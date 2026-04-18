RTS1

05.55 Jutarnji program

06.00 Vesti

08.00 Jutarnji dnevnik

08.30 Jutarnji program

09.00 Šarenica

11.00 Na večeri kod

12.00 Dnevnik

12.25 Vreme, stanje na putevima

12.35 Nepoznati prijatelj

12.50 Ana je preživela napad

13.05 Treniraj sa šampionom: Aleksandar Maksimov

13.40 Put pobednika

14.05 TV lica… kao sav normalan svet

14.55 Gastronomad

15.10 Vesti

15.20 Novi početak

16.30 Vesti

16.35 Suton, igrana serija

18.30 Kvadratura kruga

19.00 Slagalica, kviz

19.20 Vreme

19.30 Dnevnik

20.05 Zvaćeš se Varvara, igrana serija

21.00 Superpotera, kviz

22.05 Titanik, film

00.00 Vesti

01.30 Šarenica

03.10 Dnevnik 2

03.45 Gastronomad

04.00 TV lica… kao sav normalan svet

04.45 Eko minijature

Najava

Zvaćeš se Varvara 20.05 RTS1

U prvoj epizodi serije "Zvaćeš se Varvara" na praznom putu u ravnici, mlada Mina stopira bez jasnog cilja. U sanitetu upoznaje Trapija, a njihovo putovanje prerasta u intiman razgovor dvoje stranaca koji nose sopstvene gubitke i razočaranja. U manastiru, mlada monahinja Varvara potiskuje telesni i emotivni nemir, pokušavajući da pronađe mir u strogoj svakodnevici… Uloge tumače: Una Lučić, Katarina Marković, Anita Ognjanović, Čubrilo Čupić, Danica Ristovski, Andrija Kuzmanović, Ljubiša Milišić, Nikola Pejaković, Vasilije Milić, Zoran Cvijanović, Branka Šelić, Mina Mićović.

RTS2

06.20 Verski kalendar

06.30 Datum

06.35 Lajmet, vesti na albanskom jeziku

06.40 Koncert za dobro jutro

07.30 Slagalica

08.00 Poletarac

08.30 Štrumpfovi

08.50 Avanture Heti Feder

09.25 Pustolov (2006)

09.55 Dobro je, dobro je znati:..

10.30 Arhiv.doc

11.25 Magazin Srbija na vezi

12.10 Dozvolite…

12.40 Mesto za nas

13.10 Studio znanja

14.10 Eko perspektive

15.00 Beogradske oaze

15.25 Velika iluzija

16.00 Koncert za anđele

17.55 Čavka, film

19.30 Vučje bobice, film

21.15 Zvezde među zvezdama – sećanje na Šabana Šaulića

22.05 Na nišanu, serija

22.5‘ TV Teatar: Cirkus – Jovan Sterija Popović (220 godina od rođenja), Rodoljupci

00.30 41. Beogradski džez festival festival – Henri Texier Indian trio

01.40 Velika iluzija

02.15 Zvezde među zvezdama – sećanje na Šabana Šaulića

03.05 Studio znanja

04.00 Vučje bobice, film

Vučje bobice 19.30 RTS2

Aktuelna filmska priča odslikava stalne napore četvoročlane porodice da odgovori na brojne izazove modernog života u gradu, ujedno prikazujući i težnju onih mlađih članova da rešenje svega pronađu u smirenijem seoskom okruženju. Anđa, koja boluje od astme, i njen brat Aleksa pokušavaju da pronađu svoj put do sreće. Oni se odlučuju za beg na selo, kada sve postaje jedna avantura, puna neizvesnosti i neočekivanih obrta. Uloge: Tijana Čurović, Rastko Janković, Nada Blam.

PINK

05.30 Novo vikend jutro, jutarnji program

13.00 Nacionalni dnevnik, informativni program

13.30 Elita - uživo, rijaliti šou

14.55 Nacionalni dnevnik, informativni program

15.30 Elita - uživo, rijaliti šou

17.00 Magazin In, autorka i voditeljka Sanja Marinković

18.30 Nacionalni dnevnik, informativni program

19.30 Klopka ljubavi, igrana serija

21.00 Pinkove zvezde, muzički program

00.00 Elita – nominacije, rijaliti šou

Najava

Magazin In 17.00 Pink

Autorka i voditeljka Sanja Marinković u emisiji sa gostima obrađuje teme koje se tiču modernog društva i odnosa među polovima.

PRVA

06.00 Pobednik

06.25 Ekskluziv

06.50 Plodovi

07.55 Jutro, jutarnji program

12.00 Žikina Šarenica, voditelji: Živorad Žika Nikolić i Kristina Iglendža

14.30 Galileo

15.15 Radna akcija sa Tamarom, voditeljka Tamara Grujić

16.45 MasterChef Srbija

18.00 Vesti, informativni program

18.50 Eksploziv

19.25 Nećete verovati

20.00 Igra sudbine: Ljubav nakon greha, domaća igrana serija

21.00 Zvezde Granda, muzički program

01.15 Ekskluziv

01.45 Glam i Drama

02.30 Pobednik

03.00 Eksploziv

03.30 Pogodi cenu tačno, kviz

Najava

Žikina Šarenica 12.00 Prva

Živorad Žika Nikolić i njegova autorska emisija će na programu TV Prva, biti svake subote, a Žiki će u „Žikinoj šarenici“ pridružiti Kristina Iglendža.

B92

06.00 Štoperica, kviz

07.00 Sinđelići, domaća igrana serija

08.00 Plodno i rodno

09.30 U kuhinji sa tečom

10.00 Slatkara

10.30 Paramparčad, igrana serija

12.30 U kuhinji sa tečom

13.00 Prva klasa

13.30 Pričam danju pevam noću

14.30 U tuđoj koži

15.30 B92 sportski pregled

16.00 Vesti B92, informativni program

16.30 Automoto šou

17.15 Sa Žikom po Srbiji

18.00 7 dana: Šargarepa šou

19.00 Azbuka našeg života, domaća igrana serija

20.00 Hajde da se volimo, igrani film

22.00 48 sati svadba

23.00 U tuđoj koži

00.00 Kuhinja, igrana serija

01.00 Kuhinja, igrana serija

02.00 Dug moru, domaća, igrana serija

03.00 Dug moru, igrana serija

Najava

Prva klasa 13.00 B92

U "Prvoj klasi" ove subote od 13.00 na B92 pogledajte ekskluzivan razgovor sa jednom od najznačajnijih glumica regiona - Mirjanom Karanović. Kroz intiman i snažan intervju, emisija otvara teme položaja žene nekada i danas, slobode kao ličnog izbora, ali i cene istine, kako u umetnosti, tako i u životu. Polazeći od lika Petrije, žene koja je živela bez prava na izbor, razgovor se širi na savremeni trenutak — na pitanje da li su žene danas zaista ravnopravne ili su samo naučile da budu izdržljivije. Mirjana Karanović govori o svom umetničkom putu, profesionalnim i ličnim izazovima, kao i o slobodi kao najvažnijem kriterijumu u životu i radu. Epizoda donosi i širi društveni kontekst kroz relevantne podatke o položaju žena u Srbiji danas — od zastupljenosti u javnom životu i obrazovanju, do ekonomskih nejednakosti i nevidljivog rada žena u domaćinstvu. "Prva klasa" Dragane Radosavljević ove subote ne donosi samo intervju, već i snažnu društvenu temu — gde se kroz umetnost i ličnu priču otvara pitanje koliko smo kao društvo zaista napredovali i koliko je Petrija i dalje među nama.

STB

06.10 Zagrljaj prirode

07.07 Profil

09.05 Srcem kroz Srbiju

10.07 Duhovnici

11.07 Sveta zemlja jedna priča

13.07 Zdravlje i vi

14.06 Biljana za vas

15.33 TV Šopingmanija

16.00 Tehnomanija karavan sreće

17.10 TV Šopingmanija

17.20 Subotom u 5

19.07 Vaše zdravlje naša briga

20.10 Srpski spomenici

20.35 Čuvajmo svoje

21.20 Predvideti nepredvidivo

22.10 TV Šopingmanija

22.20 Subotom u 5

Najava

Profil 07.07 STB

U serijalu Profil donosimo priče ljudi koji oblikuju svakodnevicu svojih zajednica – predsednika opština i gradova širom Srbije.

RTV1

07.00 TV šifonjer

07.30 As nad asovima

08.25 Dobro jutro, Lenjivci!

10.00 Vesti

10.05 Avanture Banetove Leteće gitare

10.30 Priče od kojih se raste

11.00 Signali

12.00 Vesti za osobe sa oštećenim sluhom

12.05 Akademac, program za mlade

12.30 Srcem kroz Srbiju

13.14 Koncert kod RTV sata

13.45 Moja priča

14.15 Petkazanjezabavni program

15.10 Klub mladih milijardera, igrani film

17.00 TV dnevnik

17.30 Tri note

18.00 Čari ribolova

18.30 Sa druge strane

19.00 Sportski objektiv

19.30 TV dnevnik

20.05 Napuštajući Avganistan, igrani film

22.00 Vojvođanski dnevnik

22.30 Prijatelji zauvek

23.28 Istrage gospođice Fišer, igrana serija

00.22 Moja priča

00.47 Sa druge strane

01.12 Koncert kod RTV sata

01.40 Srcem kroz Srbiju

Najava

Klub mladih milijardera 15.10 RTV1

Pod vodstvom kolege sa koledža Džoa, grupa mladića iz dobrostojećih porodica smišlja plan kako se nabrzinu obogatiti putem tzv. „Piramide sreće“.

RTV Pančevo

06.35 Buna ziua

07.05 Bugarske ruže

07.35 Makedonski ubavini

08.00 Po vašem izboru

10.10 Velikani

12.10 Deca su ukras sveta

13.00 Komnet Srbija

14.00 Veze

16.20 Velike vesti

16.45 Intervju

17.30 Zdravlje nacije

18.00 Povratak kući, serija

19.00 Velike vesti

19.35 Bohemska rapsodija

20.05 Uključenje u program TV Informera

21.00 Kroz vihor vremena

21.30 TV atelje

22.00 Velike vesti

22.35 Doku. program

23.05 Noćni program

Najava

Povratak kući 18.00 Pančevo

Radnja prati Fausta Moru, koji se nakon pet godina provedenih u komi budi bez sećanja na događaje koji su prethodili njegovoj nesreći.

Happy

05.50 Dobro jutro Srbijo

10.00 Radio Happy

12.35 Biostil TV prodaja

12.50 Vesti

13.00 Telestar TV prodaja

13.15 Provodadžije

14.00 Telemaster 1

14.30 1 na 1, kviz

15.00 Raspevana subota

16.30 Telemaster 2

17.05 Naslovna strana, kviz

17.40 Žena, igrana serija

18.23 Crvene ruže, serija

19.03 Porodične tajne, serija

20.00 Aktuelnosti

23.00 Žena, igrana serija

23.47 Crvene ruže, serija

00.27 Porodične tajne, igrana serija

01.07 1 na 1, kviz

01.36 Radio Happy

Najava

Crvene ruže 23.47 Happy

Serija „Crvene ruže“ prati sudbinu Merjem, žene koja pripada zatvorenoj islamskoj sekti i koja je udata još kao devojčica od 14 godina.

SUPERSTAR

06.10 Idi mi dođi mi, domaći igrani film

07.40 Šta se zgodi kad se ljubav rodi, domaći igrani film

09.30 Blic, igrani film

11.15 Džoker, igrani film

12.55 Ubrzanje, igrani film

14.30 Mobilni, igrani film

16.10 Krvavi rat, igrani film

18.00 Trka smrti, igrani film

20.00 Nedelja, domaća igrana serija

21.00 Nedelja, domaća igrana serija

22.00 Nepristojna ponuda, igrani film

00.05 Porotnik, igrani film

Najava

Nepristojna ponuda 22.00 Superstar

U poslednjem pokušaju da spasu svoju kuću iz snova, mladi bračni par Dejvid i Dajana odlaze u Las Vegas da u kockarnicama osvoje novac za hipoteku.

Prva Plus

05.45 Crni Gruja, igrana serija

06.19 Radna akcija sa Tamarom

08.35 Andrija i Anđelka, serija

09.05 Reci 8

10.00 Crni Gruja, igrana serija

10.40 Andrija i Anđelka, serija

11.40 Popadija, serija

16.15 Crni Gruja, igrana serija

17.00 Reci 8

17.50 Radna akcija sa Tamarom

23.00 Najtraženiji čovek, film

00.55 Urgentni centar, igrana serija

Blic TV

07.30 Jutro na Blic

10.30 Državni službenik, serija

13.45 Vesti

14.00 Neka ti je slatko

14.45 Na terapiji

15.30 Scena

15.50 Šou Stoperka - Goca Tržan

17.30 Vesti

17.45 Metar moga sela

18.15 Kad lišće pada, igrana serija

22.50 Rane, igrani film

00.35 Balkanskom ulicom

02.00 Neka ti je slatko

02.45 Scena

03.05 Šou Stoperka - Goca Tržan

UNA TV

09.55 Tri karte za Holivud, film

12.05 Državni službenik, serija

13.00 Una vesti

13.05 Zašto baš on?, film

15.05 SportUna

16.05 Mućke, serija

17.25 Jedno pitanje

18.30 Una dan

19.00 To je život: Bokserke

19.25 Devojački most, domaći film

21.15 Državni službenik, serija

22.05 Spajdermen, igrani film

00.20 Spajdermen 2, igrani film

HYPE TV

07.00 Tech Lifestyle

07.30 Mobil auto

08.00 Aviondžije, igrana serija

10.00 Šašava planeta

11.00 Šta radiš večeras, igrani film

13.00 Hype zvezde

14.30 Tech Lifestyle

15.00 Sada i ovde; gost - Marija Janković

17.00 Jovana Lukina, igrani film

19.00 Mobil auto

20.00 Alapače, igrana serija

21.00 Pretres, gost - Miša Mijatović

23.00 Gradski lovac, igrani film

01.00 Aviondžije, igrana serija

Cinemania

11.40 Mrvica i rudnik zlata, film

13.05 Kuća kraljevog namesnika, film

14.55 Drugačiji otac, igrani film

17.00 Ukradena lepota, film

19.05 Hari Braun, igrani film

21.00 Dobro vreme, igrani film

22.50 Nerazumni čovek, igrani film

00.35 Tragač, igrani film

02.00 Izgaranje, igrani film

04.25 Druga strana nade, igrani film

Newsmax Balkans

06.30 Prozori Balkana

07.00 Naša priča

09.15 Kadrovi vremena

09.30 Tražim reč

11.00 Avantura Evropa

12.00 Presek

12.30 Top story

13.30 Stav dana

14.10 Perspektiva

15.00 Presek

15.30 Tražim reč

17.00 Vesti

17.30 Stav regiona Podgorica

19.00 Stav nedelje

19.30 Stav dana

20.00 Presek plus

21.00 Puls planete

22.00 Sinteza

24 kitchen

12.00 Džejmijeve povoljne gozbe

13.00 Džoana Lamli: Avantura tragom začina

15.00 Džejmi: Brzo i prosto

16.00 Rejčel Ku: Moja švedska kuhinja

17.00 Silvijin majstorski kurs italijanske kuhinje

18.00 Rudolfova pekara: Proslave

19.00 Ejnslijevi fantastični ukusi

20.00 Indija: Luk Nuen

20.30 Indija: Luk Nuen

Star Movies

06.00 Duhovi, serija

06.25 Duhovi, serija

06.45 Duhovi, serija

07.00 Džek i Džil, igrani film

09.00 Divlji talasi, igrani film

10.50 Nemoguća misija 3, film

13.20 Nakon Zemlje, igrani film

15.30 Dnevnik Bridžet Džouns, film

17.30 Sahara, igrani film

20.05 Beba Bridžit Džouns, igrani film

22.40 Pad crnog jastreba, igrani film

Star Life

06.45 Prvobitni

09.25 911

12.05 Pored mora, igrani film

13.50 Ljubavni život

14.20 Kako sam upoznao vašu majku

16.35 Kako sam upoznao vašu majku

17.05 Očajne domaćice

18.00 Očajne domaćice

19.00 Očajne domaćice

20.00 Koja je ona prava?, igrani film

22.20 911