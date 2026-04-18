RTS1
05.55 Jutarnji program
06.00 Vesti
08.00 Jutarnji dnevnik
08.30 Jutarnji program
09.00 Šarenica
11.00 Na večeri kod
12.00 Dnevnik
12.25 Vreme, stanje na putevima
12.35 Nepoznati prijatelj
12.50 Ana je preživela napad
13.05 Treniraj sa šampionom: Aleksandar Maksimov
13.40 Put pobednika
14.05 TV lica… kao sav normalan svet
14.55 Gastronomad
15.10 Vesti
15.20 Novi početak
16.30 Vesti
16.35 Suton, igrana serija
18.30 Kvadratura kruga
19.00 Slagalica, kviz
19.20 Vreme
19.30 Dnevnik
20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija
21.00 Superpotera, kviz
22.05 Titanik, film
00.00 Vesti
01.30 Šarenica
03.10 Dnevnik 2
03.45 Gastronomad
04.00 TV lica… kao sav normalan svet
04.45 Eko minijature
Najava
Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1
U prvoj epizodi serije "Zvaćeš se Varvara" na praznom putu u ravnici, mlada Mina stopira bez jasnog cilja. U sanitetu upoznaje Trapija, a njihovo putovanje prerasta u intiman razgovor dvoje stranaca koji nose sopstvene gubitke i razočaranja. U manastiru, mlada monahinja Varvara potiskuje telesni i emotivni nemir, pokušavajući da pronađe mir u strogoj svakodnevici… Uloge tumače: Una Lučić, Katarina Marković, Anita Ognjanović, Čubrilo Čupić, Danica Ristovski, Andrija Kuzmanović, Ljubiša Milišić, Nikola Pejaković, Vasilije Milić, Zoran Cvijanović, Branka Šelić, Mina Mićović.
RTS2
06.20 Verski kalendar
06.30 Datum
06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku
06.40 Koncert za dobro jutro
07.30 Slagalica
08.00 Poletarac
08.30 Štrumpfovi
08.50 Avanture Heti Feder
09.25 Pustolov (2006)
09.55 Dobro je, dobro je znati:..
10.30 Arhiv.doc
11.25 Magazin Srbija na vezi
12.10 Dozvolite…
12.40 Mesto za nas
13.10 Studio znanja
14.10 Eko perspektive
15.00 Beogradske oaze
15.25 Velika iluzija
16.00 Koncert za anđele
17.55 Čavka, film
19.30 Vučje bobice, film
21.15 Zvezde među zvezdama – sećanje na Šabana Šaulića
22.05 Na nišanu, serija
22.5‘ TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Rodoljupci
00.30 41. Beogradski džez festival festival – Henri Texier Indian trio
01.40 Velika iluzija
02.15 Zvezde među zvezdama – sećanje na Šabana Šaulića
03.05 Studio znanja
04.00 Vučje bobice, film
Vučje bobice 19.30 RTS2
Aktuelna filmska priča odslikava stalne napore četvoročlane porodice da odgovori na brojne izazove modernog života u gradu, ujedno prikazujući i težnju onih mlađih članova da rešenje svega pronađu u smirenijem seoskom okruženju. Anđa, koja boluje od astme, i njen brat Aleksa pokušavaju da pronađu svoj put do sreće. Oni se odlučuju za beg na selo, kada sve postaje jedna avantura, puna neizvesnosti i neočekivanih obrta. Uloge: Tijana Čurović, Rastko Janković, Nada Blam.
PINK
05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program
13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program
13.30 Elita - uživo, rijaliti šou
14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program
15.30 Elita - uživo, rijaliti šou
17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković
18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program
19.30 Klopka ljubavi, igrana serija
21.00 Pinkove zvezde, muzički program
00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou
Najava
Magazin In 17.00 Pink
Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.
PRVA
06.00 Pobednik
06.25 Ekskluziv
06.50 Plodovi
07.55 Jutro, jutarnji program
12.00 Žikina Šarenica, voditelji: Živorad Žika Nikolić i Kristina Iglendža
14.30 Galileo
15.15 Radna akcija sa Tamarom, voditeljka Tamara Grujić
16.45 MasterChef Srbija
18.00 Vesti, informativni program
18.50 Eksploziv
19.25 Nećete verovati
20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija
21.00 Zvezde Granda, muzički program
01.15 Ekskluziv
01.45 Glam i Drama
02.30 Pobednik
03.00 Eksploziv
03.30 Pogodi cenu tačno, kviz
Najava
Žikina Šarenica 12.00 Prva
Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija će na programu TV Prva, biti svake subote, a Žiki će u „Žikinoj šarenici“ pridružiti Kristina Iglendža.
B92
06.00 Štoperica, kviz
07.00 Sinđelići, domaća igrana serija
08.00 Plodno i rodno
09.30 U kuhinji sa tečom
10.00 Slatkara
10.30 Paramparčad, igrana serija
12.30 U kuhinji sa tečom
13.00 Prva klasa
13.30 Pričam danju pevam noću
14.30 U tuđoj koži
15.30 B92 sportski pregled
16.00 Vesti B92, informativni program
16.30 Automoto šou
17.15 Sa Žikom po Srbiji
18.00 7 dana: Šargarepa šou
19.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija
20.00 Hajde da se volimo, igrani film
22.00 48 sati svadba
23.00 U tuđoj koži
00.00 Kuhinja, igrana serija
01.00 Kuhinja, igrana serija
02.00 Dug moru, domaća, igrana serija
03.00 Dug moru, igrana serija
Najava
Prva klasa 13.00 B92
U "Prvoj klasi" ove subote od 13.00 na B92 pogledajte ekskluzivan razgovor sa jednom od najznačajnijih glumica regiona - Mirjanom Karanović. Kroz intiman i snažan intervju, emisija otvara teme položaja žene nekada i danas, slobode kao ličnog izbora, ali i cene istine, kako u umetnosti, tako i u životu. Polazeći od lika Petrije, žene koja je živela bez prava na izbor, razgovor se širi na savremeni trenutak — na pitanje da li su žene danas zaista ravnopravne ili su samo naučile da budu izdržljivije. Mirjana Karanović govori o svom umetničkom putu, profesionalnim i ličnim izazovima, kao i o slobodi kao najvažnijem kriterijumu u životu i radu. Epizoda donosi i širi društveni kontekst kroz relevantne podatke o položaju žena u Srbiji danas — od zastupljenosti u javnom životu i obrazovanju, do ekonomskih nejednakosti i nevidljivog rada žena u domaćinstvu. "Prva klasa" Dragane Radosavljević ove subote ne donosi samo intervju, već i snažnu društvenu temu — gde se kroz umetnost i ličnu priču otvara pitanje koliko smo kao društvo zaista napredovali i koliko je Petrija i dalje među nama.
STB
06.10 Zagrljaj prirode
07.07 Profil
09.05 Srcem kroz Srbiju
10.07 Duhovnici
11.07 Sveta zemlja jedna priča
13.07 Zdravlje i vi
14.06 Biljana za vas
15.33 TV Šopingmanija
16.00 Tehnomanija karavan sreće
17.10 TV Šopingmanija
17.20 Subotom u 5
19.07 Vaše zdravlje naša briga
20.10 Srpski spomenici
20.35 Čuvajmo svoje
21.20 Predvideti nepredvidivo
22.10 TV Šopingmanija
22.20 Subotom u 5
Najava
Profil 07.07 STB
U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.
RTV1
07.00 TV šifonjer
07.30 As nad asovima
08.25 Dobro jutro, Lenjivci!
10.00 Vesti
10.05 Avanture Banetove Leteće gitare
10.30 Priče od kojih se raste
11.00 Signali
12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom
12.05 Akademac, program za mlade
12.30 Srcem kroz Srbiju
13.14 Koncert kod RTV sata
13.45 Moja priča
14.15 Petkazanjezabavni program
15.10 Klub mladih milijardera, igrani film
17.00 TV dnevnik
17.30 Tri note
18.00 Čari ribolova
18.30 Sa druge strane
19.00 Sportski objektiv
19.30 TV dnevnik
20.05 Napuštajući Avganistan, igrani film
22.00 Vojvođanski dnevnik
22.30 Prijatelji zauvek
23.28 Istrage gospođice Fišer, igrana serija
00.22 Moja priča
00.47 Sa druge strane
01.12 Koncert kod RTV sata
01.40 Srcem kroz Srbiju
Najava
Klub mladih milijardera 15.10 RTV1
Pod vodstvom kolege sa koledža Džoa, grupa mladića iz dobrostojećih porodica smišlja plan kako se nabrzinu obogatiti putem tzv. „Piramide sreće“.
RTV Pančevo
06.35 Buna ziua
07.05 Bugarske ruže
07.35 Makedonski ubavini
08.00 Po vašem izboru
10.10 Velikani
12.10 Deca su ukras sveta
13.00 Komnet Srbija
14.00 Veze
16.20 Velike vesti
16.45 Intervju
17.30 Zdravlje nacije
18.00 Povratak kući, serija
19.00 Velike vesti
19.35 Bohemska rapsodija
20.05 Uključenje u program TV Informera
21.00 Kroz vihor vremena
21.30 TV atelje
22.00 Velike vesti
22.35 Doku. program
23.05 Noćni program
Najava
Povratak kući 18.00 Pančevo
Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.
Happy
05.50 Dobro jutro Srbijo
10.00 Radio Happy
12.35 Biostil TV prodaja
12.50 Vesti
13.00 Telestar TV prodaja
13.15 Provodadžije
14.00 Telemaster 1
14.30 1 na 1, kviz
15.00 Raspevana subota
16.30 Telemaster 2
17.05 Naslovna strana, kviz
17.40 Žena, igrana serija
18.23 Crvene ruže, serija
19.03 Porodične tajne, serija
20.00 Aktuelnosti
23.00 Žena, igrana serija
23.47 Crvene ruže, serija
00.27 Porodične tajne, igrana serija
01.07 1 na 1, kviz
01.36 Radio Happy
Najava
Crvene ruže 23.47 Happy
Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.
SUPERSTAR
06.10 Idi mi dođi mi, domaći igrani film
07.40 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, domaći igrani film
09.30 Blic, igrani film
11.15 Džoker, igrani film
12.55 Ubrzanje, igrani film
14.30 Mobilni, igrani film
16.10 Krvavi rat, igrani film
18.00 Trka smrti, igrani film
20.00 Nedelja, domaća igrana serija
21.00 Nedelja, domaća igrana serija
22.00 Nepristojna ponuda, igrani film
00.05 Porotnik, igrani film
Najava
Nepristojna ponuda 22.00 Superstar
U poslednjem pokušaju da spasu svoju kuću iz snova, mladi bračni par Dejvid i Dajana odlaze u Las Vegas da u kockarnicama osvoje novac za hipoteku.
Prva Plus
05.45 Crni Gruja, igrana serija
06.19 Radna akcija sa Tamarom
08.35 Andrija i Anđelka, serija
09.05 Reci 8
10.00 Crni Gruja, igrana serija
10.40 Andrija i Anđelka, serija
11.40 Popadija, serija
16.15 Crni Gruja, igrana serija
17.00 Reci 8
17.50 Radna akcija sa Tamarom
23.00 Najtraženiji čovek, film
00.55 Urgentni centar, igrana serija
Blic TV
07.30 Jutro na Blic
10.30 Državni službenik, serija
13.45 Vesti
14.00 Neka ti je slatko
14.45 Na terapiji
15.30 Scena
15.50 Šou Stoperka - Goca Tržan
17.30 Vesti
17.45 Metar moga sela
18.15 Kad lišće pada, igrana serija
22.50 Rane, igrani film
00.35 Balkanskom ulicom
02.00 Neka ti je slatko
02.45 Scena
03.05 Šou Stoperka - Goca Tržan
UNA TV
09.55 Tri karte za Holivud, film
12.05 Državni službenik, serija
13.00 Una vesti
13.05 Zašto baš on?, film
15.05 SportUna
16.05 Mućke, serija
17.25 Jedno pitanje
18.30 Una dan
19.00 To je život: Bokserke
19.25 Devojački most, domaći film
21.15 Državni službenik, serija
22.05 Spajdermen, igrani film
00.20 Spajdermen 2, igrani film
HYPE TV
07.00 Tech Lifestyle
07.30 Mobil auto
08.00 Aviondžije, igrana serija
10.00 Šašava planeta
11.00 Šta radiš večeras, igrani film
13.00 Hype zvezde
14.30 Tech Lifestyle
15.00 Sada i ovde; gost - Marija Janković
17.00 Jovana Lukina, igrani film
19.00 Mobil auto
20.00 Alapače, igrana serija
21.00 Pretres, gost - Miša Mijatović
23.00 Gradski lovac, igrani film
01.00 Aviondžije, igrana serija
Cinemania
11.40 Mrvica i rudnik zlata, film
13.05 Kuća kraljevog namesnika, film
14.55 Drugačiji otac, igrani film
17.00 Ukradena lepota, film
19.05 Hari Braun, igrani film
21.00 Dobro vreme, igrani film
22.50 Nerazumni čovek, igrani film
00.35 Tragač, igrani film
02.00 Izgaranje, igrani film
04.25 Druga strana nade, igrani film
Newsmax Balkans
06.30 Prozori Balkana
07.00 Naša priča
09.15 Kadrovi vremena
09.30 Tražim reč
11.00 Avantura Evropa
12.00 Presek
12.30 Top story
13.30 Stav dana
14.10 Perspektiva
15.00 Presek
15.30 Tražim reč
17.00 Vesti
17.30 Stav regiona Podgorica
19.00 Stav nedelje
19.30 Stav dana
20.00 Presek plus
21.00 Puls planete
22.00 Sinteza
24 kitchen
12.00 Džejmijeve povoljne gozbe
13.00 Džoana Lamli: Avantura tragom začina
15.00 Džejmi: Brzo i prosto
16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja
17.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje
18.00 Rudolfova pekara: Proslave
19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi
20.00 Indija: Luk Nuen
20.30 Indija: Luk Nuen
Star Movies
06.00 Duhovi, serija
06.25 Duhovi, serija
06.45 Duhovi, serija
07.00 Džek i Džil, igrani film
09.00 Divlji talasi, igrani film
10.50 Nemoguća misija 3, film
13.20 Nakon Zemlje, igrani film
15.30 Dnevnik Bridžet Džouns, film
17.30 Sahara, igrani film
20.05 Beba Bridžit Džouns, igrani film
22.40 Pad crnog jastreba, igrani film
Star Life
06.45 Prvobitni
09.25 911
12.05 Pored mora, igrani film
13.50 Ljubavni život
14.20 Kako sam upoznao vašu majku
16.35 Kako sam upoznao vašu majku
17.05 Očajne domaćice
18.00 Očajne domaćice
19.00 Očajne domaćice
20.00 Koja je ona prava?, igrani film
22.20 911
Komentari (0)