RTS 1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

06.05 Jutarnji program

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

10.55 Više od igre, igrana serija

12.00 Dnevnik

12.55 Sportski dnevnik

13.15 Od zlata jabuka

13.45 Jedan dan

14.10 Sveto kraljevstvo

15.00 Vesti

15.10 Ovo je Srbija

16.00 Ranjeni orao, igrana serija

17.00 Dnevnik RTV Vojvodine

17.20 Šta radite, bre

17.35 Bez komentara

17.45 Beogradska hronika

18.25 Oko/Oko magazin

19.00 Slagalica

19.25 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Ranjeni orao, igrana serija

21.00 Takovska 10

22.00 Pusti snovi, film

23.25 Dnevnik

23.45 Kulturni dnevnik

00.00 Abot i Kostelo idu na Mars, film

01.25 Kina na pozornici

02.15 Dnevnik 2

02.55 Od zlata jabuka

03.20 Oko/Oko magazin

Najava

Pusti snovi 22.00 RTS1

Ljuba Popović je prodavac u jednoj robnoj kući velegrada, mogao bi da živi mirno i lepo ali slabost su mu glumci i njihov svet. Uloge: Mija Aleksić. Nuša Marović, Mira Banjac, Dragutin Dobričanin, Mića Orlović, Bora Todorović...

RTS 2

06.20 Verski kalendar

06.25 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro: Zlatna ploča,

07.30 Slagalica

08.00 Nebojša Čelik šou

08.25 Lola i Mila

08.30 Štrumpfovi

08.55 Ovako vas vidimo

09.15 Plava ptica na Madagaskaru

09.15 Važne stvari

09.30 Kućni ljubimac

09.50 Đaci u velikom ratu

10.15 Iz života poznatih matematičara

10.45 Eko perspektive

11.10 Eko minijature

11.10 Eko perspektive

11.30 Eko minijature

11.40 Beogradske oaze

12.00 Hemija razbija mitove

12.30 Drita

12.55 Kreativni distrikt

13.25 Velika iluzija

14.00 Abot i Kostelo sreću nevidljivog čoveka, film

15.25 Ženski raj, serija

16.10 Znanje imanje

17.10 Pravo na sutra

17.35 Art zona

18.05 Čitanje pozorišta

18.35 Utopija

19.05 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

19.10 Gorka osveta, serija

20.10 Kina na pozornici

21.00 Ženski raj, serija

21.45 Vasilije Popović i Pavle Ugrinov

22.20 Kliker za…: Promišljanje života, Aleksandra Pavićević

23.00 Naučni portal

23.30 Na nišanu, serija

00.15 Beogradska filharmonija: Nilsen – Simfonija četiri tempermenta

00.50 Gorka osveta, serija

01.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

01.40 Znanje imanje

02.35 Pravo na sutra

03.05 Eko perspektive

Najava

Kliker za..: promišljanje života 22.20 RTS2

U drugom delu emisije "Kliker... za promišljanje života" sa etnologom – antropologom Aleksandrom Pavićević razgovaramo o najvažnijim temama njenog dugogodišnjeg istraživačkog rada. Smrt roditelja, (kasnije i prijatelja, ali i suočavanje sa smrću tokom kovid pandemije i tragičnih događaja iz maja 23) podudara se sa proučavanjima u oblasti antropologije smrti. Rezultat tog istraživanja su tri knjige koje je objavila o ovoj temi. U vremenu u kome vladaju neizvesnost, teskoba, beznađe i strah neizostavno je pitanje kako se nositi sa njima? Kako je naš narod u stara vremena, koja Aleksandra proučava, gledao na strah, kako je lečio ovu bolest, a kako to radi danas? U kontekstu direktnog kontakta sa smrću i strahom, kroz istraživanja, ali i iskustveno, gošća "Klikera..." pojašnjava šta joj je donelo otkrivanje sela i veza sa prirodom u Šumadijskom Zanzibaru, kako zove Donju Crnuću u kojoj smo razgovarali. Koliko nas priroda obnavlja, da li i koliko u njenoj suštinskoj jednostavnosti, život ponovo zadobija smisao? Zbog čega smo se otuđili od ritma Prirode i kakvi su nam rituali potrebni za bolji, smisleniji život?

PINK

05.30 Novo jutro, jutarnji program

11.00 Premijera, emisija

11.15 Ekskluzivno, emisija

11.30 Elita – uživo, rijaliti šou

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.45 Elita – uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita – uživo, rijaliti šou

17.45 Oteta, igrana serija

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

20.30 Odbačena, igrana serija

21.30 Sudbina, igrana serija

22.00 Amidži šou, Ognjen Amidžić

00.00 Elita – žurka, rijaliti šou

Najava

Amidži šou 22.00 Pink

Ognjen Amidžić ugostiće izuzetno zanimljivu i aktuelnu postavu gostiju: Mitar Mirić, Miljan Prljeta, Naledi Repaja, Stevan Radivojević, Anđela Stojković, Dejan Dragojević.

PRVA

05.55 Jutro, jutarnji program

10.00 Dan na dan

13.00 Vesti, informativni program

13.10 150 minuta

15.45 Biostile - vaše zdravlje, naša briga

16.00 Praktična žena

17.00 Ekskluziv

17.30 Pobednik, kviz

18.00 Vesti, informativni program

19.00 Pogodi cenu tačno, kviz

20.00 Loto

20.10 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, igrana serija

21.00 Najbolji san, igrana serija

22.00 Hajde da se volimo, voditelji: Danijela Pantić i Zoran Pajić

23.00 Glam i Drama

00.00 Posetioci osvajaju Ameriku, igrani film

01.30 Ekskluziv

02.00 Nikad nije kasno, muzički program

Najava

Hajde da se volimo 22.00 Prva

Emisija „Hajde da se volimo“ ceni prave vrednosti i zato su njihovi gosti posebna deca. Četvoro dece iz iste porodice osvojilo je više od 300 medalja iz različitih oblasti. Vasilije, Jovan. Stefan, Ilija i njihova mama Jelena Hadži Purić su „kuća puna znanja“. Muzika je možda jedini jezik koji svi razumemo. Upravo je preko pesme jedna Finkinja zavolela Balkan, naš jezik i našu muziku. Elica danas na srpskom peva narodnjake i kaže da je Balkan postao njen drugi dom. Sličnu priču Elicinoj ima i Stiv Lin, odnosno Steva Tajvanac - ulični svirač sa Tajvana koji je, sticajem okolnosti, završio na Balkanu. Upoznao je kulturu, pomalo jezik i muziku – prosto se srodio sa ovim podnebljem. Sam pogled na njega i njegovu gitaru uveseljava ljude. I on je, kakva slučajnost, zavoleo ljude u Srbiji. Pogledajte na Prvoj televiziji vešeras od 22.00 kako mu je ekipa emisije "Hajde da se volimo" priredila iznenađenje. Junakinja sledeće priče ostavila je svoj život u Holandiji i sa svojih 80 godina odlučila da provede ostatak života u Srbiji, u Zrenjaninu. Njihova ljubav traje preko 55 godina i dokaz je da su pažnja i razumevanje recept za sve.

B92

06.00 Crtani filmovi

07.15 Sanjalica, igrana serija

08.15 Sanjalica, igrana serija

09.15 7 dana: Scena

10.30 Želim da ti kažem

12.00 Vesti B92

12.15 Štoperica, kviz

12.45 Sinđelići, serija

14.00 Ruže i greh, igrana serija

15.00 Paramparčad, igrana serija

16.00 Vesti B92

16.30 B92 sportski pregled

17.00 Fokus B92

18.00 Kolo sreće, kviz

18.50 Vesti B92, informativni program

19.05 Sanjalica, igrana serija

20.05 48 sati svadba

21.05 Pelagijin venac, igrana serija

22.00 Vesti B92, informativni program

22.15 Zli poručnik: Nju Orleans film

00.00 48 sati svadba

01.00 Kolo sreće, kviz

01.45 Štoperica, kviz

02.15 Pelagijin venac, igrana serija

Najava

Pelagijin venac 21.05 B92

Lidijin odnos sa Vladanom se menja, sada je on taj koji bi trebalo nju da uteši, a ne ume. Mara Ajkula i Subotićka se posvađaju. Subotićka joj spočita kako je izgledala Marina veza sa Zlatkom. Raša je oduševljen kad sretne Maru, jer je zna kao šampionku u plivanju. Darinka tuguje zbog gubitka, počinje sve više da se opija. Emilija se osvešćuje povodom Džimija, shvata da je on oronuli alkoholičar. S druge strane, Zravko pokazuje spremnost da se bori za Emiliju. Živan javlja Subotićki da je sredio posao Mari.

Happy

05.50 Dobro jutro, Srbijo

10.00 Radio Happy

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

13.57 Telemaster 1

14.27 1 na 1, kviz

15.00 Posle ručka

16.30 Telemaster 2

17.04 Naslovna strana, kviz

17.41 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.10 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

21.30 Muzički specijal

23.00 Žena, igrana serija

23.51 Crvene ruže, serija

00.43 Porodične tajne, serija

01.23 Naslovne strane

01.55 1 na 1, kviz

02.25 Posle ručka

03.52 Aktuelnosti

Najava

Porodične tajne 19.10 Happy

Serija prati živote Ilgaza, uglednog javnog tužioca i Džejlin, mlade advokatice, od trenutka kada im se putevi ukrste zbog ubistva u čijem rasvetljavanju učestvuju.

HYPE TV

07.00 City Hype

08.00 Male stvari - gosti: Darko Kojić Koja, Lazar Jovanović

09.30 Bos ili hadžija, igrana serija

10.30 Aviondžije, igrana serija

11.00 Prekobrojna, igrani film

13.00 City Hype

14.00 Hype zvezde

16.00 Devojka, igrani film

18.00 Bos ili hadžija, igrana serija

19.00 City Hype

20.00 Podcast: Opa šou; gosti: Neša Saita, Nela Bijanić, Tijana Stojić, Peđa Vujić

21.30 Aviondžije, igrana serija

22.00 (Ne) dokazani - Nevena Bogdanović

23.00 Fragmenti, igrani film

01.00 Bos ili hadžija, igrana serija

RTV PANČEVO

06.35 Bugarske ruže

07.00 Buđenje uz TV Pančevo

10.10 Šapa na dlanu

12.15 Sportsko oko

13.00 Tajne vinove loze, igrana serija

14.10 Velikani

14.30 Hronika Pančeva

16.00 Vojvođanska događanja

16.30 Uključenje u program TV Informera

18.00 Tajne vinove loze, igrana serija

19.00 Velike vesti

19.35 Buna ziua!

21.00 Zdrav i prav

21.35 U centru pažnje

22.00 Velike vesti

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

24 KITCHEN

12.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

13.00 Pecite sa Akisom

14.00 Rik Stajn: Od Venecije do Istanbula

16.00 Izlet sa Kertisom Stounom

16.30 Prijatno

17.00 Pecite sa Akisom

18.00 Donalova porodična kuhinja

19.00 Dejvid Roko: Domaći slatkiši

20.00 Jednostavno: Suzi

20.55 Kuhinje sveta

STAR LIFE

06.00 Darma i Greg

07.35 Uvod u anatomiju

09.15 Vatrogasna stanica 19

11.05 Vampirski dnevnici

12.00 Elsbet

12.55 Bračne vode

14.45 8 jednostavnih pravila

15.15 Darma i Greg

17.05 Dobri doktor

19.00 Uvod u anatomiju

20.00 Uvod u anatomiju

21.00 Vampirski dnevnici

22.00 911

22.55 Bračne vode

CINEMANIA

05.15 Meri Šeli, film

07.15 Kuća na jugu, igrani film

08.50 Snežana, film

10.30 Snežana, film

12.05 Dečak s planine, film

13.55 Na udaru, film

15.45 Pariz može da sačeka, film

17.25 Kuća na jugu, igrani film

19.05 Verni saputnik, igrani film

21.00 Tigrovi na šinama, film

23.15 Sledbenik, igrani film

01.05 Zečja rupa, film

02.35 Grad greha 2, igrani film

SUPERSTAR

07.25 Prva klasa pun gas, domaća igrana serija

08.15 Laf u srcu, domaći igrani sfilm

09.55 Obračun u kazino kabareu, domaći igrani film

11.25 Spajdermen daleko od kuće, igrani film

13.40 Tesna koža, domaći igrani film

15.10 Posle sumraka, igrani film

16.55 Šaft, igrani film

18.45 Beli prah, igrani film

21.00 Prva klasa pun gas, domaća igrana serija

21.45 U zasedi, igrani film

23.30 Telo od laži, igrani film

PRVA PLUS

10.00 Tate, serija

11.35 Pogrešan čovek, serija

12.20 Andrija i Anđelka, serija

13.40 MasterChef Srbija

14.45 Popadija, serija

15.45 Parada, serija

16.25 Radna akcija sa Tamarom

17.30 Urgentni centar, serija

18.45 Besa, serija

19.45 Svemir između nas, igrani film

21.55 Andrija i Anđelka, serija

22.30 Parada, serija

23.25 Popadija, serija

Blic TV

05.50 Blic dan

07.00 Jutro na Blic

11.00 Blic dan

12.15 Nije srpski ćutati

13.00 Metar moga sela

13.30 Scena

13.50 Državni službenik, igrana serija

14.40 Zabranjeno voće, igrana serija

15.30 Vesti

15.50 Zabranjeno voće, igrana serija

16.45 Blic uživo

17.30 Vesti

18.00 Istine i laži, igrana serija

18.50 Scena

19.10 Metar moga sela

19.30 Državni službenik, igrana serija

20.25 Kad lišće pada, igrana serija

21.20 Kad lišće pada, igrana serija

22.15 Podkast: Životna priča

23.25 Scena

23.45 Tajkun, igrana serija

00.35 Krokodil i njegov nilski konj, igrani film

NEWSMAX BALKANS

06.30 Prozori Balkana

07.00 Otvori oči

10.00 Vesti

10.10 Stav dana

10.30 Prozori Balkana

11.00 Perspektiva

12.00 Presek

12.30 Top story

13.00 Tražim reč

14.00 Vesti

14.10 Naša priča

15.00 Presek

15.30 Naša priča

16.00 Sinteza

17.00 Vesti

17.10 Stav regiona

18.00 Presek

19.00 Stav dana

19.30 Nasa priča

20.00 Vesti

20.10 Bizlife week

20.30 Prozori Balkana

21.00 Sinteza

22.00 Presek

22.30 Kadrovi vremena: Dekade

23.30 Top story evening