrana serija
22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić
23.00 Glam i Drama
00.00 Posetioci osvajaju Ameriku, igrani film
01.30 Ekskluziv
02.00 Nikad nije kasno, muzički program
Najava
Hajde da se volimo 22.00 Prva
Emisija „Hajde da se volimo“ ceni prave vrednosti i zato su njihovi gosti posebna deca. Četvoro dece iz iste porodice osvojilo je više od 300 medalja iz različitih oblasti. Vasilije, Jovan. Stefan, Ilija i njihova mama Jelena Hadži Purić su „kuća puna znanja“. Muzika je možda jedini jezik koji svi razumemo. Upravo je preko pesme jedna Finkinja zavolela Balkan, naš jezik i našu muziku. Elica danas na srpskom peva narodnjake i kaže da je Balkan postao njen drugi dom. Sličnu priču Elicinoj ima i Stiv Lin, odnosno Steva Tajvanac - ulični svirač sa Tajvana koji je, sticajem okolnosti, završio na Balkanu. Upoznao je kulturu, pomalo jezik i muziku – prosto se srodio sa ovim podnebljem. Sam pogled na njega i njegovu gitaru uveseljava ljude. I on je, kakva slučajnost, zavoleo ljude u Srbiji. Pogledajte na Prvoj televiziji vešeras od 22.00 kako mu je ekipa emisije "Hajde da se volimo" priredila iznenađenje. Junakinja sledeće priče ostavila je svoj život u Holandiji i sa svojih 80 godina odlučila da provede ostatak života u Srbiji, u Zrenjaninu. Njihova ljubav traje preko 55 godina i dokaz je da su pažnja i razumevanje recept za sve.
B92
06.00 Crtani filmovi
07.15 Sanjalica, igrana serija
08.15 Sanjalica, igrana serija
09.15 7 dana: Scena
10.30 Želim da ti kažem
12.00 Vesti B92
12.15 Štoperica, kviz
12.45 Sinđelići, serija
14.00 Ruže i greh, igrana serija
15.00 Paramparčad, igrana serija
16.00 Vesti B92
16.30 B92 sportski pregled
17.00 Fokus B92
18.00 Kolo sreće, kviz
18.50 Vesti B92, informativni program
19.05 Sanjalica, igrana serija
20.05 48 sati svadba
21.05 Pelagijin venac, igrana serija
22.00 Vesti B92, informativni program
22.15 Zli poručnik: Nju Orleans film
00.00 48 sati svadba
01.00 Kolo sreće, kviz
01.45 Štoperica, kviz
02.15 Pelagijin venac, igrana serija
Najava
Pelagijin venac 21.05 B92
Lidijin odnos sa Vladanom se menja, sada je on taj koji bi trebalo nju da uteši, a ne ume. Mara Ajkula i Subotićka se posvađaju. Subotićka joj spočita kako je izgledala Marina veza sa Zlatkom. Raša je oduševljen kad sretne Maru, jer je zna kao šampionku u plivanju. Darinka tuguje zbog gubitka, počinje sve više da se opija. Emilija se osvešćuje povodom Džimija, shvata da je on oronuli alkoholičar. S druge strane, Zravko pokazuje spremnost da se bori za Emiliju. Živan javlja Subotićki da je sredio posao Mari.
Happy
05.50 Dobro jutro, Srbijo
10.00 Radio Happy
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
13.57 Telemaster 1
14.27 1 na 1, kviz
15.00 Posle ručka
16.30 Telemaster 2
17.04 Naslovna strana, kviz
17.41 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.10 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
21.30 Muzički specijal
23.00 Žena, igrana serija
23.51 Crvene ruže, serija
00.43 Porodične tajne, serija
01.23 Naslovne strane
01.55 1 na 1, kviz
02.25 Posle ručka
03.52 Aktuelnosti
Najava
Porodične tajne 19.10 Happy
Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.
HYPE TV
07.00 City Hype
08.00 Male stvari - gosti: Darko Kojić Koja, Lazar Jovanović
09.30 Bos ili hadžija, igrana serija
10.30 Aviondžije, igrana serija
11.00 Prekobrojna, igrani film
13.00 City Hype
14.00 Hype zvezde
16.00 Devojka, igrani film
18.00 Bos ili hadžija, igrana serija
19.00 City Hype
20.00 Podcast: Opa šou; gosti: Neša Saita, Nela Bijanić, Tijana Stojić, Peđa Vujić
21.30 Aviondžije, igrana serija
22.00 (Ne) dokazani - Nevena Bogdanović
23.00 Fragmenti, igrani film
01.00 Bos ili hadžija, igrana serija
RTV PANČEVO
06.35 Bugarske ruže
07.00 Buđenje uz TV Pančevo
10.10 Šapa na dlanu
12.15 Sportsko oko
13.00 Tajne vinove loze, igrana serija
14.10 Velikani
14.30 Hronika Pančeva
16.00 Vojvođanska događanja
16.30 Uključenje u program TV Informera
18.00 Tajne vinove loze, igrana serija
19.00 Velike vesti
19.35 Buna ziua!
21.00 Zdrav i prav
21.35 U centru pažnje
22.00 Velike vesti
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
24 KITCHEN
12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
13.00 Pecite sa Akisom
14.00 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula
16.00 Izlet sa Kertisom Stounom
16.30 Prijatno
17.00 Pecite sa Akisom
18.00 Donalova porodična kuhinja
19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši
20.00 Jednostavno: Suzi
20.55 Kuhinje sveta
STAR LIFE
06.00 Darma i Greg
07.35 Uvod u anatomiju
09.15 Vatrogasna stanica 19
11.05 Vampirski dnevnici
12.00 Elsbet
12.55 Bračne vode
14.45 8 jednostavnih pravila
15.15 Darma i Greg
17.05 Dobri doktor
19.00 Uvod u anatomiju
20.00 Uvod u anatomiju
21.00 Vampirski dnevnici
22.00 911
22.55 Bračne vode
CINEMANIA
05.15 Meri Šeli, film
07.15 Kuća na jugu, igrani film
08.50 Snežana, film
10.30 Snežana, film
12.05 Dečak s planine, film
13.55 Na udaru, film
15.45 Pariz može da sačeka, film
17.25 Kuća na jugu, igrani film
19.05 Verni saputnik, igrani film
21.00 Tigrovi na šinama, film
23.15 Sledbenik, igrani film
01.05 Zečja rupa, film
02.35 Grad greha 2, igrani film
SUPERSTAR
07.25 Prva klasa pun gas, domaća igrana serija
08.15 Laf u srcu, domaći igrani sfilm
09.55 Obračun u kazino kabareu, domaći igrani film
11.25 Spajdermen daleko od kuće, igrani film
13.40 Tesna koža, domaći igrani film
15.10 Posle sumraka, igrani film
16.55 Šaft, igrani film
18.45 Beli prah, igrani film
21.00 Prva klasa pun gas, domaća igrana serija
21.45 U zasedi, igrani film
23.30 Telo od laži, igrani film
PRVA PLUS
10.00 Tate, serija
11.35 Pogrešan čovek, serija
12.20 Andrija i Anđelka, serija
13.40 MasterChef Srbija
14.45 Popadija, serija
15.45 Parada, serija
16.25 Radna akcija sa Tamarom
17.30 Urgentni centar, serija
18.45 Besa, serija
19.45 Svemir između nas, igrani film
21.55 Andrija i Anđelka, serija
22.30 Parada, serija
23.25 Popadija, serija
Blic TV
05.50 Blic dan
07.00 Jutro na Blic
11.00 Blic dan
12.15 Nije srpski ćutati
13.00 Metar moga sela
13.30 Scena
13.50 Državni službenik, igrana serija
14.40 Zabranjeno voće, igrana serija
15.30 Vesti
15.50 Zabranjeno voće, igrana serija
16.45 Blic uživo
17.30 Vesti
18.00 Istine i laži, igrana serija
18.50 Scena
19.10 Metar moga sela
19.30 Državni službenik, igrana serija
20.25 Kad lišće pada, igrana serija
21.20 Kad lišće pada, igrana serija
22.15 Podkast: Životna priča
23.25 Scena
23.45 Tajkun, igrana serija
00.35 Krokodil i njegov nilski konj, igrani film
NEWSMAX BALKANS
06.30 Prozori Balkana
07.00 Otvori oči
10.00 Vesti
10.10 Stav dana
10.30 Prozori Balkana
11.00 Perspektiva
12.00 Presek
12.30 Top story
13.00 Tražim reč
14.00 Vesti
14.10 Naša priča
15.00 Presek
15.30 Naša priča
16.00 Sinteza
17.00 Vesti
17.10 Stav regiona
18.00 Presek
19.00 Stav dana
19.30 Nasa priča
20.00 Vesti
20.10 Bizlife week
20.30 Prozori Balkana
21.00 Sinteza
22.00 Presek
22.30 Kadrovi vremena: Dekade
23.30 Top story evening
Komentari (0)