22.15 B92

Tajna srebrnog jezera

Sem, inteligentan ali nezainteresovan mladić, jedne noći pronalazi misterioznu ženu kako pliva u bazenu u njegovom stanu. Sledećeg jutra, ona nestaje. Sem kreće da pretražuje Los Anđeles u potrazi za njom, a usput otkriva mnogo bizarniju zaveru. Uloge: Endrju Garfild, Rajli Keo, Semi Gejl.

23.56 RTS1

Abot i Kostelo sreću nevidljivog čoveka

Dvojica smotanih privatnih detektiva pomažu čoveku nepravedno optuženom za ubistvo, a koji je postao nevidljiv, da dokaže da nije kriv. Bokser Tomi Nelson optužen je da je ubio svog menadžera. Dok detektivi Bad i Lu istražuju slučaj, nailaze na formulu za nevidljivost koju Tomi koristi da ne bi morao da se suoči sa policijom. Dolaze na ideju da uhvate gangstera Morgana tako što će se Lu boriti protiv šampiona Rokija Henlona, uz Tomjevu nevidljivu pomoć. Uloge: Bad Abot, Lu Kostelo, Nensi Gild.

23.35 RTS2

Idemo, idemo

Džoni je njujorški radijski producent koji zbog dokumentarističkog projekta putuje po Americi da bi intervjuisao decu postavljajući im, naizgled, pitanja za odrasle. Šta misle o budućnosti i prošlosti, koja osećanja vezuju za njih, da li se plaše, itd. Kada ponovo uspostavi kontakt sa svojom sestrom Viv, ona ga zamoli da joj pričuva svog devetogodišnjeg rođaka Džesija, dok se ona posveti mentalno nestabilnom mužu kome se stanje pogoršalo. Džoni pristaje, ali pošto se vreme čuvanja Džesija odužilo, prinuđen je da dečaka povede sa sobom na put. Uloge počinju da se menjaju i intervjuer počinje da biva intervjuisan... Uloge: Hoakin Finiks, Gabi Hofman, Vudi Norman.